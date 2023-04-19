Трех спортсменок из Новосибирска вызвали в сборную России по футболу

Трех футболисток клуба «Новосибирск» вызвали в юниорскую сборную России. Об этом рассказали в футбольном клубе вчера,
— На учебно-тренировочный сбор юниорской сборной команды России (WU15), который состоится в Москве с 26 по 30 апреля, вызваны Ангелина Гуляева, Анастасия Черкунова и Алиса Климова, — перечислили в ФК «Новосибирск».
Сейчас футболистки находятся в Сочи. Сегодня,
ФК «Новосибирск» существует всего несколько лет. В октябре 2022 года НГС пообщался со спортсменками о стереотипах, жизни помимо спорта и немного о любви.