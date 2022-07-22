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Экс-глава Убинского района Олег Конюк за сутки оплатил штраф в 800 тысяч после угрозы замены его на реальный срок

Он был осужден за браконьерство — со знакомыми незаконно добыл трех лосей

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Чиновник после приговора уголовный штраф оплачивать не спешил

Чиновник после приговора уголовный штраф оплачивать не спешил

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Браконьер за сутки выплатил уголовный штраф, который был ему назначен за убийство трех лосей. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что речь идет о бывшем главе Убинского района Олеге Конюке.

Ранее Барабинский суд признал Олега Конюка, Михаила Мазиева, Александра Нихаева и Алексея Карабака виновными в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК). Они убили лосиху и двух лосят.

— Назначить фигурантам дела наказание в виде штрафа в размере 800 000 рублей каждому с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением охоты, на срок 2 года, — говорилось в решении суда первой инстанции.

В мае этого года Новосибирский областной суд оставил приговор в силе. После этого чиновник лишился своего поста, но уголовный штраф оплачивать не спешил.

— После того как мужчина не оплатил назначенный штраф, исполнительные документы передали судебным приставам для принудительного взыскания, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области. — Пристав-исполнитель в короткие сроки ознакомил должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства с одновременным предупреждением о необходимости оплаты штрафа в 35-дневный срок. Также мужчину предупредили, что в случае если он не оплатит штраф в установленный срок, будет вынесено представление о замене наказания, санкции которого предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет.

Олег Конюк не стал усугублять ситуацию. По сообщению приставов, он оплатил всю сумму штрафа на следующий день после беседы.

Ранее НГС рассказывал, что до суда дошло дело против семи браконьеров в Чулымском районе Новосибирской области. Мужчин обвиняют по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору».

Источник НГС в Минприроды на условиях анонимности сообщил, что среди фигурантов уголовного дела бывший госинспектор министерства Даниил Казанцев (был уволен после публикации НГС, также суд запретил ему охотиться), бывший охотовед заказника «Чикманский» Владимир Кораблин (уволился по собственному желанию в феврале 2022 года), а также сын Кораблина.

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