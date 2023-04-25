Власти НСО назначили три проверки из-за главы Колыванского района, который получил служебное жилье

Вместе со служебным жильем Евгений Артюхов получил и льготу для педагогов сельской местности — компенсацию 100% расходов на ЖКУ. При этом в самом аграрном колледже его видят крайне редко: по состоянию на 18 апреля чиновник-преподаватель не провел ни одного занятия в этом году.



— Сейчас против меня в интернете распространяется недостоверная информация. Что касается ваших вопросов о законности выделения мне служебного жилья и работы по совместительству, могу ответить: все соответствует российским законам и проверялось соответствующими комиссиями, — ранее заявил Евгений Артюхов в разговоре с НГС.

