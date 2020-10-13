Что известно про убитую девушку-трансгендера из Новосибирска: о чём она мечтала и как боролась за себя

Виктория поняла, что она не мужчина, ещё в детстве.

— Это с детства, насколько я себя помню, как бы это смешно ни звучало. Я всегда задавалась вопросом: почему мальчик и строго мальчик, почему девочка и строго девочка. Меня всегда восхищал женский образ, я была влюблена и по сей день влюблена в образ своей бабушки. Она очень известный человек была в своё время, очень элегантная женщина. Мужского внимания в семье мне всегда хватало: старший брат, дяди, дедушка. Отец мой рано из жизни ушёл. Но при этом я никогда не была обделена мужским вниманием. Как это обычно говорят: «Выросла среди баб и сама себя начала воспринимать девушкой, бабой». Нет, не в этом причина, оказывается, кроется. Это никак не приобретается.

Виктория признавалась, что для таких, как она, в нашем обществе существует много преград.

— Жизнь наша, жизнь транссексуалов, трансгендеров — это очень закрытая, табуированная тема. Да, гей-тематика поднимается. Когда дело касается трансов — все сразу же сравнивают с Таиландом и проституцией — такое шаблонное восприятие. Причём очень агрессивное, очень ненавистное: ты переодетый мужик, чтобы к другим мужикам лезть в трусики. Я хочу сразу сказать — на ориентацию это никак не влияет, я знаю лично мне подобных девушек, которые встречались и встречаются по сей день с девушками, женщинами. Кто-то да — по мужчинам. Но кто-то настолько в себе уже закрывается, личная жизнь или какая — там уже речи не идёт, человек выживает как может, — рассказывала Виктория год назад.