Либидо в трауре: во сколько лет заканчивается секс и есть ли шанс его вернуть? Рассказывают врачи
Выясняем, действительно ли с годами утрачивается способность к оргазму и как сохранить сексуальность
Кажется, будто слово секс исчезает из обихода, когда тебе исполняется... 60, ну или 70. Весьма приятное занятие списывают со счетов, подкрепляя — куда уж там? Совсем с ума сошли к старости. Все хотят любви, и возраст в этом случае не главное. Решающее — состояние здоровья. Мы спросили у экспертов, до скольки лет женщины хотят и могут и как продлить себе интимную жизнь на максимальный срок, а также развенчали самые популярные мифы о сексе после 50 лет.
До какого возраста женщины способны заниматься сексом?
Кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева объяснила нам, что с точки зрения физиологии женщина может заниматься сексом в любом возрасте, если ее ничего не беспокоит во время половой жизни и нет противопоказаний как со стороны органов репродуктивной системы (атрезия влагалища), так и со стороны других органов (бронхиальная астма, сердечная недостаточность, деформирующий остеоартроз
— Не раз на приеме встречала пациенток старше 70 лет с регулярной половой жизнью (не реже 1–2 раз в неделю) с половыми партнерами той же возрастной группы. Если у женщины есть влагалище и стремление вести половую жизнь, то ничто ее не должно останавливать, — считает эксперт.
Правда ли что с возрастом у мужчин пропадает способность к эрекции?
С возрастом может снижаться уровень тестостерона, что влияет на внешность и на уровень полового влечения. Но у мужчин есть и другая особенность — они легче возбуждаются. Кроме того, на процесс эрекции редко влияют внешние факторы, поэтому привлекательная сексуальная женщина способна возбудить мужчину независимо от возраста.
Психолог-сексолог Анна Мороз говорит, что эректильная дисфункция (импотенция, простым языком) бывает в результате органических нарушений (сахарный диабет, сосудистые заболевания, гормональные проблемы, физические травмы), неврологических нарушений и при приеме некоторых лекарств. Остальные причины — в голове, в том числе и миф о том, что в определенном возрасте «стоять не будет».
— Тут не на цифру в паспорте смотреть надо, а на свой образ жизни, образ мыслей, питание, движение. Учиться искать смыслы собственной жизни, развиваться и жить полной, насыщенной жизнью. Если жизнь беспросветна и скучна, начинается депрессия, а вот при депрессии снижение либидо точно будет, — объясняет эксперт и добавляет, что возраст сам по себе не является причиной эректильной дисфункции. Есть естественное снижение уровня гормонов, и секс меняется. Мужчине может быть нужно больше ласк, но секс от этого менее приятным не становится, — говорит эксперт.
Есть ли хитрости, как с годами продлить сексуальную жизнь?
Эксперты говорят, что в этом вопросе поможет заместительная гормональная терапия после угасания менструальной функции для лечения симптомов климакса. Принимайте кальций и витамин D (для профилактики остеопороза). Не лишней будет дозированная и регулярная физическая нагрузка, а также своевременное лечение соматической патологии, если такая имеется.
С возрастом темперамент снижается?
Евгения Пекарева объясняет, что женское либидо на протяжении жизни может значительно изменяться и зависит от многих факторов. Основные из них — наследственность, анатомические особенности внутренних органов, гормональный фон, эмоциональный настрой, фаза менструального цикла, возраст, наличие или отсутствие гинекологических заболеваний.
— Женское либидо значительно колеблется на протяжении всей жизни. Независимо от возраста оно может быть как сильным, так и низким. Далеко не всегда это зависит от возраста. В любом периоде жизни можно получать удовольствие от интимной жизни, и не стоит этого стесняться, а можно и не получать, что желательно обсудить с врачом, — рассказывает акушер-гинеколог.
Правда ли, что женщина с возрастом теряет способность к оргазму?
После 40 лет у женщин постепенно начинает снижаться выработка половых гормонов, но это не сказывается на либидо негативным образом. Дети взрослые, работа стабильная, жизнь устроена. Меньше стрессов и больше времени на себя. Кроме того, женщина уже точно знает свое тело и способы достижения оргазма, поэтому проблем с его наступлением быть не должно.
— К 50 годам организм продолжает терять половые гормоны и постепенно дает о себе знать климакс. В этом возрасте у многих женщин могут появиться неприятные ощущения сухости и жжения во время полового акта, нарушения менструального цикла. Однако на сегодняшний день прием заместительной гормональной терапии может решить эти проблемы. Поэтому возможность получения сильного оргазма сохраняется, — объясняет Евгения Пекарева.
По наблюдениям эксперта, после 60 лет происходит затухание женского желания ввиду отсутствия женских половых гормонов в крови. Но многие пары продолжают половую жизнь. Не стоит этого стесняться. Если самочувствие не страдает, а только улучшается, то запретов быть не может. Единственное, что может мешать, — это сухость влагалища и возрастные проблемы с мочеиспусканием (частые циститы, уретриты, недержание мочи). С этими вопросами лучше обращаться к врачу.
С возрастом у обоих партнеров снижается темперамент?
— Темперамент — вещь врожденная. Он всю жизнь одинаковый. Желание секса как чего-то отдельного — да, снижается. Потому что зрелые люди перестают смотреть на отношения только с точки зрения полового удовлетворения. Отношения — это целая система. И секс — это способ проявить любовь, реализовать свое желание быть именно с этим человеком и совместное переживание, делающее связь крепче, — объясняет это явление сексолог Анна Мороз.
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