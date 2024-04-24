Скандал в «Экодеревне»: жители поселка узнали, что рядом с их домами хотят воткнуть магазин — их возмутила странная схема

Сейчас на участке ничего не построено, но владелец хочет возвести здесь магазин Источник: предоставлено жителями











Жители частного сектора в поселке Ложок в Новосибирской области узнали, что рядом с их небольшими домиками может появиться магазин. Местных удивило не только то, что фактически на заднем дворе хотят построить коммерческую недвижимость, но и то, что владелец земли выделил отдельный участок — узкую полоску — чтобы не соседствовать с частным домом. Сельчане предполагают, что это сделано специально, чтобы не согласовывать с соседями перевод земли в другой вид разрешенного использования. Предприимчивый владелец земли пошел на публичные слушания, где ему противостояли не меньше 20 жителей. Читайте в материале НГС, как прошли обсуждения, где собственнику категорически запретили строить магазин, и как участки связаны с компанией «Отелит», которая занимается коммерческой недвижимостью.



Необычное деление

О том, что владелец участка в коттеджном поселке «Экодеревня» на улице Солнечной просит у властей предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земли — магазины, местные узнали случайно. Как объяснили НГС жители Ложка, уведомление о проведении публичных слушаний получил только один из собственников.

Тогда люди начали искать, кому принадлежит участок, и заметили странную полоску, которая отделяет частные дома от земли, где хотят построить магазин. Согласно выписке из ЕГРН, изначально в коттеджном поселке был участок площадью примерно 1400 кв. м, в мае прошлого года его продали, а в июле разделили на два участка: один площадью — 1366 кв. м, другой — всего 78 кв. м. Вся земля оформлена на физических лиц, поэтому установить, кто именно ею владеет, нельзя. В январе этого года землю побольше купило физическое лицо, вероятно, Антон Пинаевский, который и задумал построить магазин.

Сначала собственник разделил большой участок на два, узкая полоска отмечена желтым. Землю, которую эта полоска обрамляет, недавно продали Источник: публичная кадастровая карта











Активисты говорят, что их поселок семейный и безопасный, предназначен для спокойной жизни, а не для ведения коммерческой деятельности. Магазин, считают жители, помешает им: например, появится шум от вентиляции, погрузки и выгрузки товаров. Местные уверяют, что магазинов им достаточно, например, недавно коммерческие помещения открылись в жилом комплексе «Да Винчи».



Магазин на заднем дворе

В администрацию Новосибирского района на публичные слушания пришли около 20 местных жителей и один представитель от собственника земельного участка — юрист Наталья Мацакова. Сам владелец не приехал. Председателем выступал Константин Ходов — заместитель главы Новосибирского района. Сразу определили, что желающий задать вопрос называет имя, фамилию, где проживает, а для вопроса у всех есть по 2 минуты.

Первым решил высказаться Павел Лепешанов, он живет неподалеку от возможного магазина. По его словам, вопрос, который обсуждают жители по поводу коммерческой недвижимости, не должен был возникнуть, потому что когда выделяли участки под строительства домов, их изначально брали в аренду, а уже потом, когда строили дом, приватизировали.

— Участок [где хотят построить магазин] пустой, при этом уже приватизированный, но на нем ничего нет. То есть его уже получили в собственность с нарушениями, — рассказывает Павел Лепешанов и тут же отмечает, что не против, когда люди получают землю в собственность для дома, но когда дом не стоит — возникают вопросы.

Участок граничит с дорогой, его продали совсем недавно — в январе этого года Источник: предоставлено жителями











Земля другого собственника — Константина Бобровского — сейчас граничит с той самой странной узкой полоской. Он делится предположениями, что большой участок поделили специально, может быть, для того, чтобы обойти согласование изменений с другими жителями, например, по постройке того же магазина.



— Нет соседей и согласие не требуется. Это нас насторожило. Например, если бы собственник с открытой душой пришел к нам и сказал, что хочет построить магазин, описал бы всё, показал проект, и мы могли бы всё согласовать, — считает Константин Бобровский.

Заместитель главы района объяснил, что делить или объединять землю в границах своего участка может любой собственник, если это ничего не нарушает. Согласовывать подобные действия с соседями он не должен, необходимо только отправить данные в Росреестр.

— Мы хотели на первом этаже сделать магазинчик маленький фермерский, торговать рассадой, а второй этаж будет для проживания. Участок купили зимой, нас, возможно, тоже ввели в заблуждение, потому что предысторию участка не рассказали, — уверяет Наталья Мацакова. — Мы готовы идти на контакт.

По ее словам, жена Антона Пинаевского (заявителя) хотела открыть небольшой магазин, они не планируют торговать алкоголем, строить здание в три этажа или открывать сетевой супермаркет. Рассматривали место для продажи товаров для садоводов, говорит Наталья. По лицам участников обсуждения пробежало удивление, они не поверили словам представителя хозяина земли: жители считают, что участок после нового вида использования можно продать, а что именно построит другой собственник — большой вопрос.

По словам жителей, проблем с магазинами в округе нет, потому что рядом строятся жилые комплексы, открываются коммерческие помещения. В своем коттеджном поселке они хотят сохранить тишину и покой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Против магазина высказались все жители, за — только представитель Антона Пинаевского. Основываясь на практике, замглавы района Константин Ходов объяснил, что Министерство строительства откажет в изменении разрешения на магазины, но заявитель не ограничен в количестве заявок. Это означает, что если сейчас Пинаевский не прошел публичные слушания, то спустя время может подать заявление снова. Жителей пообещали уведомлять по телефону, если подобное произойдет.



Участники также объяснили, что случайно узнали о публичных слушаниях, никто, кроме одного человека, уведомление не получил. По залу тут же проносится шепот активистов, которые подтверждают слова своих соседей. Константин Ходов решил объяснить, что по градостроительному кодексу уведомляют участников, у которых есть общая граница, или тех, которые живут на смежных территориях.

— Администрация отправляет почтовые отправления с письменным уведомлением. Наша зона ответственности — до отправки через почту. Письма отправляются по регистрации лица, согласно ЕГРН. Все письма до вас дойдут, но с задержкой, — говорит Ходов.

Тут же зал разрывается от хохота, кто-то кричит: «Ничего себе!», ведь публичные слушания и вовсе могли бы пройти без жителей. Спустя пару секунд все успокаиваются, письма, отмечает заместитель главы, отправляли.

Чей может быть участок и кто такой Антон Пинаевский

Больше всего местные опасаются, что собственник участка может быть связан с Группой компаний «Отелит», потому что в выписке из ЕГРН указана почта владельца узкой полоски с доменом от корпоративной почты компании — Otelit.ru. Организация известна тем, что строит коммерческие помещения, например, компании принадлежал павильон-постройка к зданию кафе «Вилка-Ложка» на Речном вокзале, сноса которого городские власти несколько лет добивались в судах.

Также организации принадлежат киоски в переходе станции метро «Площадь Маркса». В 2022 году стало известно о странном здании, похожем на павильон, но мэрия утверждает, что это механизированная двухэтажная парковка, правда, у нее нет автомобильных съездов. Кроме того, «Отелиту» принадлежит здание у «Березовой рощи», сначала оно было самостроем, но потом строение узаконили. Жители «Экодеревни» боятся, что могут попасть в подобную ситуацию и рядом с ними отстроят павильон, но представитель собственника Наталья Мацакова возразила, она уверяет, что о почте узнали уже после сделки.

— Мы просто купили участок, но мы сами не знаем, какую роль играли они [«Отелит»] здесь, — ответила Наталья Мацакова.

Евгений Бурденюк, совладелец компании «Отелит», в разговоре с НГС объяснил, что организация участвовала в сопровождении сделки по продаже участка и как раз в январе продала его. О том, как от участка отрезали узкую полоску и для чего она нужна, Бурденюк ответил, что не в курсе. При этом владельцем полоски еще числится человек с доменом от корпоративной почты компании. Эту полоску, вероятно, компания не продала.



По данным НГС, владелец большого участка Антон Пинаевский занимается арендой коммерческих помещений, например, известно о зданиях в Краснообске на улице Восточной недалеко от спортивно-оздоровительного комплекса «Армада» и на улице Станционной, 21. И там и там расположены крупные административные здания с несколькими арендаторами.

Полный тезка Пинаевского владеет двумя компаниями в Новосибирске, в том числе по строительству зданий и аренде. Например, по данным сервиса «Контур.Фокус», он учредитель компании «Девелопмент Эстейт», финансовых показателей у организации нет. Также Пинаевский владеет ООО «Флатис» с выручкой в 3,1 миллиона рублей и чистой прибылью в 930 тысяч рублей.

Недавно НГС писал о том, что жители дома в центре Новосибирска внезапно узнали, что потеряли землю, которую считали частью своего двора: участок сначала достался одной компании, а затем другой. Теперь там хотят построить офисный центр, но проезд обещают не трогать и отдать жильцам.

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