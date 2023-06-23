Прокуратура нашла нарушения в выделении жилья главе Колыванского района — недавно его назначили на новый срок

Прокуратура Новосибирской области выявила нарушение антикоррупционного законодательства главой Колыванского района Евгением Артюховым. Ранее чиновник получил коттедж в 135 квадратов в Колывани как преподаватель местного колледжа.
В самом колледже в апреле подтвердили НГС, что пары Артюхов не ведет.
Жалобу в прокуратуру подал новосибирский общественник Евгений Митрофанов.
— Установлено, что вопреки нормам законодательства о противодействии коррупции Евгений Артюхов, трудоустроившись на должность преподавателя в «Колыванский аграрный колледж» и получив служебное жилье, прекратил выполнять обязательства, предусмотренные трудовым договорам. Кроме того, в период нахождения в отпуске без сохранения заработной платы он получал компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, — говорится в ответе прокуратуры Митрофанову (копия есть в распоряжении НГС).
По результатам проверки 23 июня в Совет депутатов Колыванского района прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства. Это представление сейчас находится на рассмотрении. НГС направил колыванским депутатам и в прокуратуру запросы для получения комментария.
Ранее НГС выяснил, что выделяла Артюхову жилье первый замглавы района Жанна Румынская, исполнявшая в день подписания документа обязанности главы муниципалитета. То есть жилье чиновнику, который занимает пост с 2018 года, выдала его прямая подчиненная. Все документы по приему дома в муниципальную собственность также подписывала Румынская.
Сам Артюхов в апреле заявлял НГС, что все документы оформлены в соответствии с законом. По словам чиновника, «в Колывани все знают, что Артюхов преподает в колледже». После публикации материала правительство Новосибирской области назначило в отношении Евгения Геннадьевича три проверки, они еще не завершены.
5 июня Евгения Артюхова переизбрали на новый срок — за него проголосовало большинство депутатов.