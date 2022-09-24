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В Новосибирске выбрали самых эффектных бодибилдеров — 15 горячих фото из-за кулис и со сцены

Фотокорреспондент НГС проследил путь спортсменов от гримерок до пьедестала

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На турнире выступили спортсмены из Новосибирской области и других регионов

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24 сентября в Новосибирске прошел Кубок по бодибилдингу. Фотокорреспондент НГС побывал в Доме культуры имени Октябрьской революции и вернулся с серией атмосферных снимков. В его объектив попали самые жаркие моменты.

Соревнования начинаются задолго до выхода на сцену. Им предшествуют изнуряющие тренировки, соблюдение режима, довольно однообразная диета

Соревнования начинаются задолго до выхода на сцену. Им предшествуют изнуряющие тренировки, соблюдение режима, довольно однообразная диета

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Спортсмены тяжело работают весь год. Перед выступлением остается лишь добавить штрихи

Спортсмены тяжело работают весь год. Перед выступлением остается лишь добавить штрихи

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Перед судьями стоит сложный выбор, но его необходимо сделать

Перед судьями стоит сложный выбор, но его необходимо сделать

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Правильно подобранный купальник (влияет даже цвет) — весомый вклад в победу

Правильно подобранный купальник (влияет даже цвет) — весомый вклад в победу

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Победителей выбирают в 14 категориях. Среди них фитнес-бикини (несколько категорий в зависимости от роста), бодибилдинг юниоры и юниорки (до 23 лет), классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, фит-модель и другие.

Искусственный загар помогает подчеркнуть проделанную работу над телом

Искусственный загар помогает подчеркнуть проделанную работу над телом

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Нанесение специальной краски на тело — важный этап подготовки к выходу на сцену

Нанесение специальной краски на тело — важный этап подготовки к выходу на сцену

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Упражнения перед выходом на сцену помогают привести мышцы в тонус

Упражнения перед выходом на сцену помогают привести мышцы в тонус

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За красивым фасадом скрываются упорство и трудолюбие — без них в этом спорте делать нечего

За красивым фасадом скрываются упорство и трудолюбие — без них в этом спорте делать нечего

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Мышцы приводят в тонус вплоть до самого выхода на сцену

Мышцы приводят в тонус вплоть до самого выхода на сцену

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В бодибилдинге выигрывают спортсмены, от рождения наделенные гармоничным телосложением и обладающие отличной генетикой.

В бодибилдинге выигрывают спортсмены, от рождения наделенные гармоничным телосложением и обладающие отличной генетикой.

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Вопреки расхожему мнению, бодибилдеры — это не качки с горой мышц. Эта дисциплина про красивое тело

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Одного лишь красивого тела недостаточно, чтобы сразить жюри. Нужно еще покорить его харизмой и уверенностью в себе

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Фитнес-бикини не требует от участниц ярко выраженного рельефа и скорее напоминает конкурс красоты — жюри оценивает в первую очередь общую привлекательность участниц

Фитнес-бикини не требует от участниц ярко выраженного рельефа и скорее напоминает конкурс красоты — жюри оценивает в первую очередь общую привлекательность участниц

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Эстетику тела девушки усиливают длинными локонами — коротких стрижек у участниц вы не увидите

Эстетику тела девушки усиливают длинными локонами — коротких стрижек у участниц вы не увидите

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Как сообщили НГС организаторы, соревнования еще идут. Имена победителей станут известны позже.

Весной в Новосибирске выбрали самых эффектных бодибилдеров. Посмотрите, что тогда происходило за кулисами и на сцене.

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