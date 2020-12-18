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Юпитер и Сатурн сблизятся впервые за 20 лет — как их увидеть в Новосибирске

На небе будет казаться, что планеты слились воедино

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Сближение произойдет на юго-западе

Сближение произойдет на юго-западе

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В небе над Новосибирском сблизятся Сатурн и Юпитер

21 декабря в небе над Новосибирском можно будет наблюдать сближение двух планет — Юпитера и Сатурна.

— Оба газовых гиганта видны после заката солнца низко над юго-западным горизонтом. Явление достаточно редкое, так как соединение или сближение планет происходит раз в 20 лет. Дело в том, что Юпитер делает оборот вокруг Солнца за 12 лет, а Сатурн — за 30 лет. В итоге Юпитеру, чтобы встретиться с Сатурном, нужно сделать один полный оборот вокруг Солнца и еще пройти примерно две трети пути, то есть восемь лет, — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.

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В прошлый раз планеты сблизились в 2000 году. При этом расстояние между планетами на небе было больше, чем 21 декабря. Как рассказал НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин, в прошлый раз такое тесное сближение происходило 800 лет назад, а следующее стоит ждать в 2080 году.

— Для людей с острым зрением при идеальных условиях наблюдения планеты, возможно, будут видны раздельно. Но, учитывая большую разницу в блеске, планеты могут слиться воедино, — пояснила Виктория Дамм.

С помощью любительского телескопа наблюдатели смогут увидеть четыре спутника Юпитера — Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. Рядом с Сатурном будет виден его спутник Титан.

Помимо спутников видна необычная полосатая структура Юпитера и самые красивые и величественные кольца Сатурна. Окольцованная планета при наблюдении с Земли повернута северным полюсом, а кольца недавно прошли фазу максимального раскрытия и медленно сужаются, — добавила астроном.

За планетами можно будет наблюдать после захода солнца у юго-западного горизонта.

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В начале декабря стало известно, что российские исследователи открыли новую звезду в созвездии Персея. В новосибирском планетарии объяснили, что это значит. А 13 декабря над городом пронесся метеорный поток Геминиды, который возник благодаря необычному астрономическому объекту Фаэтону.

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СатурнЮпитерастрономиязвездыпланетарий
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