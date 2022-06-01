«На новой работе переспала с 12 коллегами»: откровения нимфоманок, которые решились лечиться

— Впервые мысль о том, что я несчастна, закралась у меня, когда я поехала с очередным женатиком в гостиницу. Он после секса моментально собрался и убежал, а мне сказал, что оплатил номер на всю ночь, и если я хочу, то могу остаться до утра. В тот момент я себя почувствовал какой-то униженной и поняла, что не только я использую партнеров, но и они — меня. Однако даже после такого я продолжила свою сексуальную одиссею.



Пойти к психологу, а потом к психиатру решилась лишь после того, как, перейдя на новую работу, обнаружила, что с 12 мужчинами из этого коллектива я успела переспать еще до того, как устроилась туда (в разные годы). На сессиях с психотерапевтом я осознала, что зависима, но не смогла себя заставить пойти на встречу анонимных сексоголиков. Я считала этих людей конченными извращенцами, а себя просто сильно любящей секс. Хотя, чего уж скрывать, мои фантазии могли бы повергнуть многих в шок. Как раз в этот момент мне встретился мужчина, который помог мне притормозить. Я как будто заморозилась. Но после трех лет отношений с ним всё началось сначала. Я снова начала видеть сексуальный объект в каждом мужчине.