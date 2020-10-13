Полицейский убил из ревности девушку-трансгендера в Новосибирской области

В Новосибирской области жестоко убили 23-летнюю девушку-трансгендера Викторию Басаковскую — по подозрению в убийстве задержан её бывший парень. По данным НГС, он действующий сотрудник полиции.

— 5 октября он сам заявил о пропаже погибшей, — рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах. — Это сотрудник ППС Железнодорожного района. В убийстве он не сам признался, его коллеги разоблачили, и в итоге ему пришлось сознаться. Убил из ревности, показал, где закопал тело, — в Искитимском районе.