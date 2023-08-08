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Прокурор решил уволить главу Убинского района — он устроил на работу родню, а ранее был судим за браконьерство

Депутаты заявили, что всё еще доверяют Олегу Конюку

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Олега Конюка уже увольняли с поста главы района после того, как в законную силу вступил приговор по делу о браконьерстве. Теперь поводом для разбирательств стали результаты антикоррупционной проверки

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Прокурор Убинского района Новосибирской области Валерий Бадмаев обратился в суд с иском о досрочном прекращении полномочий главы района Олега Конюка после проверки о соблюдении антикоррупционного законодательства. Об этом НГС рассказал источник в областной прокуратуре.

В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что Конюк взял на работу двух родственников еще в 2015 и 2016 годах, а также неоднократно выписывал им премии. Прокурор направил в районный совет депутатов представление об увольнении Конюка в связи с утратой доверия. Депутаты тем не менее решили, что всё еще доверяют главе. Тогда надзорное ведомство пошло в суд. Дата заседания пока неизвестна.

Ранее Олег Конюк попадал и в криминальные сводки. В 2022 году его уволили после того, как суд приговорил его к штрафу в 800 тысяч рублей за убийство лосихи и лосят. Оплатил он его лишь когда возникла угроза замены этого наказания на реальный срок. Затем Олега Конюка вновь избрали главой Убинского района Новосибирска.

Ранее в Новосибирске из-за утраты доверия уволили руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД Владимира Вялкова.

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Утрата доверияПрокуратура Новосибирской областиУбинский районОлег Конюк
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