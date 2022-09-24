Вперед, камрады! Сибирячка потратила 100 тысяч, чтобы пробежать сверхмарафон в Африке

— Что это за марафон — Comrades?



— Это старейший марафон в мире. Первый раз, по-моему, проводился в 1921 году участником Первой мировой войны в честь своих боевых товарищей. С тех пор забег проводится каждый год за исключением тех лет, когда были какие-то военные действия, пандемия…



— То есть в 2020 его не было?



— В 2020-м и в 2021-м был перерыв. Я бегала в 2019-м и в 2022-м. Особенность этого забега, что один раз бегут эту трассу, которая условно называется «Вверх» — это из Дурбана в Питермарицбург (города в ЮАР. — Прим. ред.), а на следующий год трасса разворачивается в обратную сторону. И бегуны бегут условно «Вниз» — из Питермарицбурга в Дурбан. Расстояние 90 километров.

