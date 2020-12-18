Новосибирцев ждёт резкое похолодание — температура может опуститься до -25 градусов

На выходных в Новосибирск придут морозы до -25 градусов
На выходных,
— Атмосферные процессы активизируются, над территорией Евразии находится гигантская воздушная река, она несет теплые воздушные массы на районы Сибири. Температурный фон в ближайшие сутки будет оставаться выше климатической нормы. Но циклоны и возмущения, которые идут с запада на восток, вызовут снегопады разной интенсивности, метели, порывистые ветры силой до
В субботу,
Морозы немного ослабеют
На этой неделе синоптики рассказывали, придут ли в Новосибирск морозы из Томска, — там похолодало до