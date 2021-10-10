Недострой на Станционной ушел с молотка за 40 миллионов

Городская администрация подвела итоги публичных торгов, на которые выставляла недостроенные здания — одно из них приобрела крупная компания по торговле машинами из Иркутска.



Построенное на 40% здание площадью 1467,5 кв. м на улице Станционной, 64/2 ранее принадлежало бывшему владельцу компании «Триал-Авто» Виктору Штыхно, но по решению арбитражного суда было изъято путём продажи на публичных торгах. Аукцион прошёл 5 октября, стартовая стоимость была определена в 39,34 млн рублей. Желающих купить второе здание, выставленное на торги в тот же день, не нашлось.