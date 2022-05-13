Любила без выходных: реальная история самой дорогой эскортницы Японии из «Мемуаров гейши» — она недовольна этим фильмом

Многие считают, что гейши занимаются тем же, чем и «ночные бабочки». Однако подобное мнение не просто ошибочно, а оскорбительно для мастериц этого древнего искусства, о чем не раз говорила Минэко Ивасаки. Женщина с удивительной судьбой зарабатывала миллионы, развлекая высокопоставленных гостей. Но какую цену ей пришлось заплатить за свою невероятную жизнь — вспоминают наши коллеги из Woman.ru.
«Задумалась о самоубийстве»
Минэко Ивасаки — женщина известная не только в родной Японии, но и далеко за ее пределами. Всё потому, что история ее жизни легла в основу сюжета романа «Мемуары гейши» Артура Голдена и одноименного фильма. Сама Минэко никогда не преследовала цель стать популярной и даже наоборот.
В начале 1990-х годов японка согласилась дать интервью американскому писателю Артуру Голдену. Мужчина всерьез увлекался историей, обычаями Японии и задумал написать книгу о гейшах. В ней он хотел развеять мифы о представительницах этой профессии, поэтому Ивасаки и согласилась ответить на вопросы. Разумеется, на условиях анонимности.
Каково же было удивление женщины, когда на странице с благодарностями она увидела свое имя. И ладно бы только это, она была в шоке, когда подробно ознакомилась с содержанием — в книге Минэко и другие гейши выставлялись как обычные секс-работницы, а не несущие традиционное японское искусство и красоту в массы женщины.
— Когда прочитала книгу, всерьез задумалась о самоубийстве, — признавалась Минэко. Этот подлый поступок довел ее до отчаяния.
Ивасаки потребовала, чтобы Голден переиздал книгу, исправив все недочеты. Мужчина не стал этого делать, поэтому дальнейшее общение проходило в суде.
— Она и не была прототипом — это собирательный образ! Понятия не имею, почему она так разозлилась, — оправдывался писатель.
Гейша выиграла дело и получила солидную сумму от автора за причинение морального ущерба, а через некоторое время написала что-то вроде автобиографии и наконец заявила о себе.
Путевка в жизнь
Масако Танака, а именно такое имя при рождении носила героиня нашего материала, появилась на свет в семье разорившегося аристократа Синэдзо Танака из клана Минамото в 1949 году. Девочка была младшей из 11 детей и, как несложно догадаться, ее родня находилась в бедственном положении. В пятилетнем возрасте она покинула отчий дом и поселилась в Киото в так называемом окия — месте, где живут и учатся древнему ремеслу гейши. Родители Масако прекрасно понимали, что только так у нее будет шанс на хорошую жизнь. В окия попали и несколько сестер юной японки, однако хозяйка заведения мадам Оима выделила именно ее.
Через некоторое время женщина официально удочерила девочку, заручившись поддержкой биологических родителей, с той целью, чтобы сделать ее своей наследницей. Изменился не только статус, но и имя — Масако Танака стала Минэко Ивасаки. К ней была приставлена наставница из числа опытных гейш. Куратором назначили Яэко — родную сестру героини. Правда, от этого никому не стало легче: отношения у родственниц, мягко говоря, не складывались.
Когда Минэко исполнилось шесть лет, ее начали обучать традиционным японским танцам, игре на музыкальных инструментах, а также каллиграфии, правилам этикета и тонкостям проведения чайной церемонии. Из всего перечисленного ребенку доставляли удовольствие лишь занятия по хореографии — со временем ничего не изменилось.
Много лет спустя во время своей поездки в Россию Ивасаки рассказывала в интервью телеканалу НТВ о любимом занятии и знакомстве с легендарной Майей Плисецкой.
— Только научившись ходить, вы сможете научиться танцевать. Однажды ко мне приезжала русская балерина Майя Плисецкая. Она танцевала «Умирающего лебедя». У нас есть японская сказка про дочь цапли. Сюжеты во многом схожи. Майе Плисецкой было интересно, как танцуют гейши, — вспоминала Минэко.
Не жизнь, а сказка?
В пятнадцатилетнем возрасте способная ученица стала «майко» (одна из ступеней обучения на профессиональную гейшу. — Прим. ред). Ивасаки начала получать приглашения на встречи с клиентами, разумеется, в сопровождении старших коллег, которые демонстрировали, как нужно вести себя в обществе. Трудностей с обучением у японки не возникало, поэтому к 21 году она официально стала гейшей.
Минэко Ивасаки была нарасхват. Ее приглашали на закрытые торжества государственного уровня, в ходе которых чествовались важные гости. В свое время легендарной гейше приходилось развлекать президента США Джеральда Форда, режиссера Элиа Казана, а также членов королевской семьи Великобритании. О встрече с титулованными особами Ивасаки рассказывала в своей книге «Настоящие мемуары гейши».
Елизавета II произвела на Минэко скорее отрицательное впечатление. Девушка была возмущена тем, что монархиня даже не притронулась к блюдам, которые были приготовлены специально для нее.
— Я, например, всегда стараюсь съесть хоть немного, понимая, что хозяева старались ради меня. В данной ситуации отказываться очень невежливо, даже грубо, — сетовала гейша.
Молодой принц Чарльз также разочаровал девушку. Наследник английского престола вовсю флиртовал с очаровательной японкой, а потом попросил веер и оставил на нем автограф.
— Я сказала ему, что этот веер мне теперь не нужен. Пусть берет себе. Если бы я оставила его себе, то поступила бы некрасиво по отношению к другим мужчинам, которые тоже хотели завладеть моим вниманием, — откровенничала о встрече с принцем Ивасаки.
У гейши было огромное количество поклонников, но и недоброжелателей оказалось не меньше. Завистливые коллеги втыкали ей в кимоно иголки, а отвергнутые ухажеры подкарауливали и строили козни. Проблема с другими девушками решилась легко, Минэко просто стала брать их с собой на мероприятия и представлять обеспеченным клиентам.
На пути саморазрушения
Минэко трудилась практически нон-стоп на протяжении нескольких лет. Рабочий день начинался в полвосьмого утра, а заканчивался в час ночи. На сон оставалось каких-то три часа, и вы еще попробуйте спать, положив голову на жесткую деревянную подставку, чтобы ни одного волоска не выбилось из прически. Остальное время уходило на уход за собой, что было очень важно для гейш, и сборы на мероприятия. При этом у девушки совсем не было выходных, если она не была на встречах или чайных церемониях, то училась чему-то новому.
Жертва полноценным отдыхом и личной жизнью окупалась солидным финансовым вознаграждением. В год Ивасаки зарабатывала по 500 тысяч долларов, по тем временам это огромные деньги.
В таком режиме девушка продержалась восемь лет, после чего поняла, что нужно спасать себя. Нервы были на пределе, здоровье шалило. Началось всё с эмоционального истощения, а закончилось серьезнейшими проблемами с почками. Минэко Ивасаки писала в своей автобиографии, что чуть не умерла из-за воспаления органов.
Параллельно с этим разворачивалась серьезная внутренняя борьба — девушка считала, что школа гейш сильно устарела, и надеялась на перемены, но их так и не случилось. В итоге Минэко эмоционально перегорела и ушла на пенсию в 29 лет.
Женское счастье
На личную жизнь у Ивасаки не оставалось времени. Она впервые по-настоящему влюбилась в 21 год. Избранником оказался один из ее клиентов — японский актер Синтаро Кацу, который был старше ее почти в два раза и к тому же женат. Минэко долгое время отвергала его ухаживания, но всё же сдалась. Встречи были тайными и редкими.
Именно с Кацу у Ивасаки случился первый поцелуй, а впоследствии и интимная близость. Возлюбленный, которого гейша ласково называла Тошио, обещал развестись с супругой и всюду представлял Минэко как свою невесту.
— Я была безумно влюблена в него. Эта страсть изменила и меня саму, я даже стала лучше танцевать, — писала японка в своей книге.
В это время Минэко решила попробовать жить самостоятельно, вне окия. Она сняла роскошную квартиру, но вскоре поняла, что совершенно не обладает навыками самостоятельной жизни, Минэко даже не знала, как включить газовую плиту. Через год она переехала обратно.
В 1976 году любовники расстались, Синтаро так и не решился оставить жену, девушка устала ждать и настояла на разрыве.
Девственность Минэко Ивасаки никому не продавала, как утверждалось в книге «Мемуары гейши». Автор писал, что невинность героини выставлялась на аукционе. Когда же ставшая прототипом женщина возмутилась и пригрозила судом, Артур Голден заявил, что якобы она лично признавалась ему в этом и назвала вырученную сумму — 850 тысяч долларов. Но, по собственному признанию, первый сексуальный опыт Ивасаки приобрела с любимым мужчиной — тем самым известным японским актером. За это она не получила ни иены.
Женское счастье наша героиня обрела со второй попытки. После выхода на пенсию она познакомилась с художником и реставратором Дзинъитиро Сато. В 1982 году влюбленные сыграли свадьбу, а еще через год у них родилась дочь Косукэ, которую родители часто называют просто Коко. Интересно, что после свадьбы Сато решил взять фамилию жены.
Сегодня супруги живут в пригороде Киото и стараются не привлекать к себе лишнего внимания. Минэко, как и ее любимый, занялась искусством. Теперь она пишет картины и иногда помогает с реставрацией полотен. Дзинъитиро пусть и редко, но метко публично говорит о жене.
— Я самый счастливый мужчина на Земле. Мне очень повезло, — по-японски сдержанно отмечал муж. Художника можно понять, ведь именно ему суждено провести остаток жизни с женщиной, о которой мечтали лучшие мужчины не только Японии, но и целого мира.
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