Переизбрали главу Колыванского района — из-за него назначали три проверки

Глава Колыванского района Евгений Артюхов переизбран. Об этом стало известно на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области.
— Депутаты районного совета пошли по принципу «коней на переправе не меняют», большинством голосов избран действующий глава Артюхов Евгений Геннадьевич, — сообщил Андрей Травников. — Надеюсь, что вы как пахотный конь будете двигаться еще более динамично.
Ранее власти НСО назначили три проверки из-за главы Колыванского района, который устроился преподавателем и получил служебное жилье.
Ранее сообщалось, что с 13 декабря 2021 года Артюхов трудоустроился преподавателем «Колыванского аграрного колледжа», а спустя четыре дня получил в Колывани дом площадью 135 квадратных метров и земельный участок под ним. Документы о передаче дома Артюхову подписывала его подчиненная — замглавы района Жанна Румынская (в тот момент она исполняла обязанности руководителя Колыванской администрации, сам Артюхов был в отпуске). Вместе со служебным жильем Евгений Артюхов получил и льготу для педагогов сельской местности — компенсацию 100% расходов на ЖКУ.