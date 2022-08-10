«Беда для среднего возраста»: эта привычка убивает секс в браке — она есть у большинства из нас

Посмотрев на лица людей в утреннем метро, вы без труда определите, как у них обстоят дела на личном фронте. Угрюмый взгляд, серый цвет лица и очень редкие проблески утреннего румянца. За простым наблюдением кроется очевидная статистика. Секс в браке или постоянных отношениях исчезает чаще, чем вы можете себе представить, а вот говорить об этом не принято, даже с самыми близкими. Наши коллеги из Wday.ru разбирались в очевидных и неочевидных причинах этой пропажи.
На какой вы стадии?
Психолог-сексолог Алена Сарапова отмечает, что желание часто пропадает из-за проблем во взаимоотношениях между супругами. Здесь стоит понимать, в каком периоде цикла находится пара:
— Первые 2 года совместной жизни, фаза без детей, рождение ребенка, фаза стабилизации или зрелый брак, дети покинули дом, фаза «пустого гнезда», — перечисляет эксперт.
Например для фазы «рождение ребенка» характерна такая ситуация:
— У пары появился ребенок, молодая мама, поглощенная своим природным инстинктом, вся в заботе о новорожденном. Центральным звеном семейной ячейки становится ребенок, а не чувства мужчины и женщины. Элементарное отсутствие времени на сон, еду, неудовлетворенность своим внешним видом, послеродовой стресс, а мужчина-то ждал, что всё будет как раньше. Мужчина продолжает жить как раньше — разделять чувства и переживания способны далеко не все. Секс в такой паре уходит на 10-й план, — делится опытом Алена.
По мнению эксперта, на либидо также может влиять материальный фактор, а именно — кто содержит семью.
— Когда женщина не чувствует мужчину опорой, она не захочет на него положиться, а значит и отдаться, — говорит психолог.
Кроме кризиса взаимоотношений, следует учесть возможные различия в половой конституции партнеров. Если кратко: мужчина с сильной половой конституцией хочет каждый день, а женщине достаточно раз в неделю, или наоборот.
Часто бывает так, что один партнер, заметив охлаждение в свою сторону, старается инициировать близость чаще. По мнению экспертов, это не выход и может только навредить отношениям.
Дорогой, я так устала
Ученые выяснили, что чем меньше сна, тем меньше хочется секса. Если вы боретесь с низким либидо, вам может помочь простой шаг — начните высыпаться по ночам. Не спешите говорить, что совет слишком банален. Исследование, проведенное Североамериканским обществом менопаузы (NAMS), показало: недостаточное количество сна может привести к женской сексуальной дисфункции.
Старший автор этой работы доктор Стефани Фобион говорит, что исследование подчеркивает связь между плохим качеством сна и сексуальными проблемами. Это две общие беды для женщин среднего возраста.
— Сон необходим для высвобождения и регуляции гормонов, в том числе ответственных за либидо. Снижение уровня половых гормонов и повышение уровня гормонов стресса могут существенно повлиять на половое влечение, — добавляет нейробиолог и ведущий специалист по сну Челси Роршайб.
Так что, если хотите жаркие ночи, придется начать высыпаться, чего бы это вам не стоило. У многих из нас есть закрепленные ритуалы, иными словами привычки, которые вызывают бессонницу. Избавимся от них, а там, глядишь, и либидо вернется. Кстати, опасно ли долго обходиться без секса — мы подробно узнали у врачей.
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