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Городские власти выставили на торги два недостроя в Новосибирске

За сваи возле МЕГИ и долгострой на Станционной мэрия рассчитывает получить не меньше 65 миллионов

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Недострой на улице Мира представляет собой, по сути, свайное поле

Недострой на улице Мира представляет собой, по сути, свайное поле

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Мэрия Новосибирска выставила на продажу два долгостроя — так решил суд

Мэрия Новосибирска выставила на продажу два недостроенных здания — торги назначены на 5 октября, извещение опубликовано в бюллетене муниципалитета.

Оба лота изымают у владельцев путём публичной продажи по решению Арбитражного суда. Первым лотом стало недостроенное здание на улице Мира, 63а, которое принадлежит компании «ПИК-Плюс» (ранее компанией владело АО «ФСК «Новосибирская», с 2018 года она принадлежит предпринимателю Афгану Алескер Оглы Габибову и зарегистрирована по тому же адресу, что и продаваемый недострой).

В документах мэрии указано, что здание готово на 23%. По данным публичной кадастровой карты, его площадь составляет 3662,3 кв. м. Владельцу запрещено совершать с ним любые сделки, а Росреестру — регистрировать переход права собственности.

Недострой расположен на участке площадью 2 тысячи кв. м, который предназначен для стоянок. Стартовая стоимость — 26,27 миллионов рублей.

Ещё одно незаконченное здание расположено на улице Станционная, 64/2 и построено на 40%. Здание принадлежит предпринимателю Виктору Штыхно — он занимается продажей автомобилей, в частности, ранее владел крупной компанией «Триал-Авто».

Общая площадь недостроя — 1467,5 кв. м, на него наложены те же обременения, что и на предыдущий. Он расположен на земельном участке площадью 5,1 тысячи кв. м, предназначенном для строительства автосалона, магазина автозапчастей, СТО. На участке также стоит одноэтажное нежилое строение. Его стартовая стоимость определена в 39,34 млн рублей.

Торги пройдут 5 октября.

Ранее мэрия Новосибирска также по решению суда продала три долгостроя — один из них расположен в Заельцовском бору, и депутаты рекомендовали снять его с торгов.

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