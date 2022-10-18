Суд отправил директора «Кудряшовского» свинокомплекса в СИЗО

Колыванский районный суд сегодня, 18 октября, рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения директору АО «Кудряшовское» Владимиру Гавриленко. Его отправили в СИЗО на ближайшие 2 месяца.



Управленца обвинили сразу в трех экологических преступлениях — загрязнении воды, почвы, а также уничтожении и повреждении лесных насаждений:

— По версии следствия, 37-летний руководитель коммерческой организации, в 2022 году, из корыстных побуждений, с целью уменьшения производственных затрат, дал указания на сброс сточных вод и жидких отходов животноводства в приток реки Амба, на близлежащую территорию, а также на земли лесного фонда, что повлекло загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение существенного вреда растительному миру, лесному хозяйству и окружающей среде, — рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК.