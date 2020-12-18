Юпитер и Сатурн сблизятся впервые за 20 лет — как их увидеть в Новосибирске

21 декабря в небе над Новосибирском можно будет наблюдать сближение двух планет — Юпитера и Сатурна.



— Оба газовых гиганта видны после заката солнца низко над юго-западным горизонтом. Явление достаточно редкое, так как соединение или сближение планет происходит раз в 20 лет. Дело в том, что Юпитер делает оборот вокруг Солнца за 12 лет, а Сатурн — за 30 лет. В итоге Юпитеру, чтобы встретиться с Сатурном, нужно сделать один полный оборот вокруг Солнца и еще пройти примерно две трети пути, то есть восемь лет, — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.