Педагог на полставки. Как глава района получил служебный дом и бесплатную коммуналку — у него есть коттедж за 13 млн

— Заключить с Артюховым Е. Г. договор найма служебного жилого помещения на срок осуществления трудовых отношений с ГБПОУ «Колыванский аграрный колледж», — говорится в постановлении администрации Колыванского района от 17 декабря 2021 года (есть в распоряжении НГС).



Подписала постановление первый замглавы района Жанна Румынская, исполнявшая в день подписания документа обязанности главы муниципалитета. То есть жилье Артюхову, который занимает пост с 2018 года, выдала его прямая подчиненная. Все документы по приему дома в муниципальную собственность также подписывала Румынская.