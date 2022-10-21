Играют как Бэкхем: красивые футболистки из Новосибирска — о стереотипах, жизни помимо спорта и немного о любви

Куклы Барби в розовых коробках мало интересовали наших сегодняшних героинь. Куда охотнее они носились во дворе с мальчишками и гоняли мяч, разбивая коленки. Слезы для слабаков — девчонки мужественно терпели, закаляли характер, обрастали броней, а когда выросли, поняли: футбол — это любовь. Год назад в Новосибирске появилась своя футбольная команда, в ее состав вошли лучшие из лучших. Корреспондент NGS.RU Алена Золотухина окунулась в мир женского футбола и познакомилась с его прекрасными представительницами.
Татьяна Пляц, 21 год
— На футбол я пришла, когда мне было 10 лет. Всё детство я дружила с мальчиками, мы играли в мяч во дворе. Они же позвали меня в секцию, где я играла, пока не поступила в университет и не попала в женскую футбольную команду. Когда я только начинала, эмоции захлестывали, я спала, и мне снился футбол. Это мое любимое дело, которым я занимаюсь уже столько лет и не планирую бросать.
Я учусь в медицинском университете, работаю тоже в сфере медицины. Тренировки отнимают много сил, поэтому когда у меня появляется свободное время — я сплю. О том, что девушке не место в футболе, мне никто никогда не говорил, на дворе XXI век, какие стереотипы. У меня есть парень, он поддерживает мое увлечение, как и остальные близкие мне люди.
Мария Вагнер, 21 год
— Мне всегда нравился спорт, я часто играла в мяч со своим дедушкой. Мне было 10 или 11 лет, когда я увидела по телевизору, как девочки играют в футбол, и попросила папу отвести меня на тренировку, так и завертелось. Я дотошная, если начинаю чем-то заниматься, то обязана стать профессионалом. Тренер меня выделял, я умела делать сложные элементы, например, развороты, не смотря за спину, тело двигалось интуитивно, мозги были настроены на футбольный лад. Я играла в команде Кузбасса, в Кемерово, сейчас она расформирована, в Новосибирске играла за клуб «Альтаир», мы сами его основали, два раза даже были чемпионами города, а после я попала сюда — в первую лигу. Может быть раньше женщин в футболе и не воспринимали, но мы показываем достойный результат и на нас смотрят уже совершенно другими глазами.
Полгода назад я получила серьезную травму — порвала крестообразную связку, бежала на большой скорости, и чтобы избежать столкновения, резко перенесла точку опоры. Раньше я была безбашенной, несерьезно относилась к травмам, но за эти полгода переосмыслила. Было тяжело, после операции на долгое время я осталась без работы, без любимого дела. Направила свои переживания на духовное развитие. Полученная травма, период восстановления, реабилитации — это и не минус, и не плюс, это опыт, а любой опыт делает нас сильнее. Сейчас я стала лучше той себя, прошлой.
Женский коллектив — это всегда непросто. Когда у нас в команде бывают разногласия, стараемся решать в моменте. Есть девчонки, которые мне ближе, мы хорошо общаемся. Иногда командой ходим в баню — хорошо помогает восстановиться после тренировок, можем сходить куда-нибудь отметить победу, повеселиться. Кроме футбола меня увлекает парение, папа моей подруги — банщик, он научил меня банному делу. Родители приучили меня к бане с детства, но у них жесткий подход, жаркая сухая баня. Так быть не должно, человеку должно быть комфортно. Я подрабатываю в бане, провожу коллективные парения, работаю на выездах. У меня есть парень, мы любим проводить время вместе — отдыхаем, смотрим фильмы, он тоже спортсмен — хоккеист, как и моя близкая подружка, поэтому я часто хожу на хоккей.
Вероника Анисина, 23 года
— Я из Иркутска, у нас во дворе все играли в футбол, нужно было уметь это делать, чтобы тебя уважали. Играла с мальчишками, говорила маме — давай посмотрим, есть ли женские команды, запишемся, а она отнекивалась — с сентября. Как-то мы шли с ней по улице, был июнь, увидели секцию, как раз набирали девочек. На первой тренировке я была в огромной кофте и неудобных тряпочных кроссовках, которые слетали с ноги. Девочки были старше меня — мне девять, а некоторым по девятнадцать, я к ним тянулась, ровнялась на них. Сначала у них ко мне не было доверия, не давали мяч. Тренер сказала — хочешь мяч? Иди и забери. Я считаю, если ты начинаешь чем-то заниматься, то идти нужно до конца и максимально развиться в выбранном направлении. Я ходила и на вокал, и на танцы, и единоборства были. Остановилась на футболе, не пожалела. Были и перепады настроения, и выгорание, уставала, но это нормально, нужно работать над собой.
Когда девочка приходит играть в футбол, отношение к ней недооцененное, нужно игрой доказывать, что ты такой же игрок, как и остальные, что тебе можно доверить мяч. Пасовать мягче не будут — нужно понимать, куда ты пришла. Зачем поблажки? Они не нужны ни на поле, ни в жизни. Моя мама тоже связана со спортом, она тренер, постоянно сталкивается со стереотипами о том, что женщине не место на футболе, приходится жестко отстаивать свои позиции. В моем окружении есть ребята, которые говорили мне — заканчивай, но те, кто хорошо знает мой характер, понимают, что так лучше не говорить.
Елизавета Тупицына, 18 лет
— Я занимаюсь футболом с детства, уже почти 10 лет. В первом классе тренер набирала команду, я захотела попробовать. На первой тренировке ничего не поняла, как в это вообще играть, какое-то время думала, что футбол не мое, но потом втянулась. Я пробовала заниматься волейболом, стрельбой, но в итоге вернулась к футболу. Однажды я получила травму — разрыв мениска, месяц провела дома. Тогда у меня пропал настрой, не было сил, не хотелось видеть команду, но я понимала, что так нельзя, взяла себя в руки, заставила вернуться. Я не смогу без футбола, уверена, даже в старости моя работа будет каким-то образом связана с ним.
Я учусь в университете на тренера, продолжила заниматься стрельбой из винтовки, иногда играю в волейбол. Родители хотят, чтобы я снизила нагрузку, бросила футбольные тренировки, советуют заняться танцами или вокалом — чем-то более женским, но я стою на своем: спорт — это мое. Я не знаю, как сложится потом, но пока я остаюсь в футболе, может быть, стану подрабатывать фитнес-тренером.
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