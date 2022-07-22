Экс-глава Убинского района Олег Конюк за сутки оплатил штраф в 800 тысяч после угрозы замены его на реальный срок

Браконьер за сутки выплатил уголовный штраф, который был ему назначен за убийство трех лосей. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что речь идет о бывшем главе Убинского района Олеге Конюке.



Ранее Барабинский суд признал Олега Конюка, Михаила Мазиева, Александра Нихаева и Алексея Карабака виновными в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК). Они убили лосиху и двух лосят.

