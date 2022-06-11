«Сказал, что в бане и уже три раза мне изменил»: четыре откровенные истории о супружеской неверности

Анастасия, 29 лет, маркетолог

— Моя история характерна для многих пар, которые начинают отношения в юном возрасте, цепляются за них, идеализируют — ты боишься выйти из них, потому что останешься невостребованной и больше не найдешь взаимопонимания и любви. Гармоничными они не являются, у тебя мало опыта, не с чем сравнивать, ты не знаешь, как должно быть. Мои отношения с Антоном длились 6 лет, я была чуть старше — уже училась в университете, а он только поступил. Вместе мы пережили много важных жизненных этапов.