«Решил брать ипотеку один»: реальная история нашей читательницы, которая 10 лет жила с мужчиной и ждала предложения

Кирилл, 36 лет, предприниматель

— Если мужчина живет с вами, но не женится, возможно, вы для него — зал ожидания. В этом режиме ожидания можно провести и десять лет, и двадцать. Если мужчина уверен в женщине, тянуть он не будет. Конечно, девушка может многое понять интуитивно и разобраться, является ли она в принципе ценностью для мужчины, но я бы порекомендовал задавать прямые вопросы в лоб. Без открытого разговора настоящих отношений не получится. Часто мужчина не может найти подходящую женщину просто потому, что сам не знает, чего ему надо.

Роман, 35 лет, IT-директор

— Если человек не дорожит отношениями, то он и не будет стараться их закрепить. Он даже не будет воспринимать серьезно то, что происходит между вами. Конечно, мужчина может цепляться за зону комфорта, которую создала женщина (в гражданском браке), но так и останется в поиске. Я думаю, всё это от неуверенности в себе: человек не уверен, что он, например, может быть мужем и отцом сейчас или в принципе. В любом случае нужно обсуждать ситуацию. Если мужчина уходит от обсуждения, переводит всё в шутку или делает вид, что не слышит вас и не понимает, — это тревожный звонок.