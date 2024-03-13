«Состояние города никого не устраивает»: шикарная сибирячка подала документы на пост мэра Новосибирска

Первая женщина подала документы на пост мэра Новосибирска. Информацию об этом НГС подтвердила сама Олеся Яхонтова. По словам сибирячки, она решила подать заявку, чтобы улучшить жизнь горожан.
— У каждого человека, который решил избираться куда-либо, свои планы, планы по улучшению жизни горожан, в целом жизнедеятельности города. То, в каком состоянии сейчас прибывает город, я думаю, никого из нас не устраивает. В том числе нас, обычных новосибирцев, которые каждый день ездят по дорогам, — рассказала НГС Олеся Яхонтова.
Олесе Яхонтовой 43 года. Согласно сервису «Контур.Фокус», до 2018 году у нее было открыто ИП, до 2016 года Олеся числилась среди учредителей компании «Идеальное решение», которая занимается строительством жилых и нежилых помещений.
На сайте Горсовета пока нет информации о том, что Олеся Яхонова подала документы на пост.
Известно, что сейчас на пост главы города претендуют шесть человек: участник СВО Александр Трушакин, предприниматель Дмитрий Тайлаков, депутат горсовета Игорь Украинцев, помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин, врач травматолог-ортопед Олег Хромин и предприниматель Роман Филитович.
Напомним, что в прошлом году прямое голосование отменили, и теперь претендентов на пост главы будет выбирать специальная комиссия из 8 человек. Они должны представить горсовету не менее двух кандидатов, из них депутаты выберут нового мэра. НГС поговорил с экспертами о составе комиссии, в которую вошли представители от горсовета и губернатора, — оказалось, что среди них почти нет оппозиционеров, а градоначальник может стать лояльным всем группам влияния. Кроме того, имя победителя может быть известно заранее.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью НГС назвал качества, которыми должен обладать будущий мэр Новосибирска. Глава региона отметил, что важен не только опыт, но и настрой.