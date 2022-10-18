Защищать директора «Кудряшовского» будет обвинитель по делам Солодкиных и банды Трунова
Прежде чем стать адвокатом, Марина Морковина представляла обвинение в областном суде
Одним из адвокатов, представляющих интересы директора «Кудряшовского» свинокомплекса Владимира Гавриленко, будет отставная сотрудница прокуратуры Новосибирской области Марина Морковина.
По данным источников НГС Морковина проработала в надзорном ведомстве порядка 20 лет, она занимала должность старшего прокурора отдела государственных обвинителей.
В начале 2022 года она ушла на пенсию и получила адвокатский статус.
Морковиной доверяли представлять обвинение в наиболее сложных и резонансных уголовных делах, которые рассматривал Новосибирский областной суд. Среди них дело отца и сына Солодкиных, которые в 2012 году требовали ее отвода от процесса, и дело банды Трунова, также известной как «Ленинские».
Директора «Кудряшовского» обвинили сразу в трех экологических преступлениях. Ему грозит многомиллионный штраф и лишение свободы на срок до 10 лет. Все материалы по этой истории мы собрали в одном сюжете.