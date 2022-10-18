Суд отправил директора «Кудряшовского» свинокомплекса в СИЗО
Адвокаты Владимира Гавриленко просили отпустить его под залог 5 миллионов рублей
Колыванский районный суд сегодня, 18 октября, рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения директору АО «Кудряшовское» Владимиру Гавриленко. Его отправили в СИЗО на ближайшие 2 месяца.
Управленца обвинили сразу в трех экологических преступлениях — загрязнении воды, почвы, а также уничтожении и повреждении лесных насаждений:
— По версии следствия, 37-летний руководитель коммерческой организации, в 2022 году, из корыстных побуждений, с целью уменьшения производственных затрат, дал указания на сброс сточных вод и жидких отходов животноводства в приток реки Амба, на близлежащую территорию, а также на земли лесного фонда, что повлекло загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение существенного вреда растительному миру, лесному хозяйству и окружающей среде, — рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК.
Следователь СК ходатайствовал об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По его мнению, иначе Гавриленко может повлиять на свидетелей по делу, которые являются его подчиненными, а кроме того пытался скрыть следы преступления, запахав загрязненный участок земли. Защита просила отпустить Гавриленко под залог 5 миллионов рублей, однако суд встал на сторону обвинения. Вплоть до 17 декабря 2022 года директор свинокомплекса будет находиться в СИЗО. Комментировать решение суда обвиняемый отказался.
В мае 2022 года, когда в результате сброса отходов в реке Амба погибла рыба, НГС побывал в зоне экологического бедствия.