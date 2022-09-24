В Новосибирске выбрали самых эффектных бодибилдеров — 15 горячих фото из-за кулис и со сцены
Фотокорреспондент НГС проследил путь спортсменов от гримерок до пьедестала
24 сентября в Новосибирске прошел Кубок по бодибилдингу. Фотокорреспондент НГС побывал в Доме культуры имени Октябрьской революции и вернулся с серией атмосферных снимков. В его объектив попали самые жаркие моменты.
Победителей выбирают в 14 категориях. Среди них фитнес-бикини (несколько категорий в зависимости от роста), бодибилдинг юниоры и юниорки (до 23 лет), классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, фит-модель и другие.
Как сообщили НГС организаторы, соревнования еще идут. Имена победителей станут известны позже.
Весной в Новосибирске выбрали самых эффектных бодибилдеров. Посмотрите, что тогда происходило за кулисами и на сцене.