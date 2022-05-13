Любила без выходных: реальная история самой дорогой эскортницы Японии из «Мемуаров гейши» — она недовольна этим фильмом

Каково же было удивление женщины, когда на странице с благодарностями она увидела свое имя. И ладно бы только это, она была в шоке, когда подробно ознакомилась с содержанием — в книге Минэко и другие гейши выставлялись как обычные секс-работницы, а не несущие традиционное японское искусство и красоту в массы женщины.

— Когда прочитала книгу, всерьез задумалась о самоубийстве, — признавалась Минэко. Этот подлый поступок довел ее до отчаяния.

Ивасаки потребовала, чтобы Голден переиздал книгу, исправив все недочеты. Мужчина не стал этого делать, поэтому дальнейшее общение проходило в суде.