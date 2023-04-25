Власти НСО назначили три проверки из-за главы Колыванского района, который получил служебное жилье

Правительство Новосибирской области проверяет деятельность главы Колыванского района Евгения Артюхова, который устроился преподавателем и получил служебное жилье.
Ранее НГС публиковал информацию о том, что с 13 декабря 2021 года Артюхов трудоустроился преподавателем «Колыванского аграрного колледжа», а спустя четыре дня получил в Колывани дом площадью 135 квадратных метров и земельный участок под ним. Документы о передаче дома Артюхову подписывала его подчиненная — замглавы района Жанна Румынская (в тот момент она исполняла обязанности руководителя Колыванской администрации, сам Артюхов был в отпуске).
— По фактам, изложенным в вашем запросе, а также опубликованным в СМИ и социальных сетях, администрацией губернатора и правительства Новосибирской области и профильными областными органами государственной власти инициировано проведение трех проверок, по результатам которых будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в правительстве НСО в ответ на запрос НГС.
Вместе со служебным жильем Евгений Артюхов получил и льготу для педагогов сельской местности — компенсацию 100% расходов на ЖКУ. При этом в самом аграрном колледже его видят крайне редко: по состоянию на 18 апреля чиновник-преподаватель не провел ни одного занятия в этом году.
— Сейчас против меня в интернете распространяется недостоверная информация. Что касается ваших вопросов о законности выделения мне служебного жилья и работы по совместительству, могу ответить: все соответствует российским законам и проверялось соответствующими комиссиями, — ранее заявил Евгений Артюхов в разговоре с НГС.
25 апреля редакция получила копию договора о найме служебного жилья, заключенного администрацией Колыванского района с Евгений Артюховым. В документе отдельным пунктом указано право нанимателя принимать решение о приватизации жилого помещения.
— Действительно, рассматриваемый договор предусматривает возможность приватизации служебного жилья нанимателем. Однако в подобных случаях важно не допустить злоупотребления правом. Если же такой факт будет выявлен, надзорные органы могут оспорить подобную приватизацию, — поделился мнением с НГС гендиректор «Сибирской юридической компании» Сергей Карпекин.
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