Задушил и вывез: следователи рассказали подробности убийства девушки-трансгендера под Новосибирском

В Следственном комитете рассказали обстоятельства смерти 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской — известно, что по подозрению в убийстве задержан 20-летний сотрудник ППС Железнодорожного района Денис К.



Убийство произошло утром 5 октября дома у подозреваемого в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области.

— Подозреваемый в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.