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Выбрал не ту: как выглядит самый красивый араб в мире и почему его свадьба возмутила интернет-пользователей

Мало кто знает, что секс-символ уже развелся со своей супругой, которая, по мнению поклонниц, была недостаточно хороша для него

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Так первый красавец арабского мира выглядит сейчас

Так первый красавец арабского мира выглядит сейчас

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Его по праву можно назвать секс-символом арабского мира. Омар Боркан Аль Гала — фотограф и модель из Ирака — действительно очень красив. Едва он появляется на публике, вокруг него собирается небольшая, но дружная толпа поклонниц. Красота Омара даже смутила власти Саудовской Аравии. В интернете писали, что от греха подальше они решили выслать его из страны, посчитав, что избыток привлекательности молодого араба дурно действует на местных женщин. Чем прославился признанный первый красавец арабского мира и кого выбрал в спутницы жизни — выясняли Wday.ru.

Слишком красивый

Омар Боркан Аль Гала продолжает сниматься для рекламы и модных журналов

Омар Боркан Аль Гала продолжает сниматься для рекламы и модных журналов

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Омар Боркан Аль Гала стал известен в 2013 году. Инцидент, принесший мужчине мировую популярность, произошел во время культурного фестиваля Джандрия в Эр-Рияде. Там он вместе с двумя другими мужчинами-моделями работал на рекламном стенде. Позже Аль Гала рассказал, что на фестивале некоторые девушки узнали его и собрались для автографов и фотографий, толпа вокруг их стенда начала расти. По словам модели, религиозной полиции это не понравилось и они вежливо попросили его покинуть фестиваль. После этого в сети появилась информация, что Омара Боркана Аль Галу даже решили выслать из страны из-за этого инцидента. Эти слухи подогревались тем, что Аль Гала действительно уехал и обосновался в Канаде.

Позже делегация Саудовской Аравии выступила с заявлением, в котором пояснила, что Боркана и двух других моделей никогда не просили покинуть страну, а только фестиваль, и это не имело ничего общего с тем, что они были «слишком красивыми», а было связано с их деятельностью. Для организаторов стало неожиданным присутствием на этой позиции мужчин-моделей, что бросило вызов обычаям страны, согласно которым женщины не должны взаимодействовать с мужчинами, не принадлежащими к их семье. Они также заявили, что Аль Гала исполнил «непристойные» танцы на мероприятии.

По словам манекенщика, представители власти не связывались с ним после инцидента на художественной выставке, а в Канаду он планировал переехать уже некоторое время. Судя по всему, решение Омара было связано с работой и перспективами, которые были у него в другой стране.

Несмотря на это, история стала одной из самых вирусных в интернете. После нее Аль Галу начали приглашать на интервью и телешоу, он появился на обложках нескольких журналов, а международная пресса представляла его как «самого красивого арабского мужчину в мире».

Личная жизнь

Немало шума в интернете наделала и женитьба модели. В 2015 году первый красавец арабского мира женился на дизайнере Ясмин Овейда. После этой новости поклонники Аль Галы натурально атаковали пару в комментариях в социальных сетях. Стоило Омару опубликовать совместное фото с Ясмин, его принимались критиковать поклонницы. По их мнению, Овейда совершенно не соответствовала мужу, которого тогда называли «самым красивым арабом в мире». Ни дизайнер, ни манекенщик на выпады в свой адрес не отвечали.

Единственная красавица, которой официально удалось завоевать сердце «самого красивого араба»

Единственная красавица, которой официально удалось завоевать сердце «самого красивого араба»

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У пары родился сын, но в 2018 году супруги расстались. Не будем додумывать, что стало причиной, но, возможно, тысячи женщин Востока одновременно этого очень сильно захотели (или причина более банальна, кто знает).

Омар Боркан Аль Гала и Ясмин Овейда были красивой парой

Омар Боркан Аль Гала и Ясмин Овейда были красивой парой

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Сейчас Омар продолжает работать моделью, но теперь в его социальных сетях не увидишь личных кадров, поэтому СМИ не известно, свободно ли на сегодняшний день сердце первого красавца арабского мира.

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