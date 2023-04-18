Педагог на полставки. Как глава района получил служебный дом и бесплатную коммуналку — у него есть коттедж за 13 млн

Кем нужно работать, чтобы получить дом в пользование (не квартиру, а благоустроенный большой дом) через три дня после трудоустройства? Топ-менеджером крупной корпорации? Особо ценным узкоквалифицированным специалистом? В Новосибирской области это не обязательно. При необходимом таланте в жилье можно въехать, устроившись преподавателем сельского колледжа. Это личным примером доказал глава Колыванского района Евгений Артюхов — его же первый заместитель выдала ему служебное жилье, но не как главе органа местного самоуправления, а как педагогу аграрного колледжа. Причем все бюрократические процедуры, включая трудоустройство главы в колледж, постановку дома на баланс муниципалитета и, собственно, заселение, заняли ровно четыре дня. Только вот в учебном заведении главу района видят нечасто, например, в 2023 году он не провел у студентов ни одного занятия. Кстати, а в городе Татарске, откуда Артюхов родом, у него есть коттедж с бассейном, который человек с его инициалами в 2017 году продавал по цене в 13 миллионов рублей, но потом удалил объявление. Подробности и мнения сторон — в материале НГС.
«Кем вы работаете? Может, кем-то еще?»
Евгений Геннадьевич Артюхов — личность разносторонняя. Родом он из Татарска. В
Развивалось всё довольно стремительно. Как следует из ответа прокуратуры Колыванского района экс-депутату района Алексею Астафьеву (фотокопии ответа прокуратуры есть в распоряжении редакции НГС), в 2021 году за счет областного бюджета в государственную собственность НСО купили дом на улице Карла Маркса, 96 и землю под ним.
— Заключить с Артюховым
Подписала постановление первый замглавы района Жанна Румынская, исполнявшая в день подписания документа обязанности главы муниципалитета. То есть жилье Артюхову, который занимает пост с 2018 года, выдала его прямая подчиненная. Все документы по приему дома в муниципальную собственность также подписывала Румынская.
НГС позвонил в колледж, чтобы узнать, как часто у главы района получается выделить время на подработку.
Директора учреждения на месте не оказалось, но журналисту удалось побеседовать с его заместителем.
— Знаю, что у Артюхова в ближайшую субботу в расписании стоит занятие. Правда, во время моей работы у него как таковых занятий еще не было. В 2023 году точно ни одного урока не состоялось, — сообщила НГС замдиректора колледжа Людмила Копылова.
До недавнего времени факт работы преподавателем Евгений Артюхов предпочитал не афишировать.
— С 3 мая 2018 года главой Колыванского района, — ответил преподаватель Колыванского аграрного колледжа и покинул трибуну.
Законно ли это?
Из материалов прокурорской проверки следует, что дом предоставлен Артюхову именно как преподавателю. Прокуратура также указала на законность выделения жилья педагогам, которые не имеют такого в населенном пункте, где трудоустроены.
— Нарушений законодательства Советом депутатов Колыванского района, администрацией Колыванского района в ходе проверки не установлено. Оснований для принятия актов прокурорского реагирования не имеется, — говорится в ответе прокуратуры Колыванского района Алексею Астафьеву.
Еще одна интересная деталь — приехавшие в сельскую местность преподаватели имеют право на 100% компенсации оплаты коммунальных услуг. И глава-педагог тоже.
— Педагогические работники являются льготниками по оплате ЖКУ. Им предоставляется 100-процентная компенсация оплаты ЖКУ, сведения о которой предоставляют исполнители услуг, — пояснили НГС в Министерстве труда и соцразвития Новосибирской области.
Бывший депутат Совета депутатов Колыванского района Алексей Астафьев усматривает в ситуации признаки коррупции.
— Ситуация ненормальная. Что мы наблюдаем? Фактически заместитель главы своим распоряжением передает действующему главе администрации недвижимость стоимостью около пяти миллионов рублей. А бонусом идут льготы сельскому педагогу, хотя фактически он почти не преподает, — заявил НГС Астафьев.
Сумму в пять миллионов Астафьев взял из открытых источников — по 4,5 млн продаются такие дома в Колывани, если верить сайтам объявлений.
— У главы района нет жилья в Колывани? Тогда ему должна предоставить его администрация на время исполнения обязанностей. Тогда, если Артюхов проигрывает следующие выборы, недвижимость остается на балансе, а его выселяют. Но у нас сложилась ситуация иная: человек получил жилье лишь потому, что чисто формально где-то трудоустроен. — говорит Астафьев. — Мне известно, что он вложил в «служебное жилье» немало средств в благоустройство: положил плитку, тротуар, облицевал гараж. Зачем это делать, если не планируешь приватизацию?
Но, не видя самого договора служебного найма, нельзя уверенно сказать, возникнет ли у Артюхова право приватизировать дом.
— Служебное жилье, оно поэтому так и называется: оно дается только на время службы. Вместе с тем стороны договора вправе прописать в нём возможность выкупа недвижимости спустя какое-то время или приватизации. Такое вполне возможно. Однозначный ответ на ваш вопрос вы получите, только увидев договор найма, — пояснил НГС гендиректор «Сибирской юридической компании» Сергей Карпекин.
НГС направил в Колыванский аграрный колледж запрос с просьбой предоставить редакции договор найма служебного жилья, заключенного с преподавателем административной и предпринимательской деятельности. Также запрос направлен в администрацию Колыванского района: мы хотим узнать, для чего изначально муниципалитету купили дома, где глава Артюхов жил до этого и какие положения прописаны в договоре найма.
Что известно об Артюхове и что говорит он сам
По данным из открытых источников, Евгений Артюхов в Колывани с момента избрания главой жил в квартире на улице Советской, 23. А вот его жизнь на родине в Татарске интереснее. По данным ЕГРН, там у Артюхова с 2008 года был дом на улице Пушкина, 119 площадью 223,6 кв. метра. В то время он как раз был адвокатом. Дом двухэтажный. Земля под ним тоже оформлена в собственность — это участок площадью 744 кв. метра. Именно в этом двухэтажном коттедже Евгений Артюхов был прописан. И этот же дом указан в его с женой собственности в декларации за 2021 год. А вот какое объявление о продаже, судя по всему, именно этого дома было размещено на «Авито» в июне 2017 года продавцом по имени Евгений:
— Дом кирпичный двухэтажный, 223,6
Сейчас объявление с продажи снято. Судя по всему, владеет Артюхов небольшим дворцом. По данным ЕГРП, в сентябре 2021 года в доме, который до этого был в общей совместной собственности супругов (это отражено в декларации Артюхова. — Прим. авт.), выделили доли другим членам семьи. Но право собственности на коттедж у Артюхова и его жены не прекращено.
Сам глава Колыванского района в разговоре с НГС заявил, что сейчас против него в интернете распространяется недостоверная информация.
— Если вы считаете, что кто-то там за меня работает, а я получаю зарплату преподавателя, то это не так! Когда у меня не получается вести занятия, я пишу заявление об отпуске без содержания. В этой ситуации всё соответствует букве закона, — заверил НГС Артюхов.
По словам чиновника, «в Колывани все знают, что Артюхов преподает в колледже».
— По закону я имею право преподавать. Я же юрист по образованию, — добавил чиновник.
На вопрос журналиста, пользуется ли он льготой на компенсацию 100% расходов на ЖКХ, Артюхов ответил уклончиво: «Всё в соответствии с законом».
Евгений Артюхов награжден медалью за служебную командировку в Чечню. К слову, имеет два высших образования: окончил Омскую академию МВД и Новосибирский государственный аграрный институт.
Журналист НГС поинтересовался, как так получилось, что фактически действующий глава района (на момент выделения дома Артюхов был главой администрации) сам себе выделил дом как педагогу.
— Это документы надо смотреть, сейчас сходу сложно на вопрос ответить. Законность этого проверялась соответствующими комиссиями, — сказал Артюхов.
Чиновник также отказался обсуждать с НГС и судьбу своего дома в Татарске.
— Это не имеет отношения к тем вопросам, что вы задавали ранее. Не считаю необходимым отвечать на него, — сказал Артюхов.
Ранее Алексей Астафьев, еще будучи депутатом, рассказал и показал НГС, как в нескольких водоемах Колыванского района сбросы вредных веществ в воду истребили рыбу, из них ушли бобры и ондатры. Эта история впоследствии вылилась в уголовное дело на главу Кудряшовского мясокомбината.