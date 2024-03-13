«Состояние города никого не устраивает»: шикарная сибирячка подала документы на пост мэра Новосибирска

Напомним, что в прошлом году прямое голосование отменили, и теперь претендентов на пост главы будет выбирать специальная комиссия из 8 человек. Они должны представить горсовету не менее двух кандидатов, из них депутаты выберут нового мэра. НГС поговорил с экспертами о составе комиссии, в которую вошли представители от горсовета и губернатора, — оказалось, что среди них почти нет оппозиционеров, а градоначальник может стать лояльным всем группам влияния. Кроме того, имя победителя может быть известно заранее.

