«Жены проверяют мужей на измены». Полиграфолог раскрыл, как работает детектор лжи и можно ли его обмануть

— Подкупать вас пытались?



— Постоянно предлагают деньги за нужный результат, чтобы написали положительное заключение в их сторону. Но мы таким не балуемся, потому что честное имя дороже. У нас достаточно много серьезных клиентов и государственные предприятия в том числе, зачем из-за пяти тысяч рублей терять свое имя? Чаще всего такие обращения по семейным вопросам.

— Мошенники бывают в вашей сфере?



— Были случаи, что мне присылали полиграмму на оценку, и по ней я видел, что работал человек абсолютно не подготовленный. Есть много проходимцев, которые предлагают пройти ускоренные курсы — чуть ли не за десять дней, а то и меньше. Дают какие-то дипломы, распечатанные на принтере, и с этой бумагой люди выходят в свет и пытаются работать. К сожалению, это пока не лицензируемый вид деятельности. На рынке много людей с поддельными удостоверениями.

— Как относитесь к так называемому профайлингу? Некоторые считают его лженаукой.



— Я бы так не сказал. Есть определенные закономерности в реакции. Это не обязательно так, что нос почесал, значит, врет. Надо смотреть на общую картину. Полезно наблюдать за нашими политиками, как их слова расходятся с языком тела. Его спрашивают о чем-то, а он сидит плечами пожимает — на словах подтверждает, а тело говорит, что он не знает. Такие мелочи полезны.