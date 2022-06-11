«Сказал, что в бане и уже три раза мне изменил»: четыре откровенные истории о супружеской неверности

Поговорим на щекотливую и неприятную тему? Речь пойдет об изменах. В жизни многих людей случались совершенно ужасные ситуации, когда они вдруг понимали, что за их спиной творится такое, что хочется просто провалиться сквозь землю. И счастливчик тот, кто подобного не испытывал. Быть жертвой в истории измены — значит получить мощный пинок, ледяной душ, потрясение, справиться с которым довольно непросто, порой даже требуется помощь специалиста, чтобы собрать себя по кусочкам и двигаться дальше. Мы попросили наших читателей поделиться своими историями.
Любовь, 30 лет, воспитывает сына
— С мужем мы провели в браке 5 лет, пытались зачать ребенка, спустя два года у нас это получилось, родился долгожданный сын. Муж младше меня на пять лет, в жизни у него ничего не было кроме работы электрика. Я не знаю зачем, но решила себя как-то реализовать — то ли для него, то ли для общества. У меня два образования, я бывший заместитель директора ресторана, сейчас ушла в медицину, окончила обучение, и всё это параллельно с новорожденным сыном.
Как-то я уехала с ребенком в Сочи к родителям, а потом мы попали с сыном в реанимацию с ужаснейшим ротавирусом. Ребенок выжил. Муж не звонил неделю, думала — переживает, но когда я дозвонилась ему по видео, чтобы сообщить, что всё хорошо, он взял трубку и сказал, что в данный момент он в бане и уже три раза мне изменил. Мой мир рухнул.
Благо до брака я купила квартиру, машину и дачу, успела себя реализовать. Скажите, где я не там свернула? Муж так и остался один, с переменными бабами. Живет у родителей, которые не работают, а он сидит у них на шее почти год. Сама привожу к нему сына, он практически не участвует в его воспитании, дает пару тысяч в месяц, иногда сидит с ним. А я всё жду его возвращения, вдруг всё будет хорошо?
Николай, 34 года, работает в сфере продаж
— О том, что мне изменяла жена, я узнал от нее самой — рассказала и подала на развод. Друзья говорили мне, спрашивали — неужели я ничего не вижу, а я правда не видел, слепо верил ей. У нас были сухие скомканные отношения, я понимал, что у нее своя жизнь, у меня своя, но мы с этим ничего не делали, просто жили.
Однажды она подошла ко мне и сказала, что больше так не может, устала держать меня за дурака, собрала вещи и ушла. Мы были в браке 7 лет, и 3 из них она не была мне верной. Я сам, сам отвозил ее на свидания к любовникам и даже не догадывался, думал она встречается с подругами, которые ее всё это время покрывали. Забирал ее с этих свиданий. Бывало, она придет домой в 4 утра — как будто бы из бара, а где была на самом деле — не знаю. Ее любовники приходили к нам домой, пока я был на работе — этой информацией со мной поделилась ее подруга, уж не знаю зачем, выложила про последнего — кто он, как давно, чем занимается.
Что я чувствовал, когда узнал, что три года ходил как слепой? Я чувствовал себя полным идиотом. Обида, ненависть к жене, злость, хотел сделать ей больно, но по факту просто изолировался от встреч с ней, дал себе время остыть. Самое ужасное — она даже бровью не повела, хмыкнула и всё. Забрала кота и уехала. Хорошо, что у нас не было детей и мы разошлись тихо.
Кристина, 28 лет, работает в бьюти-сфере
— Женщины коварны, особенно красивые. Они знают это и нагло пользуются, и им всё сходит с рук. Милое личико, стройная подтянутая фигура, невинное похлопывание глазками: «О чем ты вообще?» Мужчины держат таких при себе, как трофей, чтобы хвастаться перед друзьями и коллегами, от того прощают им все шалости.
У меня был мужчина, откровенно скучный, но мне было удобно провести с ним какое-то время. Однажды я отдыхала с подругой в баре и познакомилась с парнем, к которому меня в момент притянуло, как к магниту, — он был проездом в нашем городе, завязалась переписка 24/7. Сначала вполне обычная, потом интимная, он позвал меня к себе в гости. Своему мужчине я сказала, что лечу к подруге, а сама полетела к нему — мы провели просто фантастическую неделю вместе. Вернулась домой, мой же мужчина ничего не узнал, а может просто промолчал. Подобный фокус я проворачивала несколько раз, а потом эта игра мне надоела, и я бросила обоих. Выкручиваться, придумывать отговорки — это низко. Веду себя как обычно, хожу с гордо поднятой головой.
Анастасия, 29 лет, маркетолог
— Моя история характерна для многих пар, которые начинают отношения в юном возрасте, цепляются за них, идеализируют — ты боишься выйти из них, потому что останешься невостребованной и больше не найдешь взаимопонимания и любви. Гармоничными они не являются, у тебя мало опыта, не с чем сравнивать, ты не знаешь, как должно быть. Мои отношения с Антоном длились 6 лет, я была чуть старше — уже училась в университете, а он только поступил. Вместе мы пережили много важных жизненных этапов.
В 2010 году после
Наши отношения с каждым годом становились всё хуже, но мы их не заканчивали, не хватало духу сказать — первые отношения всегда сложно завершить. Если бы мы были женаты и разводились, то в графе «причина развода», я бы написала — не сошлись характерами. Я открытая, люблю гулять, ходить в заведения, путешествовать, изучать что-то новое. Он — домосед, работал на фрилансе, просто бесконечно сидел дома, у него была масса стопов и барьеров — летом я не люблю гулять днем, потому что жарко, а вечером мошки, в кино слишком шумно. Последние годы мы вообще никуда не ходили, не встречались с друзьями. Мы всё больше раздражались друг на друга, отношения были накаленные.
Его родители купили ему квартиру, я проводила там много времени, в квартире были мои вещи, наши совместные фото. Однажды я нашла в подъезде кошку, мы оставили ее себе. Сейчас понимаю, что была там как обслуга — приезжала, привозила продукты, убиралась, старалась создать уют. Близился Новый год. 31 декабря я, как и положено, занималась салатами, праздник мы встретили вдвоем. Утром 1 января я проснулась от того, что он на меня смотрел, а потом сказал: «Знаешь, я тебя больше не люблю».
Дальше начался какой-то сюр, я пыталась выяснить, что произошло, мы оба плакали, он не дал мне уехать, я провела с ним еще три дня. Всё было непонятно, вот мы ссоримся и выясняем отношения, вот мы уже обнимаемся и смотрим телевизор. Но у меня снова появилось это чувство — что-то не так. Я сама себя спрашивала — что делаю рядом с мужчиной, который меня не любит? Любви не было, но я хотела продолжать отношения по привычке. Всё за что-то цеплялась. Мы решили сделать перерыв (самое ужасное, что можно было сделать), перерыв — это отложенное расставание, никому еще перерыв не шел на пользу.
Однажды я решила залезть к нему в скайп. Никогда так не делала, но вот сделала. Легко подобрала пароль и нашла переписку с его другом, где он сообщал ему, что расстался со мной и начал встречаться с Юлей, дальше цитировал Коржа, песня «Жить в кайф» (ненавижу ее с тех пор), потом была ссылка на страницу в «ВК» этой Юли — я перешла и увидела фотку, где она стоит в квартире Антона на фоне елки, которую мы с ним вдвоем наряжали, держит на руках мою кошку. Оказалось, что как только я уезжала, Антон прятал все мои вещи, к нему приходила в гости Юля. Как же мерзко. Узнав всё это, я упала в обморок. Звонила ему, задавала вопросы про Юлю, написала ей сообщение, чтобы спросить — знала ли она обо мне, что мы уже 6 лет вместе с Антоном, а она меня заблокировала (Антон сказал ей, что я его сумасшедшая бывшая).
Логично предположить, что мы всё же расстались. Это был тяжелый для меня период — у меня заболел зуб, распухла щека, тяжело болела мама, умерла моя бабушка. Но потом я ощутила себя фениксом, восставшим из пепла. Два года я выкарабкивалась из этих отношений, из этой ямы. Я занималась танцами — ударилась в них, ездила по соревнованиям, путешествовала и к следующим отношениям подошла уже созревшей умной девушкой.
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