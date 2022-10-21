Играют как Бэкхем: красивые футболистки из Новосибирска — о стереотипах, жизни помимо спорта и немного о любви

— Я из Иркутска, у нас во дворе все играли в футбол, нужно было уметь это делать, чтобы тебя уважали. Играла с мальчишками, говорила маме — давай посмотрим, есть ли женские команды, запишемся, а она отнекивалась — с сентября. Как-то мы шли с ней по улице, был июнь, увидели секцию, как раз набирали девочек. На первой тренировке я была в огромной кофте и неудобных тряпочных кроссовках, которые слетали с ноги. Девочки были старше меня — мне девять, а некоторым по девятнадцать, я к ним тянулась, ровнялась на них. Сначала у них ко мне не было доверия, не давали мяч. Тренер сказала — хочешь мяч? Иди и забери. Я считаю, если ты начинаешь чем-то заниматься, то идти нужно до конца и максимально развиться в выбранном направлении. Я ходила и на вокал, и на танцы, и единоборства были. Остановилась на футболе, не пожалела. Были и перепады настроения, и выгорание, уставала, но это нормально, нужно работать над собой.