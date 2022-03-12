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Тема дняГорячие фото новосибирских бодибилдеров
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В Новосибирске бодибилдеры соревнуются своими телами — посмотрите горячие весенние фото

Показываем, что творится на сцене и за кулисами

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Если вам всё еще холодно этой весной — посмотрите наш репортаж

Если вам всё еще холодно этой весной — посмотрите наш репортаж

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Сегодня, 12 марта, в Новосибирске проходит традиционный Кубок по бодибилдингу. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в Доме культуры имени Октябрьской революции и посмотрел, что происходит за кулисами соревнований и непосредственно на сцене.

Девушки в ожидании выхода

Девушки в ожидании выхода

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Победителей выбирают в 13 категориях. Среди них фитнес-бикини (несколько категорий в зависимости от роста), бодибилдинг юниоры и юниорки (до 23 лет), классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, фит-модель и другие.

Обстановка за сценой не менее напряженная

Обстановка за сценой не менее напряженная

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Упражнения перед выходом на сцену помогают привести мышцы в тонус

Упражнения перед выходом на сцену помогают привести мышцы в тонус

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Искусственный загар помогает подчеркнуть проделанную работу над телом

Искусственный загар помогает подчеркнуть проделанную работу над телом

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Изнанка красивого шоу — это упорная ежедневная работа над собой

Изнанка красивого шоу — это упорная ежедневная работа над собой

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Спортсмены тяжело работают весь год. Перед выступлением остается лишь добавить штрихи

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Без верных помощников не обойтись

Без верных помощников не обойтись

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Правильно подобранный купальник (влияет даже цвет) — весомый вклад в победу

Правильно подобранный купальник (влияет даже цвет) — весомый вклад в победу

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Беспристрастный взгляд камеры помогает объективно оценить свои шансы

Беспристрастный взгляд камеры помогает объективно оценить свои шансы

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Перед судьями стоит сложный выбор, но его необходимо сделать

Перед судьями стоит сложный выбор, но его необходимо сделать

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Работа над собой не останавливается и в ожидании выхода

Работа над собой не останавливается и в ожидании выхода

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Награда находит своих героев

Награда находит своих героев

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Вице-президент Новосибирской областной федерации бодибилдинга Александр Антишин сообщил НГС, что соревнования еще идут. Имена победителей станут известны позже.

Также предлагаем посмотреть (и сравнить), как прошли соревнования в прошлом году. Если вы еще сомневаетесь, стоит ли заняться своим телом — посмотрите эти фото.

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