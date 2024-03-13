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Кто станет мэром Новосибирска

«Состояние города никого не устраивает»: шикарная сибирячка подала документы на пост мэра Новосибирска

Олесе Яхонтовой 43 года

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Олеся решила подать документы, чтобы улучшить состояние города

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Первая женщина подала документы на пост мэра Новосибирска. Информацию об этом НГС подтвердила сама Олеся Яхонтова. По словам сибирячки, она решила подать заявку, чтобы улучшить жизнь горожан.

— У каждого человека, который решил избираться куда-либо, свои планы, планы по улучшению жизни горожан, в целом жизнедеятельности города. То, в каком состоянии сейчас прибывает город, я думаю, никого из нас не устраивает. В том числе нас, обычных новосибирцев, которые каждый день ездят по дорогам, — рассказала НГС Олеся Яхонтова.

Олесе Яхонтовой 43 года. Согласно сервису «Контур.Фокус», до 2018 году у нее было открыто ИП, до 2016 года Олеся числилась среди учредителей компании «Идеальное решение», которая занимается строительством жилых и нежилых помещений.

На сайте Горсовета пока нет информации о том, что Олеся Яхонова подала документы на пост.

Известно, что сейчас на пост главы города претендуют шесть человек: участник СВО Александр Трушакин, предприниматель Дмитрий Тайлаков, депутат горсовета Игорь Украинцев, помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин, врач травматолог-ортопед Олег Хромин и предприниматель Роман Филитович.

Напомним, что в прошлом году прямое голосование отменили, и теперь претендентов на пост главы будет выбирать специальная комиссия из 8 человек. Они должны представить горсовету не менее двух кандидатов, из них депутаты выберут нового мэра. НГС поговорил с экспертами о составе комиссии, в которую вошли представители от горсовета и губернатора, — оказалось, что среди них почти нет оппозиционеров, а градоначальник может стать лояльным всем группам влияния. Кроме того, имя победителя может быть известно заранее.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью НГС назвал качества, которыми должен обладать будущий мэр Новосибирска. Глава региона отметил, что важен не только опыт, но и настрой.

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