Задушил и вывез: следователи рассказали подробности убийства девушки-трансгендера под Новосибирском

В НСО возбудили дело после убийства девушки-трансгендера
В Следственном комитете рассказали обстоятельства смерти 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской — известно, что по подозрению в убийстве задержан 20-летний сотрудник ППС Железнодорожного района Денис К.
Убийство произошло утром 5 октября дома у подозреваемого в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области.
— Подозреваемый в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Погибшая девушка-трансгендер ещё не успела сменить пол в паспорте — поэтому следователи называют её по документам потерпевшим — Николаем Басаковским. По информации источника НГС в правоохранительных органах, подозреваемый сам сообщил о пропаже Виктории в полицию и активно участвовал в её поисках.
В итоге задержанный сам показал следователям, где спрятано тело Виктории — в 700 метрах от села Бурмистрово. У погибшей были следы удушения на шеи.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 20-летний сотрудник ППС.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС подтвердили информацию о том, что подозреваемый в убийстве — сотрудник ППС одного из отделов внутренних дел Новосибирска.
— Начальником регионального главка принято решение об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, — подчеркнули в ведомстве.
В прошлом году Виктория Басаковская рассказывала корреспонденту НГС о своей жизни, поддержке семьи и конфликте с новосибирским фитнес-клубом.