Откуда землишка? Прокурор заметил непонятным образом прирезанную землю под скандальным зданием у «Березовой рощи»

Комментарий владельца земли

Один из владельцев здания и земельного участка — юридически это индивидуальные предприниматели — Евгений Бурденюк заверил корреспондента НГС, что все действия осуществлялись в соответствии с законом.



— Земля в собственности, мы распоряжаемся ею как собственники. У меня же земля на праве собственности, я ж не у мэрии ее взял, а с рынка купил. Мы покупали земельный участок с рынка. <…> Поэтому мы распоряжаемся в рамках нашего земельного участка, ну и там в своем правовом поле решаем свою проблематику, — уверенно заявляет предприниматель.



На вопрос, как участок увеличился с 4,5 до 6 соток, Бурденюк ответил, что приобретался он у прежнего владельца «по фактическому использованию».

— То есть он фактически использовался таким образом, это устанавливалось с предыдущим собственником. <…> Да, их просто прирезали по факту использования. Там просто так никогда их не прирежут. Для этого определенные процедуры правовые есть. <…> Просто какой-то создается ажиотаж вокруг этой истории, я не знаю, зачем. <…> Есть факт того, что объект (здание «Отелита». — Прим. ред.) предоставляет удобство населению: это сигнализирует о том, что создался сервис, который помогает жить удобнее и легче. Но почему-то есть какие-то люди, которым это покоя не дает. Захочет мэрия там что-то сделать, <…> она у нас выкупит [землю] в правовом поле… Создали какой-то антураж и информационное поле, знаете, как будто в это непростое время заняться нечем. А задача там прокуратуре работать, которой, наверное, тоже делать нечего — проверять то, что в правовом поле делается — ну, пожалуйста, каждый имеет право. Но я думаю, что в это непростое время лучше сконцентрировать усилия над другими действиями, — объясняет Евгений Бурденюк.

