«Беда для среднего возраста»: эта привычка убивает секс в браке — она есть у большинства из нас

Посмотрев на лица людей в утреннем метро, вы без труда определите, как у них обстоят дела на личном фронте. Угрюмый взгляд, серый цвет лица и очень редкие проблески утреннего румянца. За простым наблюдением кроется очевидная статистика. Секс в браке или постоянных отношениях исчезает чаще, чем вы можете себе представить, а вот говорить об этом не принято, даже с самыми близкими. Наши коллеги из Wday.ru разбирались в очевидных и неочевидных причинах этой пропажи.