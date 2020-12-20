На следующей неделе новосибирцев ждет начало астрономической зимы

Завтра, 21 декабря, в Новосибирске начнется астрономическая зима — это будет самый короткий день в году.

В грядущий понедельник солнце взойдет в 09:53, закончится день в 17:02, он продлится 7 часов 09 минут .



— В день зимнего солнцестояния центр Солнца удалится от небесного экватора к югу на максимальное расстояние. Это соответствует началу астрономической зимы и самому короткому дню в Северном полушарии. В Сибири наступят трескучие морозы, а солнечный день начнет увеличиваться, — рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.