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Трех спортсменок из Новосибирска вызвали в сборную России по футболу

Девушки будут тренироваться в Москве

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На днях другой состав ЖФК «Новосибирск» забил 18 мячей в первом матче турнира в Барнауле

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Трех футболисток клуба «Новосибирск» вызвали в юниорскую сборную России. Об этом рассказали в футбольном клубе вчера, 18 апреля.

— На учебно-тренировочный сбор юниорской сборной команды России (WU15), который состоится в Москве с 26 по 30 апреля, вызваны Ангелина Гуляева, Анастасия Черкунова и Алиса Климова, — перечислили в ФК «Новосибирск».

Сейчас футболистки находятся в Сочи. Сегодня, 19 апреля, у команды ЖФК «Новосибирск U16» первый матч турнира ЮФЛ — девушки против владикавказской «Алании».

ФК «Новосибирск» существует всего несколько лет. В октябре 2022 года НГС пообщался со спортсменками о стереотипах, жизни помимо спорта и немного о любви.

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