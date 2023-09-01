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1 сентябряФоторепортаж

Кинозал, музей и кабинеты без стен: в Новосибирске открыли новое здание школы №54 — ее сносили со скандалом

Ее решили открыть раньше срока, чтобы она заработала с начала учебного года

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У учеников школы №54 сегодня двойной праздник — День знаний и торжественное открытие нового здания.

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В пятницу, 1 сентября, в центре Новосибирска ученикам школы №54 по улице Крылова, 18 представили новое четырёхэтажное здание.

Старое, построенное в 1930-х годах, снесли в 2020 году. Аварийное здание вызывало опасения у директора и учителей — потолок сыпался, стены трескались, а трубы лопались. Местные и даже московские историки пытались сохранить здание и требовали внести его в список охраняемых объектов, но эксперты не признали старую школу памятником. Теперь отстроенная заново школа вмещает не только спортзал и кабинеты — внутри есть музей, зоны отдыха и даже кинозал.

Что особенного есть в школе №54, смотрите и читайте в фоторепортаже НГС.

Первое слово на открытии школы предоставили мэру города Анатолию Локтю

Первое слово на открытии школы предоставили мэру города Анатолию Локтю

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