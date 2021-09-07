Разобрали по кусочкам: жители дома в Новосибирске узнали, что их двор продали по частям с торгов

В конце лета во дворе дома на улице Бориса Богаткова, 67 внезапно появился забор — так жители узнали, что территория, которую они считали придомовой, на самом деле им не принадлежит. Дом построен сразу на нескольких участках, которые ни для ввода, ни в течение семи лет после него не объединили. Зато часть из них — с парковками — продали с торгов при банкротстве застройщика. Могут ли жители вернуть себе землю и как ею планируют распоряжаться новые владельцы, узнала Лиза Пичугина.



В конце августа посреди парковки во дворе жилого дома на улице Бориса Богаткова, 67 появился забор из профлиста. Внутри остался автомобиль одного из местных жителей — он на всё лето уехал на дачу, и машина оказалась в ловушке. На другом участке парковки неизвестные начали устанавливать «лягушки», которые автоматически делают машиноместа недоступными для жителей. Так местные жители с удивлением узнали, что эти участки и еще один не относятся к их дому: в этом году их продали с торгов за долги обанкротившегося застройщика дома, компании «СМУ-3/1».

