Реконструкцию бассейна СКА в Новосибирске приостановили из-за импортозамещения оборудования

Строительство бассейна «Спортивный клуб армии» (СКА) на улице Воинской приостановили из-за внесения изменений в проектные документы, в частности, из-за работ по импортозамещению оборудования. Об этом НГС сообщили в Министерстве строительства Новосибирской области.



На то, что реконструкция бассейна замерла, обратил внимание читатель НГС:

— Заметил, что строительный кран разобрали и увезли, на территории стройки не ведутся никакие работы. Поговорив с охранником, узнал, что строительство заморожено, и когда возобновится работа, он не знает, — написал в редакцию житель Октябрьского района Виталий.