Кинозал, музей и кабинеты без стен: в Новосибирске открыли новое здание школы №54 — ее сносили со скандалом

Старое, построенное в 1930-х годах, снесли в 2020 году. Аварийное здание вызывало опасения у директора и учителей — потолок сыпался, стены трескались, а трубы лопались. Местные и даже московские историки пытались сохранить здание и требовали внести его в список охраняемых объектов, но эксперты не признали старую школу памятником. Теперь отстроенная заново школа вмещает не только спортзал и кабинеты — внутри есть музей, зоны отдыха и даже кинозал.