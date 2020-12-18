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Новосибирцев ждёт резкое похолодание — температура может опуститься до -25 градусов

В ближайшие дни в городе ожидают снегопады

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К городу приближается холодный циклон

К городу приближается холодный циклон

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На выходных в Новосибирск придут морозы до -25 градусов

На выходных, 20 декабря, в Новосибирске начнется похолодание. Синоптики предполагают, что оно закончится ко вторнику, 22 декабря.

— Атмосферные процессы активизируются, над территорией Евразии находится гигантская воздушная река, она несет теплые воздушные массы на районы Сибири. Температурный фон в ближайшие сутки будет оставаться выше климатической нормы. Но циклоны и возмущения, которые идут с запада на восток, вызовут снегопады разной интенсивности, метели, порывистые ветры силой до 18 м/с в порывах, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

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В субботу, 19 декабря, температура ночью составит -12 градусов, а днем -8 градусов. 20 декабря ожидается холодный атмосферный фронт, поэтому утром в Новосибирске температура составит -12 градусов, но в течение дня опустится до -18 градусов. Ночью 21 декабря, в понедельник, возможны морозы до -25 градусов, а днем температура повысится не больше чем до -16 градусов. На выходных синоптики ожидают ветер скоростью до 18 м/с.

Морозы немного ослабеют 22 декабря, тогда температура днем составит -12... -17 градусов, а ночью -16... -12 градусов.

На этой неделе синоптики рассказывали, придут ли в Новосибирск морозы из Томска, — там похолодало до -34 градусов.

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