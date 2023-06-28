«Он сказал, что я больше не та»: мама двоих детей похудела на 30 кг и... от нее ушел муж

Женщина выросла в Бразилии и всегда была в хорошей форме, но никогда не увлекалась фитнесом. Позже Анджела переехала в Великобританию, вышла замуж и родила двоих сыновей. После родов молодая мама значительно поправилась, ходить было тяжело, из одежды мало что подходило, но слабые попытки похудеть заканчивались провалом. Ситуация усугубилась, когда Анджела вышла на работу и поняла, что постоянно перекусывает на бегу.

— В то время я работала в отеле и еда, которую они подавали, была не очень здоровой: спагетти болоньезе, фрикадельки или гамбургеры. Мой уже бывший муж любил готовить, поэтому по вечерам готовил традиционные английские блюда вроде пастушьего пирога. Мы часто заказывали рыбу с жареным картофелем или индийскую еду навынос, — вспоминает Крикмор.