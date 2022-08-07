Почему вы расстались? Что можно обсуждать с новым парнем или девушкой, а о чём лучше помолчать

— Когда люди узнают друг друга, то можно делиться тем, что было в прошлых отношениях, но это должно звучать, как абстрактные ситуации без имен, деталей, как описание ваших ценностей. Например, что вы не потерпите предательства или вы хотите внимания и заботы, которые бы проявлялись определенным способом, — говорит Амаля Асатурян.



По словам специалиста, если раньше женщина находилась в абьюзивных отношениях, то не стоит рассказывать об этом на первых этапах общения с новым партнером, то есть примерно в первые полгода. Сначала нужно убедиться, что с этим человеком она чувствует себя в безопасности и подобный сценарий не повторится.

— Вопрос про то, о чём стоит умалчивать, сложный, — подчеркивает Игорь Лях. — Есть множество ситуаций, в которых люди, сами того не замечая, начинают сравнивать партнеров. Это может быть истолковано как оскорбление или негативная оценка, поэтому надо быть внимательным. Такие вещи не остаются «безнаказанными». Большинство людей юного и среднего возраста ревнивы, поэтому любое упоминание сексуальных подробностей может сильно ранить.