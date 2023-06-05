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Переизбрали главу Колыванского района — из-за него назначали три проверки

За Евгения Артюхова проголосовало большинство депутатов

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С 13 декабря 2021 года Артюхов трудоустроился преподавателем «Колыванского аграрного колледжа» и получил огромный коттедж

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Глава Колыванского района Евгений Артюхов переизбран. Об этом стало известно на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области.

— Депутаты районного совета пошли по принципу «коней на переправе не меняют», большинством голосов избран действующий глава Артюхов Евгений Геннадьевич, — сообщил Андрей Травников. — Надеюсь, что вы как пахотный конь будете двигаться еще более динамично.

Ранее власти НСО назначили три проверки из-за главы Колыванского района, который устроился преподавателем и получил служебное жилье.

Ранее сообщалось, что с 13 декабря 2021 года Артюхов трудоустроился преподавателем «Колыванского аграрного колледжа», а спустя четыре дня получил в Колывани дом площадью 135 квадратных метров и земельный участок под ним. Документы о передаче дома Артюхову подписывала его подчиненная — замглавы района Жанна Румынская (в тот момент она исполняла обязанности руководителя Колыванской администрации, сам Артюхов был в отпуске). Вместе со служебным жильем Евгений Артюхов получил и льготу для педагогов сельской местности — компенсацию 100% расходов на ЖКУ.

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Колыванский районПереизбраниеЕвгений Артюхов
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