А где булочки? Новосибирцы расстроились, что на избирательных участках нет палаток с едой

Новосибирские избиратели не увидели палаток с провиантом на своих участках в первый день выборов губернатора региона.

Очевидцы сообщили в редакцию, что их расстроило отсутствие привычной возможности купить булочку после голосования. Корреспонденты НГС, которые также сегодня побывали на различных участках тоже не нашли там торговли едой.