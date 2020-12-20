На следующей неделе новосибирцев ждет начало астрономической зимы

21 декабря пройдет день зимнего солнцестояния
Завтра, 21 декабря, в Новосибирске начнется астрономическая зима — это будет самый короткий день в году.
В грядущий понедельник солнце взойдет в 09:53, закончится день в 17:02, он продлится
— В день зимнего солнцестояния центр Солнца удалится от небесного экватора к югу на максимальное расстояние. Это соответствует началу астрономической зимы и самому короткому дню в Северном полушарии. В Сибири наступят трескучие морозы, а солнечный день начнет увеличиваться, — рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.
Астроном отметила, что увеличение светового дня будет настолько медленным, что станет заметным только после новогодних праздников. Также Виктория Дамм добавила, что день солнцестояния — благоприятный период для наблюдения небесных объектов, однако этому может помешать погода.
В ночь на 21 декабря будет видно сближение Сатурна и Юпитера. Планеты подойдут очень близко друг к другу впервые за 800 лет.