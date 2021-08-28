Городские власти выставили на торги два недостроя в Новосибирске

Мэрия Новосибирска выставила на продажу два недостроенных здания — торги назначены на 5 октября, извещение опубликовано в бюллетене муниципалитета.



Оба лота изымают у владельцев путём публичной продажи по решению Арбитражного суда. Первым лотом стало недостроенное здание на улице Мира, 63а, которое принадлежит компании «ПИК-Плюс» (ранее компанией владело АО «ФСК «Новосибирская», с 2018 года она принадлежит предпринимателю Афгану Алескер Оглы Габибову и зарегистрирована по тому же адресу, что и продаваемый недострой).

