«На новой работе переспала с 12 коллегами»: откровения нимфоманок, которые решились лечиться

Нимфоманка — распущенная, раскрепощенная, готовая на всё. Как в эротической драме Триера. Многие мужчины мечтают о встрече с такой женщиной, полагая, что эта гиперсексуальность способна удовлетворить все его тайные желания. Ведь у нимфоманок нет запретов и предубеждений, есть только они и их нереализованное либидо. Но так ли это на самом деле? Как сексоголики живут в современном обществе — Woman.ru спросили у женщин, которые осознали свою зависимость.
Рената (имя изменено по просьбе героини), 40 лет
— В университете я оказалась в компании творческой тусовки. Там все откровенно обсуждали вопросы секса и свободных отношений. Я спала там почти со всеми. Искала новые места, где могла подцепить «жертву». Мне безумно нравилась моя жизнь, об отношениях я вообще не думала. Для меня это было сложно и бессмысленно — я искала только одноразового секса и удовлетворения собственных фантазий. Мне было наплевать на тех, с кем я сплю. После секса я быстро собиралась, уходила и забывала о человеке моментально. Так продолжалось довольно долго, но в 28 лет я впервые начала подозревать, что с моей жизнью что-то не так. Все вокруг внезапно переженились и родили детей, а я даже думать об этом не хотела. Задала себе вопрос: я хочу отношений? Да нет, обойдусь спокойно. И тут я впервые ощутила какую-то пустоту внутри.
А потом я встретила мужчину, с которым захотелось чего-то серьезного, да вот только в постели он меня совсем не привлекал. Мне нужна была его близость и поддержка, а он был холодным и отстраненным. Чтобы заглушить эту боль невзаимности, начала пить. Когда он заметил это, предложил сделать паузу в наших встречах, я согласилась. Это было началом ада. Вместо того чтобы понять, что я на высокой скорости качусь на дно и обратиться к психологу, я зарегистрировалась на сайте знакомств. За один день я могла переспать с пятью парнями, но возвращалась домой неудовлетворенной. В метро каждый человек казался мне пригодным для секса. Если раньше я тешила себя тем, что я выбираю интересных людей, то сейчас мне было всё равно, с кем заниматься сексом. Как итог — я не вылезала из кабинета венеролога.
После этого я обратилась к психологу. Терапия дала свои плоды, но сильное желание заниматься сексом осталось. Но чем больше полнился мой список случайных партнеров, тем острее я чувствовала, насколько я одинока. Иногда хотелось просто выть.
Однажды мой психотерапевт посоветовала мне обратиться в группу зависимых людей. На первой встрече я рассказала свою историю без купюр и услышала о жизни других, их истории были похлеще моей. Одна из женщин призналась, что ей, как наркоману с каждым разом нужны наркотики сильнее, нужен был еще более извращенный секс. Меня это шокировало, и я пообещала себе, что никогда не дойду до такого. Я прошла программу «12 шагов». Сейчас уже более 4 лет и 9 месяцев я чиста. Я работаю и помогаю таким же женщинам, как я, справляться с зависимостью.
Ольга (имя изменено по просьбе героини), 36 лет
— Я из состоятельной и благополучной семьи. Училась в дорогой частной школе. Рано повзрослела и округлилась. В 13 лет попала в компанию взрослых ребят и стремилась им соответствовать, поэтому соглашалась на всё, чтобы заслужить внимание и любовь. Я стала самой популярной девчонкой в школе, потом в институте, потом на работе.
Сначала я гордилась собой и своими сексуальными победами. Мне нравилось поражать всех умениями, я считала себя настоящей гейшей. За день я могла переспать с несколькими партнерами, которых потом не вспоминала ни разу. Особенно меня привлекали несвободные мужчины. Когда я видела, как тот или иной кичится своим семейным счастьем, показывает «прилизанные» фото с женой и детьми, у меня появлялась цель — во что бы то ни стало соблазнить его. Доказать себе, что вся эта семейная жизнь — фейк. Что каждый готов изменить ради хорошего секса.
— Впервые мысль о том, что я несчастна, закралась у меня, когда я поехала с очередным женатиком в гостиницу. Он после секса моментально собрался и убежал, а мне сказал, что оплатил номер на всю ночь, и если я хочу, то могу остаться до утра. В тот момент я себя почувствовал какой-то униженной и поняла, что не только я использую партнеров, но и они — меня. Однако даже после такого я продолжила свою сексуальную одиссею.
Пойти к психологу, а потом к психиатру решилась лишь после того, как, перейдя на новую работу, обнаружила, что с 12 мужчинами из этого коллектива я успела переспать еще до того, как устроилась туда (в разные годы). На сессиях с психотерапевтом я осознала, что зависима, но не смогла себя заставить пойти на встречу анонимных сексоголиков. Я считала этих людей конченными извращенцами, а себя просто сильно любящей секс. Хотя, чего уж скрывать, мои фантазии могли бы повергнуть многих в шок. Как раз в этот момент мне встретился мужчина, который помог мне притормозить. Я как будто заморозилась. Но после трех лет отношений с ним всё началось сначала. Я снова начала видеть сексуальный объект в каждом мужчине.
Это происходит со мной и сейчас. Препараты, которые мне выписал психиатр, не помогают. Чем больше у меня секс-встреч, тем больше мне хочется. Меня уже не удовлетворяет традиционный секс во всех его проявлениях, мои фантазии сводят меня с ума. Я скрываю всё это от мужчины, а он ведь сделал мне предложение. Я очень боюсь его потерять, потому что больше никогда и ни с кем у меня не было такой близости. Врач настоятельно рекомендует хотя бы попробовать сходить на встречу сексоголиков, а я, как парализованная, не могу себя заставить. При одной мысли у меня начинается паническая атака. Это кошмар наяву, потому что я осознаю проблему и ее разрушительные последствия, но пока не в состоянии побороть своих демонов.
Что думает эксперт
Психолог Юлия Кроха говорит, что определить у себя сексуальную зависимость можно по определенным признакам.
— Первая фаза характеризуется тягой и концентрированностью на теме секса. О сексе напоминает всё, что попадается на глаза. Постоянные эротические фантазии не дают жить спокойно: зависимую личность тянет на просмотр порнографии и разрядку, — рассказывала эксперт в материале для НГС.
Вторая фаза — фаза ритуала. Зависимый начинает планировать, как и куда он отправится на подвиги, где будет искать партнера. Причем постоянные отношения его не интересуют — важен драйв, острые ощущения, новизна.
Третья фаза — фаза компульсивного (навязчивого) поведения. Руководствуясь своим непреодолимым влечением, человек идет и делает то, к чему готовился. Отправляется на сайт знакомств, в бар, туда, где сможет реализовать свои мечты о быстром сексе.
— Четвертая фаза — фаза катастрофы. Зависимый просыпается утром рядом с незнакомым телом, в чужой постели, понимает, что он опять потерял контроль и сорвался. Его охватывают стыд, вина, раскаяние. Человек прекрасно осознает, что беспорядочные половые связи — это не только заболевания, передающиеся половым путем и ВИЧ-инфекция. Секс с незнакомцем опасен сам по себе, ведь неизвестно, кем может оказаться случайный партнер, насильником, эмоционально неуравновешенным, наркоманом. Приходит осмысление того, что такое поведение разрушительно и с ним что-то нужно делать. Однако через какое-то время всё вновь возвращается к фазе номер один, — заключает эксперт.
По опыту Юлии, часто сексуальная зависимость совпадает с другими: алкогольной, никотиновой и наркотической.
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