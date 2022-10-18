Дело об экологической катастрофе: вопрос об аресте директора Кудряшовского свинокомплекса решают в суде
Владимира Гавриленко задержали оперативники ФСБ
Сегодня, 18 октября 2022 года, в Колыванском районном суде избирают меру пресечения директору Кудряшовского свинокомплекса (АО «Кудряшовское») Владимиру Гавриленко. Управленца задержали оперативники ФСБ, следователи СК возбудили ряд уголовных дел по статьям 250 УК РФ («Загрязнение поверхностных вод»), 254 УК РФ («Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности»), 261 УК РФ («Уничтожение, повреждение лесных насаждений в результате загрязнения, иного негативного воздействия»).
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Заседание по избранию меры пресечения Владимиру Гавриленко было назначено на 15:00, однако процесс задерживается: подозреваемого еще не доставили в Колыванский районный суд.
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Преступления, в которых заподозрили Владимира Гавриленко, прокомментировали в пресс-службе регионального следственного управления СКР:
— По версии следствия, 37-летний руководитель коммерческой организации в 2022 году из корыстных побуждений, с целью уменьшения производственных затрат, дал указания на сброс сточных вод и жидких отходов животноводства в приток реки Амба, на близлежащую территорию, а также на земли лесного фонда, — рассказали в пресс-службе. — Это повлекло загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение существенного вреда растительному миру, лесному хозяйству и окружающей среде.
На загрязнение реки зловонной жижей читатели НГС пожаловались в мае
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Корреспондент НГС Павел Тиунов находится в здании суда, где журналисты ждут начала процесса над директором АО «Кудряшовское».
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