20 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 2/10
usd 73.32
eur 89.83
Тема дняПропала семья на черном «Кадиллаке»

Все новости

Все новости

На следующей неделе новосибирцев ждет начало астрономической зимы

Скоро солнечный день начнет увеличиваться

2 579
9Обсудить

Поделиться

Во время солнцестояния удобно наблюдать за небесными объектами

Во время солнцестояния удобно наблюдать за небесными объектами

Поделиться

21 декабря пройдет день зимнего солнцестояния

Завтра, 21 декабря, в Новосибирске начнется астрономическая зима — это будет самый короткий день в году.

В грядущий понедельник солнце взойдет в 09:53, закончится день в 17:02, он продлится 7 часов 09 минут.

— В день зимнего солнцестояния центр Солнца удалится от небесного экватора к югу на максимальное расстояние. Это соответствует началу астрономической зимы и самому короткому дню в Северном полушарии. В Сибири наступят трескучие морозы, а солнечный день начнет увеличиваться, — рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Астроном отметила, что увеличение светового дня будет настолько медленным, что станет заметным только после новогодних праздников. Также Виктория Дамм добавила, что день солнцестояния — благоприятный период для наблюдения небесных объектов, однако этому может помешать погода.

В ночь на 21 декабря будет видно сближение Сатурна и Юпитера. Планеты подойдут очень близко друг к другу впервые за 800 лет.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

астрономиязимасолнцестояние
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...