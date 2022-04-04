Реконструкцию бассейна СКА в Новосибирске приостановили из-за импортозамещения оборудования

Строительство бассейна «Спортивный клуб армии» (СКА) на улице Воинской приостановили из-за внесения изменений в проектные документы, в частности, из-за работ по импортозамещению оборудования. Об этом НГС сообщили в Министерстве строительства Новосибирской области.
На то, что реконструкция бассейна замерла, обратил внимание читатель НГС:
— Заметил, что строительный кран разобрали и увезли, на территории стройки не ведутся никакие работы. Поговорив с охранником, узнал, что строительство заморожено, и когда возобновится работа, он не знает, — написал в редакцию житель Октябрьского района Виталий.
В Минстрое региона подтвердили информацию о приостановке работ. В ведомстве уточнили, что работы на объекте не ведутся в связи с внесением изменений в проектную документацию. Изменения внесли из-за новых техусловий для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
— Также в связи с необходимостью выполнения значительного объема работ по импортозамещению технологического оборудования в проектной документации, — добавили в Минстрое.
По состоянию на 29 марта проектную документацию и сметы направили в Государственную вневедомственную экспертизу для экспертной оценки.
— После получения положительного заключения государственной экспертизы работы по реконструкции объекта будут продолжены, — сообщили в Минстрое.
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Реконструкцию бассейна СКА начали в феврале 2021 года. Городские власти с 2013 года обсуждали капитальный ремонт строения, в 2016-м его даже предназначили под снос. В 2020 году про заброшенное здание крупнейшего бассейна снова вспомнили — решили реконструировать его за 234 миллиона. Сдать объект должны были в 2022 году. На реконструкцию направляли средства из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».