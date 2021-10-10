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Недострой на Станционной ушел с молотка за 40 миллионов

Мэрия Новосибирска продала здание иркутскому конкуренту бывшего владельца

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Как и прежний владелец недостроя, компания «Тимбермаш Байкал» занимается продажей тяжёлой техники

Как и прежний владелец недостроя, компания «Тимбермаш Байкал» занимается продажей тяжёлой техники

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Иркутская компания за 40 миллионов купила недострой в Новосибирске

Городская администрация подвела итоги публичных торгов, на которые выставляла недостроенные здания — одно из них приобрела крупная компания по торговле машинами из Иркутска.

Построенное на 40% здание площадью 1467,5 кв. м на улице Станционной, 64/2 ранее принадлежало бывшему владельцу компании «Триал-Авто» Виктору Штыхно, но по решению арбитражного суда было изъято путём продажи на публичных торгах. Аукцион прошёл 5 октября, стартовая стоимость была определена в 39,34 млн рублей. Желающих купить второе здание, выставленное на торги в тот же день, не нашлось.

Согласно опубликованному мэрией Новосибирска протоколу, победителем торгов стала иркутская компания «Тимбермаш Байкал». Вторым участником стала также компания из Иркутска, «Байкалстроймонтаж», но она уступила на торгах. В итоге недострой был продан за 40,1 млн рублей.

По данным «Контур.Фокус», компания «Тимбермаш Байкал» принадлежит Виктору Болдакову и занимается продажей различной техники: лесозаготовительной, дорожно-строительной, сельскохозяйственной. Выручка компании за 2020 год составила 6,5 млрд рублей.

У компании уже есть представительство в Новосибирске. В справочнике 2ГИС указано, что она является официальным дилером WIRTGEN GROUP, VÖGELE, HAMM. Журналист НГС направила в компанию запрос с просьбой прокомментировать приобретение нового объекта.

Ранее мэрия Новосибирска также по решению суда продала три долгостроя — один из них расположен в Заельцовском бору, и депутаты рекомендовали снять его с торгов.

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