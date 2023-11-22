Скоро хотят сдать: в Новосибирске завершают реконструкцию бассейна СКА — фото изнутри и снаружи

Реконструкция бассейна СКА началась в 2021 году, но строительство приостановили в апреле 2022 года. В августе прошлого года стало известно, что конкурс объявили вновь. За реконструкцию подрядчику предложили более 700 миллионов рублей, но на участие в закупке не подали ни одной заявки. В октябре региональные власти снова объявили аукцион на проведение работ. Подрядчиком реконструкции бассейна стало АО «Астон. Стройтрест 43», стоимость строительства оценили в более чем 743,8 миллиона рублей.