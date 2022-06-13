Либидо в трауре: во сколько лет заканчивается секс и есть ли шанс его вернуть? Рассказывают врачи

— Не раз на приеме встречала пациенток старше 70 лет с регулярной половой жизнью (не реже 1–2 раз в неделю) с половыми партнерами той же возрастной группы. Если у женщины есть влагалище и стремление вести половую жизнь, то ничто ее не должно останавливать, — считает эксперт.

Правда ли что с возрастом у мужчин пропадает способность к эрекции?

С возрастом может снижаться уровень тестостерона, что влияет на внешность и на уровень полового влечения. Но у мужчин есть и другая особенность — они легче возбуждаются. Кроме того, на процесс эрекции редко влияют внешние факторы, поэтому привлекательная сексуальная женщина способна возбудить мужчину независимо от возраста.