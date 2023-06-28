«Он сказал, что я больше не та»: мама двоих детей похудела на 30 кг и... от нее ушел муж

Когда-то Анджела Крикмор весила почти 90 кг при своем довольно небольшом росте. Ее супруг восхищался формами жены и был категорически против ее попыток похудеть. Однако сама Крикмор чувствовала себя плохо в таком весе и всё время комплексовала. Ее жизнь изменил один поход к парикмахеру. Теперь у Анджелы поменялось всё: вес, работа, а главное — семейное положение. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели на необычное преображение.
Женщина выросла в Бразилии и всегда была в хорошей форме, но никогда не увлекалась фитнесом. Позже Анджела переехала в Великобританию, вышла замуж и родила двоих сыновей. После родов молодая мама значительно поправилась, ходить было тяжело, из одежды мало что подходило, но слабые попытки похудеть заканчивались провалом. Ситуация усугубилась, когда Анджела вышла на работу и поняла, что постоянно перекусывает на бегу.
— В то время я работала в отеле и еда, которую они подавали, была не очень здоровой: спагетти болоньезе, фрикадельки или гамбургеры. Мой уже бывший муж любил готовить, поэтому по вечерам готовил традиционные английские блюда вроде пастушьего пирога. Мы часто заказывали рыбу с жареным картофелем или индийскую еду навынос, — вспоминает Крикмор.
Муж был против того, чтобы Анджела худела. Всегда говорил ей, что она и так очень красивая. Это было приятно, но худеть никак не мотивировало. Скорее наоборот. Стоило Анджеле взяться за себя, как супруг начинал ворчать. Ему не нравилась здорова еда, которую готовила жена, и они вместе снова ели макароны с сыром на ночь.
— Глубоко внутри я думала: «Это не настоящая Анджела. Это не я». Момент, когда я решила действительно измениться, был таким: я увидела своего парикмахера после того, как она сильно похудела. Она сказала мне, что полностью изменила свой рацион, — вспоминает женщина.
Анджела решила, что в этот раз точно похудеет, и полностью поменяла свой режим питания
— По утрам я ела кашу с ягодами и небольшим количеством меда. На обед курицу или рыбу на гриле с небольшой порцией салата, коричневым рисом или сладким картофелем и овощами. В качестве перекуса — рисовый пирог или яблоко с арахисовым маслом, простой йогурт с орехами. На ужин у меня была еще порция курицы или рыбы, — перечисляет она.
Когда Крикмор похудела, то стала более «эгоистичной», чтобы достичь своей цели и слепить тело мечты. На протяжении всего этого процесса они с мужем отдалялись друг от друга.
— Я больше не готовила еду, которую он любил, а по субботам не хотела сидеть вместе на диване и есть еду навынос или ходить в паб. Я хотела отправиться на долгую прогулку или взять фургон на выходные. Мне казалось, что у меня слишком много энергии. Мы хотели разного, и я думаю, мы начали обижаться друг на друга, — считает Анджела. — Он сказал мне, что я больше не та женщина, которую он встретил и он не думает, что мы могли бы быть вместе.
Супруги расстались. Анджела ушла из отельного бизнеса и стала тренером по фитнесу. Благодаря своему новому увлечению женщина встретила свою любовь.
В социальные сети ей написал 51-летний Марк, владелец автомобильного бизнеса. Он собирался в отпуск на Тенерифе и позвал Анджелу с собой — хотел, чтобы она его тренировала. Но одним фитнесом дело не ограничилось, и после отпуска на море пара больше не расставалась.
Похудела на 55 кг
Недавно мы рассказывали историю Татьяны Рыбаковой: девушка весила больше
Фитнес-тренер считает, что многим мешает похудеть отсутствие верного запроса.
— Как ни странно, отсутствие понимания, зачем им это нужно. Начинать худеть надо с головы и осознания своих приоритетов. Стать на два размера меньше и влезть в красивое платье — недостаточная мотивация. А вот изменить свою жизнь, став здоровым и красивым, — куда сильнее, — рассказывала она.
Чтобы достичь нужного результата, женщина избавилась от «мусора» в питании: продуктов быстрого приготовления, жирного мяса и вредных сладостей. По словам Татьяны, теперь в ее рационе много белка, овощей, фруктов, круп и мяса. Чтобы не чувствовать себя на диете, она даже иногда позволяет себе сладкое и суши.
Как начать худеть и какие могут быть ошибки
Врачи советуют сначала подумать, как долго вы собираетесь худеть, и ставить реальные цели: чем короче сроки, тем больше стресса получает организм. В этом случае ответ тела не порадует.
— Резких движений в ограничениях по питанию, калорийности еды быть не должно — это чревато для организма. Ответ на такой стресс может быть печальным: это скажется на качестве волос, состоянии кожи. Да и настроение у человека в целом будет достаточно депрессивным, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог Галина Барташевич. — Посетите диетолога, эндокринолога, убедитесь, что нет гипотиреоза, всё в порядке с гемоглобином, нет анемии, повышенного уровня сахара в крови. Стартовый задел по качеству здоровья сделать надо. Если речь идет о серьезном ожирении, грамотное обследование у диетолога, эндокринолога или терапевта просто необходимо. Если же вопрос о 3–5 кг, начните с понимания того, как быстро вы хотите с этими килограммами расстаться. Чем спокойней будет меняться питание и увеличиваться физические нагрузки, тем качественней будет результат.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
Начните с пересмотра рациона и времени приема пищи.
— Добавьте овощей и фруктов. Старайтесь, чтобы каждый прием пищи содержал в себе овощи или фрукты. Старайтесь есть больше натуральных продуктов, а не обработанных. Мясо или рыба — вместо сосисок и колбасы. Крупы и цельнозерновые макароны и хлеб — вместо макарон из белой муки. Попробуйте есть регулярно, чтобы не испытывать чувство голода, — говорит специалист по похудению Дарья Князева. — Когда мы голодны, больше хочется сладкого, чтобы быстро восполнить энергию. Если душа не лежит к занятиям в зале, попробуйте выделять время просто на прогулки пешком. А в идеале — найдите активность, которой вам нравится заниматься. Ходьба, бег, плавание, пилатес, велосипед, групповые тренировки под музыку или танцы. Если вы найдете активность, от которой будете получать удовольствие, то заниматься спортом станет легко и приятно, потеря веса будет отличным бонусом.
Дарья Князева — инструктор групповых программ, сертифицированный специалист по миофасциальному релизу, сертифицированный специалист по тренировкам во время беременности и восстановлению после родов. Руководитель тренировочного отдела школы идеального тела #Sekta.
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