А где булочки? Новосибирцы расстроились, что на избирательных участках нет палаток с едой

Новосибирские избиратели не увидели палаток с провиантом на своих участках в первый день выборов губернатора региона.
Очевидцы сообщили в редакцию, что их расстроило отсутствие привычной возможности купить булочку после голосования. Корреспонденты НГС, которые также сегодня побывали на различных участках тоже не нашли там торговли едой.
Редакция выяснила, с чем это может быть связано.
— Палатки же частники ставят: они сами выбирают места, где больше народа, где проходимость выше. Мы никому не отказывали, скажем так. Были бы рады и ярмаркам, и концертам. Это бы, наверное, увеличило приток избирателей, — рассказал НГС председатель избирательного участка в школе №216 Василий Киреев.
В некоторых местах выборов на вопрос журналиста просто развели руками. На участке, расположенном в библиотеке имени Гашека, ответили, что «палатки ставить необязательно, поэтому проблемы никакой нет».
Прозвучало и предположение, что палатки могут поставить, но позже — числа десятого, в последний день выборов.
Прямо сейчас корреспонденты НГС рассказывают в режиме онлайн, как новосибирцы выбирают губернатора.