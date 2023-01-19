Бассейн на 6 дорожек и спа-зона: мэрия разрешила построить оздоровительный комплекс рядом со Стрижами

— Это не просто бассейн, это целый комплекс. 25-метровый бассейн на шесть дорожек, спа-зона, отдельная ванна для детей со своей водоподготовкой и температурой. Спортивный зал разной направленности площадью 600 квадратных метров — там будет и кроссфит, и единоборства, может быть, даже танцы. Кафе с выходом на улицу в летний период, медицинский кабинет, тренерские, массажные, — поделился планами Илья Поляков.