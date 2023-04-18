«Решил брать ипотеку один»: реальная история нашей читательницы, которая 10 лет жила с мужчиной и ждала предложения

Любимая тема для спора у женщин — поиск ответа на вопрос, почему мужчины позволяют себя любить, быть рядом с ними в режиме свиданий или даже жить в гражданском браке, но при этом они не зовут замуж и отнекиваются от оформления отношений даже тогда, когда женщина, поборов стеснение, решается предложить свадьбу сама. Наши коллеги из Psychologies.ru записали такую историю и спросили у эксперта, как быть.
История Евгении
Нашей героине — 31 год, ее парню — 30. Пара вместе около 10 лет. Уже целых 5 лет они снимают квартиру и живут вместе, но тему брака никогда не обсуждали. Оба друг для друга — первая любовь, детей в паре нет.
— Раньше я не задумывалась о браке, отношения переживали всякое: и плохое, и хорошее. Видно, что мужчине нравится жить так, как он живет сейчас. Расходы пополам или 60/40 (большая часть на нём). На эмоции он скуден, особенно когда задевают за живое, может не отвечать на вопросы (бывает во время ссор), уходить в себя (еще один из непонятных мне симптомов: ему резко хочется спать — и он засыпает), — жалуется женщина.
Сама Женя эмоциональная и чувствительная, но научилась за 10 лет отношений сдерживать свои порывы и поддерживать спокойный разговор. Она делится, что старается все разговоры всегда начинать со слов: «Я плохо себя чувствую, потому что…» При этом она не позволяет себе повышать голос в отношениях.
— Ситуация, которая меня тревожит: он хочет купить квартиру, но хочет владеть ею единолично (оплачивать ипотеку, ремонт и прочее). На вопрос «почему?» отвечает: «Я так хочу, я для себя так решил, еще в детстве». Вторая ситуация: я задумалась о браке. Поговорить про брак с мужчиной было страшно, аж желудок сводило. Но навязчивый вопрос не давал спать, — рассказывает она.
Разговор получился спокойным, но в момент наша героиня вышла из себя и спросила: «Мы ведь с тобой никогда не поженимся?»
— Он долго молчал, я попросила дать мне ответ (ведь я близкий и любимый человек, с которым можно делиться всем). Он издал смешок, еще помолчал и сказал мне, что не считает корректным, чтобы я задавала такие вопросы. И уснул. Наутро была показательная обида, сказал, что нет настроения. Прошла неделя, я надеялась, что он поговорит со мной, но нет. Эмоции закопал, живет дальше. А мне очень больно, — сокрушается женщина.
Для Жени брак и общая квартира — это новый этап, к которому она готова, потому что любит, а мужчину и так всё устраивает. Мы попросили прокомментировать ситуацию эксперта, но прежде хотим дать высказаться нашим читателям.
Что думает эксперт
Гештальт-психолог Юлия Берникова объясняет, что в жизни героини назрел кризис.
— Вы определенно хотите замуж, хотите совместной собственности на жилье. А ваш мужчина от обсуждения этих тем ускользает. Вы точно имеете право хотеть того, чего вы хотите. И точно имеете право быть выслушанной и получить ответы. Вы пишете, что в момент диалога вас трясло, а перед разговором сводило желудок. И при этом вы не могли спать. Это однозначно говорит о важности темы для вас. А также о том, что вы, похоже, боитесь разговаривать об этом с вашим партнером. Возможно, боитесь потерять его. Возможно, чего-то еще, — считает психолог.
Юлия предлагает необычный способ решения проблемы — написать мужчине письмо по электронной почте или рукой. Про то, насколько это для вас важно и что вам действительно нужны ответы.
— Но прежде чем писать ему (если этот способ вам подходит), задать кое-какие вопросы себе. Готовы ли вы дальше жить в той неопределенности, которая сейчас есть в ваших отношениях? Если не готовы, сколько времени еще можете это переносить? Что вы будете чувствовать и делать, если партнер ответит вам, что не хочет ни свадьбы, ни совместно купленного жилья? — перечисляет эксперт.
Гештальт-психолог подчеркивает: здесь важнее, что вы чувствуете и к чему вы готовы. Подумайте, что будет, если такая ситуация будет продолжаться всю жизнь.
А давайте спросим у мужчин?
Редакция NGS.RU проводила забавный эксперимент: холостяки и «женатики» откровенно рассказали, что заставляет их годами держать девушек в статусе «вечной невесты». Посмотрим на их доводы и причины.
Кирилл, 36 лет, предприниматель
— Если мужчина живет с вами, но не женится, возможно, вы для него — зал ожидания. В этом режиме ожидания можно провести и десять лет, и двадцать. Если мужчина уверен в женщине, тянуть он не будет. Конечно, девушка может многое понять интуитивно и разобраться, является ли она в принципе ценностью для мужчины, но я бы порекомендовал задавать прямые вопросы в лоб. Без открытого разговора настоящих отношений не получится. Часто мужчина не может найти подходящую женщину просто потому, что сам не знает, чего ему надо.
Роман, 35 лет, IT-директор
— Если человек не дорожит отношениями, то он и не будет стараться их закрепить. Он даже не будет воспринимать серьезно то, что происходит между вами. Конечно, мужчина может цепляться за зону комфорта, которую создала женщина (в гражданском браке), но так и останется в поиске. Я думаю, всё это от неуверенности в себе: человек не уверен, что он, например, может быть мужем и отцом сейчас или в принципе. В любом случае нужно обсуждать ситуацию. Если мужчина уходит от обсуждения, переводит всё в шутку или делает вид, что не слышит вас и не понимает, — это тревожный звонок.
Николай, 40 лет, инженер (женат официально)
— Чтобы понять, подходите ли вы друг другу как муж и жена, достаточно полугода. Дальше нужно или жениться, или расставаться, чтобы не мешать друг другу искать свое счастье. Мужчина, который не женится, скорее всего, просто использует женщину. Если она хорошая хозяйка да с жилплощадью, да еще и мозг не выносит, то почему бы не жить с ней? Пока ты официально не зарегистрировался, ты не чувствуешь вины или неловкости за общение с другими девушками. И даже можешь параллельно встречаться с несколькими, оценивая и выбирая.
Что еще почитать:
- «Однажды браки умрут»: эмоциональная колонка о том, почему современной женщине не нужно замуж;
- недавно мы разбирались с психологами о том, что можно обсуждать с новым парнем или девушкой, а о чём лучше помолчать;
- «Беда для среднего возраста»: эта привычка убивает секс в браке — она есть у большинства из нас.