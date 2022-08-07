Почему вы расстались? Что можно обсуждать с новым парнем или девушкой, а о чём лучше помолчать
Излишняя болтливость может быть опасна, если вы находитесь в отношениях с агрессивным партнером
В начале романтических отношений, когда вы еще не столкнулись с бытом, а партнер кажется идеальным, страхи, тревоги и беспокойство о будущем отходят на второй план. Создается ощущение, что со своей второй половинкой можно говорить обо всём на свете. Однако иногда лишняя откровенность может обернуться сложностями и конфликтами с партнером. Например, если вы решили рассказать слишком интимные подробности о своих прошлых отношениях. НГС поговорил с психотерапевтом Игорем Ляхом и с клиническим психологом Амалей Асатурян, чтобы выяснить, какой информацией о своей личной жизни стоит делиться с новым партнером, а о каких вещах стоит умолчать.
Зачем люди это делают?
По мнению клинического психолога Амали Асатурян, люди рассказывают о том, как складывались их прошлые отношения, по разным причинам. Иногда это делают, просто не подумав, что это может повлиять на будущее с новым партнером.
Амаля Асатурян (Агеева) — клинический психолог, руководитель Центров психосоциальной адаптации и коррекции зависимости «Сансара» в Брянске и Туле. Член Ассоциации практических психологов. Специалист по работе с зависимостями, тревогами, страхами, напряженными отношениями с близкими.
Также люди могут делиться подробностями, чтобы избежать тех проблем, которые были в предыдущих отношениях: рассказывают, что им не нравилось, а какие проявления симпатии им хотелось бы получить. Кто-то хочет изменить своего партнера и сравнивает его с предыдущими в надежде, что тот начнет действовать иначе.
— Это уже манипулятивные отношения, где партнер не зрелый. Он хочет манипулировать другим, чтобы тот активизировался и делал то, что от него ожидают. Здесь такой момент: если я использую эту манипуляцию, значит, я в этих отношениях как ребенок жду реакции от другого человека как от родителя, который должен что-то давать.
Еще один мотив — «возвысить» себя, показать свои преимущества, чтобы партнер понял, что сделал правильный выбор.
По словам психотерапевта Игоря Ляха, когда люди делают отсылки к прошлым отношениям, они тем самым реализуют свои потребности во власти, контроле, а также в безопасности, если предыдущие отношения были травмирующими.
Игорь Лях — врач-психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы. Член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, член Ассоциации супервизоров и консультантов, преподаватель Новосибирского государственного медицинского университета.
— Но мотивы такого рода всегда имеют двойственную основу, поскольку, занимая активную позицию субъекта, формирующего отношения, человек волей-неволей иногда перетягивает на себя одеяло ответственности за них — это обрекает на неуспех, — говорит психотерапевт. — Когда ты активно берешь на себя психотерапевтическую позицию и начинаешь рулить и менять, есть большой риск, что партнер, который не давал на это согласия, будет не просто противодействовать, а сделает что-то, что отношения разрушит.
Бывают и ситуации, когда человек сам начинает задавать вопросы о том, с кем его девушка или парень встречался раньше, какими были их отношения и почему они расстались. В целом проявление любопытства — естественно. Но иногда интерес становится чрезмерным, и диалог начинает напоминать допрос. При этом даже если партнер отказывается говорить, интерес у второй стороны не исчезает.
— Проявление любопытства, которое воспринимается иногда как допрос или рефрен, и недоверие к тому, что вы рассказываете, очень часто выделят параноидальный драйв в отношениях — подозрительность, говоря по-русски. Если ваш партнер подозрителен, то это будет и дальше его особенностью. Кто-то может строить отношения без глубокого доверия, кто-то совершенно этого сделать не может, — говорит Игорь Лях.
Когда лучше промолчать?
Если в прошлых отношениях были неприятные моменты, которые повторяются в новых, то это стоит обсудить со своим партнером.
— Когда люди узнают друг друга, то можно делиться тем, что было в прошлых отношениях, но это должно звучать, как абстрактные ситуации без имен, деталей, как описание ваших ценностей. Например, что вы не потерпите предательства или вы хотите внимания и заботы, которые бы проявлялись определенным способом, — говорит Амаля Асатурян.
По словам специалиста, если раньше женщина находилась в абьюзивных отношениях, то не стоит рассказывать об этом на первых этапах общения с новым партнером, то есть примерно в первые полгода. Сначала нужно убедиться, что с этим человеком она чувствует себя в безопасности и подобный сценарий не повторится.
— Вопрос про то, о чём стоит умалчивать, сложный, — подчеркивает Игорь Лях. — Есть множество ситуаций, в которых люди, сами того не замечая, начинают сравнивать партнеров. Это может быть истолковано как оскорбление или негативная оценка, поэтому надо быть внимательным. Такие вещи не остаются «безнаказанными». Большинство людей юного и среднего возраста ревнивы, поэтому любое упоминание сексуальных подробностей может сильно ранить.
Также не стоит сравнивать партнеров и говорить то, что может принизить нового парня или девушку.
Что делать, если вы сболтнули лишнее?
Иногда, если человек делится подробностями своей личной жизни «до», партнер может начать прибегать к манипуляциям, пытаться вызвать стыд или чувство вины.
— Всё сказанное может быть использовано против вас. В этом, с одной стороны, беда. А с другой — большая часть людей понимает, что если изначально отношения строятся подобным образом, то пусть об этом станет известно заранее, и тогда отношения проще разорвать, — говорит Игорь Лях. — Но универсальных рецептов в этой области нет. Как психотерапевт, я могу сказать, что жизнь подбрасывает такие сложные ситуации, в том числе от информации от прошлых отношений, что просто диву даешься. Шекспировские страсти отдыхают, особенно если вы оказались с человеком с определенными личностными расстройствами — тогда информация о прошлых отношениях буквально может быть опасна для жизни.
Об опасности могут говорить патологические проявления ревности, связанные с моральным или физическим насилием. Один из «звоночков» — угрозы жизни и здоровью.
— Они могут свидетельствовать, что человек действительно решил, как он будет действовать. Я уже не говорю про фразы: «Изменишь — убью». Иногда это не угроза, а своего рода кодекс, который человек вам озвучивает, — говорит психотерапевт.
Амаля Асатурян объясняет, что если вы сталкиваетесь с негативной реакцией партнера на ваше прошлое, то стоит обсудить ситуацию с ним. Это нужно, чтобы вы пришли к соглашению о том, что прошлое остается в прошлом, а ваши нынешние отношения вы строите здесь и сейчас. Если это не удается сделать самостоятельно, то можно обратиться за семейной консультацией к психологу, чтобы закрыть вопрос при его участии.
— Если вы поделились [чем-то] и в результате столкнулись с претензиями или попытками вызвать чувство вины, стыда, то это вопрос отношений, которые вы строите. Если для вас возможно жить с человеком, который будет вас упрекать, относиться к вам таким образом, то можете продолжать. Но подчеркну: для части людей это практически невозможно. Выбор в любом случае за вами, — говорит Игорь Лях.
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