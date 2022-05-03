Выбрал не ту: как выглядит самый красивый араб в мире и почему его свадьба возмутила интернет-пользователей

Омар Боркан Аль Гала стал известен в 2013 году. Инцидент, принесший мужчине мировую популярность, произошел во время культурного фестиваля Джандрия в Эр-Рияде. Там он вместе с двумя другими мужчинами-моделями работал на рекламном стенде. Позже Аль Гала рассказал, что на фестивале некоторые девушки узнали его и собрались для автографов и фотографий, толпа вокруг их стенда начала расти. По словам модели, религиозной полиции это не понравилось и они вежливо попросили его покинуть фестиваль. После этого в сети появилась информация, что Омара Боркана Аль Галу даже решили выслать из страны из-за этого инцидента. Эти слухи подогревались тем, что Аль Гала действительно уехал и обосновался в Канаде.

Позже делегация Саудовской Аравии выступила с заявлением, в котором пояснила, что Боркана и двух других моделей никогда не просили покинуть страну, а только фестиваль, и это не имело ничего общего с тем, что они были «слишком красивыми», а было связано с их деятельностью. Для организаторов стало неожиданным присутствием на этой позиции мужчин-моделей, что бросило вызов обычаям страны, согласно которым женщины не должны взаимодействовать с мужчинами, не принадлежащими к их семье. Они также заявили, что Аль Гала исполнил «непристойные» танцы на мероприятии.

