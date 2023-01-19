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Бассейн на 6 дорожек и спа-зона: мэрия разрешила построить оздоровительный комплекс рядом со Стрижами

Рассказываем, что еще будет в центре

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Кроме бассейна в комплексе будет спортзал и спа-зона

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство бассейна с физкультурно-оздоровительным комплексом на Охотской рядом с микрорайоном Стрижи. Соответствующий документ появился на сайте мэрии.

Строительство будет вести СЗ «Первый». Как рассказал учредитель компании Илья Поляков, строители уже огородили площадку и забили пробные сваи. В марте планируют выходить на полноценные работы, а сдать объект рассчитывают ко второму-третьему кварталу 2024 года.

— Это не просто бассейн, это целый комплекс. 25-метровый бассейн на шесть дорожек, спа-зона, отдельная ванна для детей со своей водоподготовкой и температурой. Спортивный зал разной направленности площадью 600 квадратных метров — там будет и кроссфит, и единоборства, может быть, даже танцы. Кафе с выходом на улицу в летний период, медицинский кабинет, тренерские, массажные, — поделился планами Илья Поляков.

Цена проекта — около 315 миллионов рублей. Посещение будет платным, но для детей и пенсионеров «постараются сделать квоты». По словам Полякова, от жителей района давно был запрос на бассейн.

Для строительства комплекса губернатор области выделил участок без торгов.

В конце прошлого года стало известно, что в городе строят еще один крупный строительный объект — ледовый комплекс с двумя аренами появится в «Родниках».

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СтрижиЗастройкаМэрия НовосибирскаСпорт
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