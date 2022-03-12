В Новосибирске бодибилдеры соревнуются своими телами — посмотрите горячие весенние фото

Сегодня, 12 марта, в Новосибирске проходит традиционный Кубок по бодибилдингу. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в Доме культуры имени Октябрьской революции и посмотрел, что происходит за кулисами соревнований и непосредственно на сцене.
Победителей выбирают в 13 категориях. Среди них фитнес-бикини (несколько категорий в зависимости от роста), бодибилдинг юниоры и юниорки (до 23 лет), классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, фит-модель и другие.
Вице-президент Новосибирской областной федерации бодибилдинга Александр Антишин сообщил НГС, что соревнования еще идут. Имена победителей станут известны позже.
Также предлагаем посмотреть (и сравнить), как прошли соревнования в прошлом году. Если вы еще сомневаетесь, стоит ли заняться своим телом — посмотрите эти фото.