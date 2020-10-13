«Он отрезал ей палец, чтобы отправить сообщение»: подробности убийства девушки-трансгендера

Подробности убийства девушки-трансгендера под Новосибирском
Сегодня стало известно о жестоком убийстве 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской — 13 октября её тело было найдено в 700 метрах от села Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области. По подозрению в убийстве задержан 20-летний сотрудник ППС Железнодорожного района Новосибирска Денис К. Друзья рассказывают, что Виктория и Денис раньше встречались, но весной этого года расстались. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина поговорила с близкими убитой Виктории Басаковской и узнала, как Денис пытался запутать следователей. Подробности — в нашем материале.
Виктория родом из Казахстана, там у неё остались все родственники. В Новосибирске из близких — только подруга Алина (имя изменено), с которой она в последнее время жила вместе. Виктория была трансгендером, но сменить пол в паспорте она не успела и по документам числилась Николаем Басаковским.
«Бил так, что теряла сознание»
С 20-летним Денисом К. Виктория познакомилась в прошлом году. Парень родом из Бурмистрово, в Новосибирске закончил колледж, сразу после армии его взяли работать в Железнодорожный отдел полиции сотрудником патрульно-постовой службы.
По словам Алины, до Дениса у Виктории были долгие тяжёлые отношения с Максимом — и полицейский постоянно ревновал её к бывшему, это проскальзывало и в разговорах с друзьями, и в рассказах самой Виктории.
— Он психически больной человек, я не знаю, как его взяли в полицию, — недоумевает Алина. — Отношения у Вики и Дениса были не очень. Она постоянно плакалась мне, жаловалась, звонила. Был случай, когда Вика готовила яблоки в карамели, и горячая карамель попала ей на палец, но вместо того, чтобы её успокоить, Денис начал материться. Со слов Вики, он иногда бил до такого состояния, что она теряла сознание, после приходила в себя уже под одеялом на кровати, а он стоял над ней и ревел.
На странице в социальных сетях у Дениса К. много репостов про хорошие поступки полицейских, пропаганда здорового образа жизни и снимки с племянниками. Под одной из фотографий подпись: «Задумайся, прежде чем сделать плохой поступок. У тебя за спиной ребёнок, который думает, что ты для него герой!».
Помогал искать и путался в показаниях
Этой весной Денис и Виктория, по словам друзей, официально расстались, но продолжали поддерживать отношения. Поэтому никто не удивился, когда полицейский позвал Викторию в Бурмистрово, на вечеринку, где якобы будут присутствовать ещё друзья.
Сначала Алина не переживала — пока днём 5 октября ей не пришло сообщение странного содержание от Виктории, в котором она хватила Дениса, ругала своего бывшего парня Максима, несколько раз подчёркивала, что поедет к нему в Бердск, потому что он хочет её убить. Алису насторожили ошибки, поэтому она попробовала позвонить Виктории — трубку никто не брал, хотя она обычно скидывала скидывала звонок, если не могла говорить или писала сообщения.
Эти сообщения с аккаунта Виктории Басаковской были отправлены 5 октября в 16:00 — предположительно, в это время девушка уже была мертва.
— Он её убил рано утром, а сообщения якобы от Вики пришли мне днём, — говорит Алина, подруга убитой. — Он просто отрезал ей палец и этим пальцем разблокировал её телефон, чтобы отправить сообщение. Хотел отвести от себя следы.
Денис сам написал заявление о пропаже Виктории и активно помогал искать девушку. Он даже нашёл адрес Максима, к которому Виктория якобы уехала из Бурмистрово.
— Я поехала туда с сестрой Дениса, искать Вику, — продолжает Алина. — Мы приехали, а там вообще не та местность. Вика же видео снимала перед тем, как пропасть. Я заподозрила что-то неладное, начала прислушиваться к тому, что Денис говорит. А он к тому моменту уже совсем в показаниях запутался.
Позже Алина рассказала следователям о странностях в поведении Дениса, в тот же вечер его вызвали на допрос. И уже через несколько часов, в ночь на 13 октября, полицейский признался в убийстве и показал, где спрятал тело Виктории — на участке в 700 метрах от села Бурмистрово.
— До того, как его вызвали на допрос, он и меня пытался выманить на улицу ночью, под предлогом прогулки, — ужасается Алина. — Я предполагаю, что если бы пошла куда-нибудь с ним, то он бы и меня мог убить. За то, что я раскапываю это дело.
Официально
— По версии следствия, 5 октября 2020 года в утреннее время подозреваемый, находясь у себя дома в селе Бурмистрово, в ходе конфликта задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка и скрыл, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). В пресс-службе полиции подтвердили информацию, что подозреваемый в убийстве — сотрудник одного из отделов органов внутренних дел Новосибирска.
— Начальником регионального главка принято решение об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, — подчеркнули в ведомстве.
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В прошлом году НГС уже писал про Викторию — её не пустили заниматься в в бойцовский клуб из-за того, что по документам она — мужчина. После этого девушка дала откровенное интервью НГС и рассказала о проблемах, с которыми в обществе сталкиваются трансгендеры. Речь шла и о личном — Виктория поделилась, когда и почему она начала принимать гормоны, как её семья отнеслась к такому решению и почему она не стала делать операцию по смене пола.
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