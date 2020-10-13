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Тема дняВ Новосибирске жестоко убили девушку-трансгендера

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Полицейский убил из ревности девушку-трансгендера в Новосибирской области

Подозреваемый сам объявил погибшую в розыск

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Тело Виктории нашли в Искитимском районе

Тело Виктории нашли в Искитимском районе

Полицейский задержан после убийства девушки-трансгендера в Новосибирске

В Новосибирской области жестоко убили 23-летнюю девушку-трансгендера Викторию Басаковскую — по подозрению в убийстве задержан её бывший парень. По данным НГС, он действующий сотрудник полиции.

— 5 октября он сам заявил о пропаже погибшей, — рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах. — Это сотрудник ППС Железнодорожного района. В убийстве он не сам признался, его коллеги разоблачили, и в итоге ему пришлось сознаться. Убил из ревности, показал, где закопал тело, — в Искитимском районе.

СЮЖЕТ

Убийство девушки-трансгендера

По информации источника, задержанный действовал вместе с сообщником — предположительно коллегой-полицейским.

Информацию об убийстве девушки и задержании её бывшего парня, сотрудника полиции Дениса К., подтвердила и подруга Виктории.

— Полицейские его вчера на допрос вызвали, ночью мы узнали о том, что он всё-таки убил Викторию, он показал место, где закопал, сейчас он задержан, — рассказала корреспонденту НГС близкая подруга девушки Алина (имя изменено. — Прим. ред.). — У меня точной информации нет, но предположительно у него ещё и сообщник был.

В следственном управлении СК России по НСО сообщили, что прокомментируют информацию позднее. В ГУ МВД по НСО не подтвердили и не опровергли происшествие.

Обновлено. Сотрудник полиции признался в убийстве — подробности тут. На данный момент он уже уволен из органов.

Если вы знали погибшую девушку, задержанных мужчин или вам известны обстоятельства трагедии, напишите нашему криминальному обозревателю или свяжитесь с дежурным журналистом. Можно анонимно.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

В прошлом году Виктория Басаковская рассказывала корреспонденту НГС о своей жизни, поддержке семьи и конфликте с новосибирским фитнес-клубом.

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трансгендерубийство
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