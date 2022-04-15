Откуда землишка? Прокурор заметил непонятным образом прирезанную землю под скандальным зданием у «Березовой рощи»

Городской прокурор обнаружил, что часть государственной земли в центре города каким-то образом оказалась прирезана к частному участку, на котором построено трехэтажное здание ГК «Отелит». Появилось это здание несколько лет назад как самострой (потом его узаконили), а к бизнесу «Отелита» имеет отношение вице-спикер горсовета Евгений Яковенко. Мэрия знала об этом факте несколько лет, обещала провести проверку, но этому, наверное, что-то мешало. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал все стороны этой странной истории и выяснил, что правоохранительные органы с этим планируют делать сейчас.
Откуда землишка?
Началась история с землей больше двух лет назад, когда шел скандал вокруг трехэтажного здания ГК «Отелит» на улице Селезнева, 47: местные жители требовали признать его самостроем. Тогда же обнаружилось, что земельный участок, на котором находится спорный объект, тоже можно назвать спорным. Вместо 4,5 сотки, что были здесь изначально и которые заняло здание «Отелита», площадь участка стала 6 соток. Впервые публично об этом заговорил общественник Евгений Митрофанов, который сразу направил письмо с обнаруженной странностью в мэрию.
— Уже не помню, как именно я обнаружил, что земля была прирезана, но, как выяснилось, земельный участок увеличился за счет муниципальной или федеральной земли. Увеличение произошло под видом уточнения границ участка, на котором размещен этот объект (здание «Отелита». — Прим. ред.). Я об этом сообщил мэрии и там мне пообещали разобраться. Там прирезаны были какие-то сотки. Но земля в этом месте стоит дорого. Мне бы прирезали какие-нибудь две сотки в центре — так хватило бы! Квартиру новую можно купить за пару соток в центре, — смеется Митрофанов.
Местная жительница Елена Гавровская, которая добивается все это время в судах сноса здания «Отелита», рассказывает: изначальный участок в 4,5 сотки был занят строящимся зданием, а чтобы это как-то соответствовало строительным нормам, по отступам до границ участка площадь была увеличена до 6 соток. За счет федеральной земли, как утверждает Гавровская, по которой проходит тротуар со стороны улицы Селезнева.
— Еще в 2020 году мэрия обещала провести с прокуратурой совместную проверку. Потому что акта согласования границ у них не было: собственники увеличили участок и не согласовывали увеличение с мэрией. <…> Но за два года мэрия не сделала ничего по этому вопросу, — рассказывает корреспонденту НГС Елена Гавровская.
Женщина уточняет, что письмо Митрофанова все это время рассылалось в разные инстанции, в том числе в мэрию и прокуратуру. Но отовсюду приходили отписки: либо оснований для проверки нет, либо этим должна заниматься мэрия, либо предлагали самой Гавровской идти в суд. Редакция НГС имеет копии таких писем.
В начале 2022 года женщина получила от одного из юристов четкий ответ: надо писать заявление в полицию по факту незаконного присвоения федеральной земли. Такое заявление подается в феврале: оно регистрируется седьмого числа и поступает «на рассмотрение в УЭБиПК ГУ МВД России по НСО». Также Гавровская подает заявление еще и в СК, откуда его пересылают в прокуратуру.
— И вот тогда (18 марта 2022 года. — Прим. ред.) прокуратура сообщила, что не обнаружен акт согласования границ: его нет, мэрии он не предоставлялся. И прокуратура до моего обращения никаких проверок не проводила, хотя мэрия обещала Митрофанову еще в 2020 году, что сообщит об этом нарушении в прокуратуру. То есть мэрия свое обещание нарушила, ничего не делала. Покрывала, получается вот это все? Почему они бездействуют? Георгий Жигульский (начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии. — Прим. ред.) не может второй месяц ответить на мое обращение, пишет отписку: «Мы проверяем». Что вы проверяете, что? У вас нет акта согласования границ. Что вы в мэрии проверяете? — задается вопросом Гавровская и демонстрирует журналисту ответы и Жигульского, и прокурора города.
Гавровская показывает еще ответ из новосибирского Росреестра на шести страницах, где поясняется, каким образом дополнительная земля попала в границы этого участка: на ней парковалась автотранспортная техника собственника земельного участка.
Комментарий владельца земли
Один из владельцев здания и земельного участка — юридически это индивидуальные предприниматели — Евгений Бурденюк заверил корреспондента НГС, что все действия осуществлялись в соответствии с законом.
— Земля в собственности, мы распоряжаемся ею как собственники. У меня же земля на праве собственности, я ж не у мэрии ее взял, а с рынка купил. Мы покупали земельный участок с рынка. <…> Поэтому мы распоряжаемся в рамках нашего земельного участка, ну и там в своем правовом поле решаем свою проблематику, — уверенно заявляет предприниматель.
На вопрос, как участок увеличился с 4,5 до 6 соток, Бурденюк ответил, что приобретался он у прежнего владельца «по фактическому использованию».
— То есть он фактически использовался таким образом, это устанавливалось с предыдущим собственником. <…> Да, их просто прирезали по факту использования. Там просто так никогда их не прирежут. Для этого определенные процедуры правовые есть. <…> Просто какой-то создается ажиотаж вокруг этой истории, я не знаю, зачем. <…> Есть факт того, что объект (здание «Отелита». — Прим. ред.) предоставляет удобство населению: это сигнализирует о том, что создался сервис, который помогает жить удобнее и легче. Но почему-то есть какие-то люди, которым это покоя не дает. Захочет мэрия там что-то сделать, <…> она у нас выкупит [землю] в правовом поле… Создали какой-то антураж и информационное поле, знаете, как будто в это непростое время заняться нечем. А задача там прокуратуре работать, которой, наверное, тоже делать нечего — проверять то, что в правовом поле делается — ну, пожалуйста, каждый имеет право. Но я думаю, что в это непростое время лучше сконцентрировать усилия над другими действиями, — объясняет Евгений Бурденюк.
Объяснение мэрии
В мэрии сообщили корреспонденту НГС, что земельный участок с кадастровым номером
— Поскольку на момент совершения государственным регистратором регистрационных действий в отношении земельного участка с кадастровым номером
В мэрии также уточнили, что еще 20 июля 2020 года писали Евгению Митрофанову о проверке, организованной по этому земельному участку.
— В отношении данного земельного участка прокуратурой города Новосибирска в соответствии с планом мероприятий по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности организовано проведение проверки соблюдения кадастровыми инженерами земельного законодательства при проведении кадастровых работ на предмет необоснованного увеличения площади земельного участка, — прокомментировали в мэрии корреспонденту НГС.
Акт согласования уточнения местоположения границ и площади земельного участка площадью 667 квадратных метров, как подчеркнули в Департаменте земельных и имущественных отношений, в мэрию города Новосибирска действительно не поступал.
Что делают правоохранительные органы
В начале апреля 2022 года ГУ МВД России прислали ответ на журналистский запрос о судьбе февральского заявления Елены Гавровской, в котором она указывает на факт предполагаемого хищения государственной земли.
— В рамках проверки сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, — сообщалось в коротком ответе полиции.
Из прокуратуры Центрального района 1 апреля Гавровской прислали новый официальный ответ, в котором говорится, что уточненные данные по границам земельного участка готовил для Росреестра кадастровый инженер Роман Хлевной. Заместитель прокурора Центрального района Евгений Бершанский также уточнил, что собственниками спорного земельного участка являются физические лица, а по закону органы прокуратуры не осуществляют надзор за гражданами. В связи с этим, указывается в документе, оценка действиям владельцев участка прокуратурой не давалась.
Что ждет здание ГК «Отелит»
5 мая 2022 года должно пройти заседание
Ранее в Новосибирске демонтировали еще одно здание, принадлежащее группе «Отелит», — павильон-пристройку к зданию кафе «Вилка-Ложка» на Речном вокзале. Городские власти добивались этого в судах несколько лет.
Группе «Отелит», помимо уже указанных зданий и павильонов, принадлежат также киоски в переходе станции метро «Площадь Маркса». Издание Тайга.инфо связывает этот бизнес с семьей вице-спикера горсовета Евгения Яковенко. По данным «Контур.Фокуса», его сын Семен совладеет несколькими компаниями, которые входят в группу «Отелит» и зарегистрированы в здании на Селезнева, 47. В конце декабря 2021 года стало известно о проекте сети подземных переходов с торговыми киосками, которые эти же предприниматели собираются строить на привокзальной площади.