Бассейн на 6 дорожек и спа-зона: мэрия разрешила построить оздоровительный комплекс рядом со Стрижами

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство бассейна с физкультурно-оздоровительным комплексом на Охотской рядом с микрорайоном Стрижи. Соответствующий документ появился на сайте мэрии.
Строительство будет вести СЗ «Первый». Как рассказал учредитель компании Илья Поляков, строители уже огородили площадку и забили пробные сваи. В марте планируют выходить на полноценные работы, а сдать объект рассчитывают ко второму-третьему кварталу 2024 года.
— Это не просто бассейн, это целый комплекс. 25-метровый бассейн на шесть дорожек, спа-зона, отдельная ванна для детей со своей водоподготовкой и температурой. Спортивный зал разной направленности площадью 600 квадратных метров — там будет и кроссфит, и единоборства, может быть, даже танцы. Кафе с выходом на улицу в летний период, медицинский кабинет, тренерские, массажные, — поделился планами Илья Поляков.
Цена проекта — около 315 миллионов рублей. Посещение будет платным, но для детей и пенсионеров «постараются сделать квоты». По словам Полякова, от жителей района давно был запрос на бассейн.
Для строительства комплекса губернатор области выделил участок без торгов.
В конце прошлого года стало известно, что в городе строят еще один крупный строительный объект — ледовый комплекс с двумя аренами появится в «Родниках».