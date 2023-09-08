Три дня на выбор — пять лет срока: в Новосибирской области выбирают губернатора — онлайн-трансляция

Рассказываем и показываем, что происходит на избирательных участках
Сегодня, 8 сентября, в Новосибирской области стартовали выборы губернатора. Они продлятся три дня, а победивший кандидат получит полномочия на пять лет. Корреспонденты НГС уже отправились «в поля». В онлайн-трансляции мы расскажем, сколько человек пришли сделать свой выбор, кто из известных сибиряков отметился около урн для голосования, а также как встречают горожан на избирательных участках.
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