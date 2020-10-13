«Он отрезал ей палец, чтобы отправить сообщение»: подробности убийства девушки-трансгендера

Виктория родом из Казахстана, там у неё остались все родственники. В Новосибирске из близких — только подруга Алина (имя изменено), с которой она в последнее время жила вместе. Виктория была трансгендером, но сменить пол в паспорте она не успела и по документам числилась Николаем Басаковским.

«Бил так, что теряла сознание»

С 20-летним Денисом К. Виктория познакомилась в прошлом году. Парень родом из Бурмистрово, в Новосибирске закончил колледж, сразу после армии его взяли работать в Железнодорожный отдел полиции сотрудником патрульно-постовой службы.

По словам Алины, до Дениса у Виктории были долгие тяжёлые отношения с Максимом — и полицейский постоянно ревновал её к бывшему, это проскальзывало и в разговорах с друзьями, и в рассказах самой Виктории.

— Он психически больной человек, я не знаю, как его взяли в полицию, — недоумевает Алина. — Отношения у Вики и Дениса были не очень. Она постоянно плакалась мне, жаловалась, звонила. Был случай, когда Вика готовила яблоки в карамели, и горячая карамель попала ей на палец, но вместо того, чтобы её успокоить, Денис начал материться. Со слов Вики, он иногда бил до такого состояния, что она теряла сознание, после приходила в себя уже под одеялом на кровати, а он стоял над ней и ревел.