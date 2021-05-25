Сибирячка убила мужа из-за переписки с коллегой. Откуда берется такая ревность и как ее распознать заранее

«Его не было дома два часа, он вполне мог изменить мне с продавщицей»



— Если в детстве люди не разобрались с чувством ревности, то как они потом с ним живут?



Игорь:

— Само по себе чувство тоже может причинять много неприятностей: человек может думать, переживать, не спать ночами, буквально испытывать ощущение физической боли, когда у него острое чувство ревности на грани патологического и нормального. И разница здесь в том, на что мотивируют человека эти чувства. Как будет происходить реализация этого чувства, зависит от воспитания: если ребенок воспитан на перевод этого чувства в конструктивном направлении, то он может производить с большой долей вероятности что-то креативное, направленное на самосовершенствование.



Если мы говорим о девушке, которая ревнует парня, то она что-то себе купит, изменит стиль, чтобы выглядеть лучше, чем предполагаемая соперница. Если мы говорим о парне, то он может придумать что-то новое для ухаживаний, чтобы его партнерша вновь была им очарована.



Если мы говорим о части людей, у которых есть сложности с ревностью, то достаточно большой процент среди них — это единственные дети в семье, которые не имели опыта конкуренции с братом или сестрой, были в центре внимания родителей. Некоторые из них, если это чувство возникает, сразу убегают из отношений. Такое реагирование бегством в ситуации конкуренции — это тоже определенная проблема. Это делает ситуацию более безопасной: никто никого не побил, не было насилия, но сам человек страдает достаточно сильно и может на долгие годы уходить из отношений или оставаться один, сохраняя ощущения типа: «Я есть у мамы и папы, и этого достаточно».



И есть противоположное направление действий, когда человек ощущает настолько сильное чувство ревности к партнеру, что не справляется с ним и проецирует на него свои фантазии. Например: «Его не было дома два часа, он вполне мог изменить мне с продавщицей», «Ее не было дома 20 минут, наверное, она изменила мне с таксистом». Это форма психической активности, то есть действие уходит в какое-то фантазирование, которое опасно и для самого человека, и для его партнера.



Часто при патологической ревности появляются запреты, которые призваны снизить аффективную нагруженность ревнивца: «Не смотри, не ходи», «Когда ты ходишь на работу в закрытых платьях, я тебя не ревную», «Когда ты ходишь на работу небритым, я тебя не ревную, а если бреешься, значит, у тебя кто-то появился».



Еще ревность порождает ситуации преследования: «Если ты не будешь со мной, то не будешь ни с кем». Чаще эта проблема бывает у мужчин. Это требует обращения в правоохранительные органы. Часто такое бывает после развода.



Ирина:

— Здесь еще важно понимать, что другой человек действительно другой: у него есть свои желания и свои границы, а когда мы влюбляемся, идеализируем партнера, начинаем его воспринимать как продолжение себя: «Это еще одна моя рука, которая вдруг начинает вести себя так, как я не ожидаю». И это вызывает злость. Причем на протяжении жизни люди меняются, взрослеют, перестают быть такими, какими были в начале отношений, и это тоже может вызывать разочарование. Поэтому в паре всё время нужно обсуждать и, возможно, передоговариваться, что для каждого из партнеров приемлемо.



«Повышается риск того, что они станут заложниками друг друга»



— Когда партнер из-за ревности начинает вводить какие-то запреты, то в первую очередь нужно с ним поговорить. А когда уже нужно куда-то обращаться, как это понять?



Игорь:

— Я буду ретроградом и скажу, что в начале совместной жизни присутствуют определенные ритуалы. В прошлом веке люди определяли это на этапе ухаживания, когда произошло первое символически значимое взаимодействие — впервые поцеловались, сказали друг другу: «Ты мой, ты моя». Они не начинали сразу жить вместе. Некоторое время они встречались — это и было способом узнать, проявятся ли патологические формы ревнивости. На это требуется время: бывает так, что сразу партнер этого не показывает. Если партнеры сразу начинают сожительствовать, вести хозяйство, то повышается риск того, что они станут заложниками друг друга.



Так как современная супружеская традиция изменилась, один из вариантов — это попросить партнера рассказать о прошлых отношениях, по каким причинам они расставались, к тому же такие разговоры возможны и в интернете. Если человек проявляет избыток ревности и все его прошлые партнеры плохие и все изменяли, то вполне возможно, что вы окажетесь следующим или следующей. Конечно, достоверно сказать об этом нельзя, но в целом если вы обнаруживаете, что партнер настойчиво ограничивает вашу свободу в важных для вас ее проявлениях, то, наверное, стоит поговорить об этом с ним и с психологом. Поэтому до того как начать жить, нужно поговорить о том, как планируете жить.