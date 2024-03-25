Ушла земля: жители многоэтажки в центре Новосибирска случайно узнали, что проезд к их дому продан, — рядом построят офисы

Жители узнали о том, что их придомовая территория принадлежит другому застройщику, случайно во время публичных слушаний Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители дома в центре Новосибирска внезапно узнали, что потеряли землю, которую считали частью своего двора: участок сначала достался одной компании, а затем другой. Теперь там хотят построить офисный центр. Застройщик уверяет, что здание будет небольшим и не станет заходить на территорию дома, но жители боятся, что его планы могут измениться и затронут пожарный проезд. Они не собираются сдаваться и готовы идти в суд. НГС узнал, что дом могли ввести в эксплуатацию криво, и что жителям удалось найти документы, где им принадлежит большая территория, чем сейчас.

Бизнес-центр вместо проезда

Собственники квартир в доме на улице Семьи Шамшиных, 24/2 недалеко от торгового центра «Аура» бьют тревогу: они узнали, что пожарный проезд на их придомовой территории стал собственностью застройщика — компании «КапиталИнвест». На и без того загруженном машинами участке под домом и вплотную к существующему бизнес-центру «Меридиан» компания хочет возвести офисный центр.

Несколько месяцев назад организация подала в мэрию заявление о том, чтобы отклониться от предельных параметров разрешенного строительства из-за инженерных сетей и неудобной конфигурации участка, которые мешают будущей стройке. Тогда жители и узнали, что возле их дома собираются строить офисный центр, а «КапиталИнвест», задумавший стройку, владеет и этим участок и землей рядом с ним.

Согласно кадастровой карте, оба земельных участка — смежные с придомовой территорией дома на улице Семьи Шамшиных, 24/2 и, как объяснила юрист ТСЖ дома Наталья Минялина, земли застройщика заходят на подъездные, в том числе, противопожарные пути, ведущие к гидрантам.



На публичном обсуждении компания заявила, что хочет прижать своё здание к бизнес-центру «Мередиан» — возле нежилого здания можно не соблюдать обязательный отступ в 3 м. Жители начали интересоваться, почему рядом с ними вообще задумали стройку, и узнали, что обещанный по договорам долевого участия участок собственникам квартир не принадлежит.

— Изначально у собственников был участок площадью в 7 тысяч кв. м, это же прописано в договорах долевого участия. Застройщик планировал возвести два дома на этой земле, а потом оказалось, что участок разделили, и у собственников без их согласия осталась земля площадью в 3,5 тысячи кв. м, — рассказывает Наталья.

Жители подняли договоры долевого участия: в них фигурировала площадь их участка, 7 тысяч кв. м, но им достались только 3,7 тысячи кв. м Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас, отмечает юрист ТСЖ, земельный участок, который принадлежит «КапиталИнвесту», находится в зоне пожарного проезда дома.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания «КапиталИнвест» образована в марте 2022 года, директор и учредитель — Алексей Мозговой. На конец 2023 года выручка компании составила 9,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 10,2 миллиона рублей. В конце прошлого года компания также начала строить спорный павильон в Центральном районе.



Кроме того, Алексей Мозговой указан владельцем ещё трёх компаний («Гермес», «СтройКапиталИнвест» и «ЭверестСтрой») и директором одной — «Строймонтаж». Все они связаны со строительством, большая часть появились за последние 5 лет.

В день общественного обсуждения в феврале, вспоминают жители, когда застройщик представлял проект, председатель комиссии по ПЗЗ удивился, как компания получила участок, — ведь на ее земле расположены проезды жилого дома. Тогда «КапиталИнвест» снял с повестки свою просьбу отклониться от предельных параметров застройки.

Согласно протоколу общественного обсуждения (документ имеется в распоряжении редакции НГС), члены комиссии были категорически не согласны на уменьшение отступа от границ участка. Они отмечали, что здание увеличит плотность застройки и ухудшит городскую среду, в том числе из-за пробок на улице Военной. Один из участников обсуждения сообщил, что на момент строительства жилого дома часть участка, на котором хотят построить офисный центр, в планах застройщика относилась к придомовой территории как пожарный проезд и парковка.

— На обсуждении нам показали документ, в котором указано, что часть территории нашего дома принадлежит «КапиталИнвесту». Когда мы спросили, какие у них права на участок, представители застройщика сообщили, что купили его в процедуре банкротства прошлого владельца, — объяснила председатель ТСЖ Людмила Алферова.

В протоколе общественного обсуждения также приведены объяснения директора «КапиталИнвеста» Алексея Мозгового. Он заверил, что новое здание будут использовать только для офиса компании-застройщика: её расширяют, и так он сможет создать новые рабочие места, иных посетителей в здании не будет. Компания обещает разбить сквер рядом, но жители в это не верят и опасаются, что в итоге здание окажется совсем другим.

Соседи будущей стройки признают, что у застройщика есть право возводить здание на участке — земля, в том числе, кусок их придомовой территории принадлежит компании. Но после общественных обсуждений они стали выяснять, как их территория, отгороженная забором, перешла другому владельцу, и хотят ее вернуть.

Криво поделили

Как рассказала НГС юрист ТСЖ Наталья Минялина, в 2007 году цельный участок площадью 7 тысяч кв. м у мэрии арендовала компания «НГСПИ-Инвест» (принадлежала скандальном застройщику Владиславу Крючкову, с 2014 года ликвидирована). На нем разрешили построить многоэтажные жилые дома с пристроенным трехэтажным торговым центром, договор действовал с 2007 года до 2010 года.

Далее застройщик и мэрия заключали дополнительные соглашения, корректируя использование земельного участка, говорит юрист. Одно из соглашений между мэрией и «НГСПИ-Инвест» продлило срок аренды до 2013 года, а другое уменьшило участок в два раза, с 7 тысяч кв. м до 3,7 тысячи кв. м. На момент, когда заключались договоры долевого участия, в них фигурировала большая площадь.

Позже, когда «НГСПИ-Инвест» ликвидировали, участок выкупила компания «Рост» — дочерняя компания «Кварсиса», который построил дом рядом. «Рост» так ничего и не построил и обанкротился, а землю на торгах купил «КапиталИнвест» — это НГС подтвердил и замдиректора «КапиталИнвеста» Александр Толкачев.

Как рассказал НГС руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, участок, где хотят построить офисный центр, изначально занимал частный дом, а уже после переходил от застройщика к застройщику.



— Ситуация до боли знакомая. Застройщик криво вводит дома в эксплуатацию: либо строит на нескольких участках, сдает дом на одном, а остальные перепродаются, либо благоустраивает прилегающую территорию и жители считают её своей, хотя она не имеет к дому в итоге никого отношения, — отмечает эксперт.



На карте видно, что участок «КапиталИнвеста» заходит на территорию дома — практически к отмостке здания Источник: публичная кадастровая карта











Об этом же говорит и Александр Толкачев: он отметил, что прошлый владелец участка купил землю и снес старый частный дом, а затем сформировал участок для строительства дома на улице Семьи Шамшиных, 24/2.



— Границы земельного участка не менялись много лет. Каким образом застройщик продал квартиры жителям дома с земельным участком, которым он не владел и по которому сейчас проходит внутридворовой проезд, — непонятно, — сказал он.

По мнению Михаила Рязанцева, сначала «криво» ввели в эксплуатацию дом на улице Семьи Шамшиных 24/2, потом так же «криво» — дом на улице Семьи Шамшиных, 20: участок рядом похож на придомовую территорию, но на самом деле ею не является. Эксперт считает, что «КапиталИнвест» вполне может построить офисный центр, если договорится со всеми соседями.

Александр Толкачев рассказал, что в южной части участка, ближе к БЦ «Меридиан», компания хочет построить небольшое административное здание — остальная часть земли компанию не интересует. В том числе потому, что с северной стороны, как раз около жилой многоэтажки, он заполнен коммуникациями, а перепад высот там слишком большой.

— Еще когда объявляли торги по банкротству, нам этот участок приглянулся для того, чтобы разместить здание для сотрудников нашей компании, — объясняет представитель «КапилИнвеста». — Площадь застройки у нас около 169 кв. м по первому этажу, в высоту здание планируется от двух до четырех этажей.

После обсуждения в компании решили предложить жителям размежевать участок и спорную часть, на которой «КапиталИнвест» не планирует строительство, передать в собственность ТСЖ. Сейчас в компании ждут, когда жители назначат дату и время встречи. С представителями соседнего дома на улице Семьи Шамшиных, 20 тоже ведут переговоры, чтобы обеспечить проезд к участку застройщика.

Это не первый конфликт с неверно размежеванной территорией: с аналогичной ситуацией с распроданным с торгов двором столкнулись жители многоэтажки на улице Бориса Богаткова. А на берегу Оби недалеко от набережной остался небольшой участок с диким пляжем и лесом, там мэрия по ошибке выделили землю в реке и отдала часть акватории под застройку.

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