Второй пошел: прокуратура требует снять с поста главу Колыванского района — он попадал в неприятные истории

Прокурора Колыванского района Новосибирской области обратилась в суд с иском к местному собранию депутатов, которое отказалось удовлетворить представление о досрочном прекращении полномочий главы района Евгения Артюхова. Об этом НГС рассказал источник в областной прокуратуре.
Сейчас в картотеке Колыванского районного суда находится иск, ответчиком по которому выступает Совет депутатов Колыванского района Новосибирской области. При этом заинтересованным лицом указан глава района Евгений Артюхов.
— Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, — говорится на сайте суда.
Корреспондент НГС связался с главой Колыванского района Евгением Артюховым, но он отказался комментировать ситуацию.
Ранее прокуратура Новосибирской области выявила нарушение антикоррупционного законодательства главой Колыванского района Евгением Артюховым. Ранее чиновник получил коттедж в 135 квадратов в Колывани как преподаватель местного колледжа.
Также НГС выяснил, что первый замглавы района Жанна Румынская, исполнявшая в день подписания документа обязанности главы муниципалитета, выделяла для Артюхова жилье. То есть жилье чиновнику, который занимает пост с 2018 года, выдала его прямая подчиненная. Все документы по приему дома в муниципальную собственность также подписывала Румынская.
Сам Артюхов в апреле заявлял НГС, что все документы оформлены в соответствии с законом. По словам чиновника, «в Колывани все знают, что Артюхов преподает в колледже». После публикации материала правительство Новосибирской области назначило в отношении Евгения Геннадьевича три проверки, они еще не завершены.
5 июня Евгения Артюхова переизбрали на новый срок — за него проголосовало большинство депутатов.
Ранее прокурор Убинского района Новосибирской области Валерий Бадмаев обратился в суд с иском о досрочном прекращении полномочий главы района Олега Конюка после проверки о соблюдении антикоррупционного законодательства.