Полицейский убил из ревности девушку-трансгендера в Новосибирской области

Полицейский задержан после убийства девушки-трансгендера в Новосибирске
В Новосибирской области жестоко убили
— 5 октября он сам заявил о пропаже погибшей, — рассказал корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах. — Это сотрудник ППС Железнодорожного района. В убийстве он не сам признался, его коллеги разоблачили, и в итоге ему пришлось сознаться. Убил из ревности, показал, где закопал тело, — в Искитимском районе.
По информации источника, задержанный действовал вместе с сообщником — предположительно коллегой-полицейским.
Информацию об убийстве девушки и задержании её бывшего парня, сотрудника полиции Дениса К., подтвердила и подруга Виктории.
— Полицейские его вчера на допрос вызвали, ночью мы узнали о том, что он всё-таки убил Викторию, он показал место, где закопал, сейчас он задержан, — рассказала корреспонденту НГС близкая подруга девушки Алина (имя изменено. — Прим. ред.). — У меня точной информации нет, но предположительно у него ещё и сообщник был.
В следственном управлении СК России по НСО сообщили, что прокомментируют информацию позднее. В ГУ МВД по НСО не подтвердили и не опровергли происшествие.
Обновлено. Сотрудник полиции признался в убийстве — подробности тут. На данный момент он уже уволен из органов.
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В прошлом году Виктория Басаковская рассказывала корреспонденту НГС о своей жизни, поддержке семьи и конфликте с новосибирским фитнес-клубом.