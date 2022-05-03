Выбрал не ту: как выглядит самый красивый араб в мире и почему его свадьба возмутила интернет-пользователей

Его по праву можно назвать секс-символом арабского мира. Омар Боркан Аль Гала — фотограф и модель из Ирака — действительно очень красив. Едва он появляется на публике, вокруг него собирается небольшая, но дружная толпа поклонниц. Красота Омара даже смутила власти Саудовской Аравии. В интернете писали, что от греха подальше они решили выслать его из страны, посчитав, что избыток привлекательности молодого араба дурно действует на местных женщин. Чем прославился признанный первый красавец арабского мира и кого выбрал в спутницы жизни — выясняли Wday.ru.
Слишком красивый
Омар Боркан Аль Гала стал известен в 2013 году. Инцидент, принесший мужчине мировую популярность, произошел во время культурного фестиваля Джандрия в Эр-Рияде. Там он вместе с двумя другими мужчинами-моделями работал на рекламном стенде. Позже Аль Гала рассказал, что на фестивале некоторые девушки узнали его и собрались для автографов и фотографий, толпа вокруг их стенда начала расти. По словам модели, религиозной полиции это не понравилось и они вежливо попросили его покинуть фестиваль. После этого в сети появилась информация, что Омара Боркана Аль Галу даже решили выслать из страны из-за этого инцидента. Эти слухи подогревались тем, что Аль Гала действительно уехал и обосновался в Канаде.
Позже делегация Саудовской Аравии выступила с заявлением, в котором пояснила, что Боркана и двух других моделей никогда не просили покинуть страну, а только фестиваль, и это не имело ничего общего с тем, что они были «слишком красивыми», а было связано с их деятельностью. Для организаторов стало неожиданным присутствием на этой позиции мужчин-моделей, что бросило вызов обычаям страны, согласно которым женщины не должны взаимодействовать с мужчинами, не принадлежащими к их семье. Они также заявили, что Аль Гала исполнил «непристойные» танцы на мероприятии.
По словам манекенщика, представители власти не связывались с ним после инцидента на художественной выставке, а в Канаду он планировал переехать уже некоторое время. Судя по всему, решение Омара было связано с работой и перспективами, которые были у него в другой стране.
Несмотря на это, история стала одной из самых вирусных в интернете. После нее Аль Галу начали приглашать на интервью и телешоу, он появился на обложках нескольких журналов, а международная пресса представляла его как «самого красивого арабского мужчину в мире».
Личная жизнь
Немало шума в интернете наделала и женитьба модели. В 2015 году первый красавец арабского мира женился на дизайнере Ясмин Овейда. После этой новости поклонники Аль Галы натурально атаковали пару в комментариях в социальных сетях. Стоило Омару опубликовать совместное фото с Ясмин, его принимались критиковать поклонницы. По их мнению, Овейда совершенно не соответствовала мужу, которого тогда называли «самым красивым арабом в мире». Ни дизайнер, ни манекенщик на выпады в свой адрес не отвечали.
У пары родился сын, но в 2018 году супруги расстались. Не будем додумывать, что стало причиной, но, возможно, тысячи женщин Востока одновременно этого очень сильно захотели (или причина более банальна, кто знает).
Сейчас Омар продолжает работать моделью, но теперь в его социальных сетях не увидишь личных кадров, поэтому СМИ не известно, свободно ли на сегодняшний день сердце первого красавца арабского мира.
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