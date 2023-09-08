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Выборы губернатора НСО — 2023

А где булочки? Новосибирцы расстроились, что на избирательных участках нет палаток с едой

Возможно, бизнесмены сочли избирательные участки невыгодными местами для торговли

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Возможно, кулинарию будут продавать в третий, заключительный День выборов

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Новосибирские избиратели не увидели палаток с провиантом на своих участках в первый день выборов губернатора региона.

Очевидцы сообщили в редакцию, что их расстроило отсутствие привычной возможности купить булочку после голосования. Корреспонденты НГС, которые также сегодня побывали на различных участках тоже не нашли там торговли едой.

Редакция выяснила, с чем это может быть связано.

— Палатки же частники ставят: они сами выбирают места, где больше народа, где проходимость выше. Мы никому не отказывали, скажем так. Были бы рады и ярмаркам, и концертам. Это бы, наверное, увеличило приток избирателей, — рассказал НГС председатель избирательного участка в школе №216 Василий Киреев.

В некоторых местах выборов на вопрос журналиста просто развели руками. На участке, расположенном в библиотеке имени Гашека, ответили, что «палатки ставить необязательно, поэтому проблемы никакой нет».

Прозвучало и предположение, что палатки могут поставить, но позже — числа десятого, в последний день выборов.

Прямо сейчас корреспонденты НГС рассказывают в режиме онлайн, как новосибирцы выбирают губернатора.

Выборы губернатора НСОВыборы-2023Новосибирская областьИзбирательные участкиКандидаты в губернаторы
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