Скоро хотят сдать: в Новосибирске завершают реконструкцию бассейна СКА — фото изнутри и снаружи

В Новосибирске завершают реконструкцию бассейна СКА в Новосибирске на улице Воинской. Объект планируют сдать в конце 2023 года. По проекту, старый корпус бассейна полностью снесли, на существующих и укрепленных фундаментах возвели новый спортивный комплекс.
Реконструкция бассейна СКА началась в 2021 году, но строительство приостановили в апреле 2022 года. В августе прошлого года стало известно, что конкурс объявили вновь. За реконструкцию подрядчику предложили более 700 миллионов рублей, но на участие в закупке не подали ни одной заявки. В октябре региональные власти снова объявили аукцион на проведение работ. Подрядчиком реконструкции бассейна стало АО «Астон. Стройтрест 43», стоимость строительства оценили в более чем 743,8 миллиона рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Астон. Стройтрест 43» образована в 1992 году. По состоянию на 2014 год (последние опубликованные данные) акционерами числятся Алексей Матвеев (78,62%), Александр Круглов (0,23%), Оксана Горина (0,14%) и Николай Фисенко (0,11%). На конец 2022 года выручка компании составила 538,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 61,2 миллиона рублей.
В январе НГС сообщал, что мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство бассейна с физкультурно-оздоровительным комплексом на Охотской, рядом с микрорайоном Стрижи.