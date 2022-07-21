Семь браконьеров будут судить за незаконную охоту: их обвиняют в убийстве четырех лосей
Из них двое раньше работали в Министерстве природы Новосибирской области
До суда дошло дело против семи браконьеров в Чулымском районе Новосибирской области. Мужчин обвиняют по
По версии следствия, семь мужчин в возрасте от 33 до 62 лет с декабря 2021 по январь 2022 года незаконно несколько раз добыли лосей. Всё происходило в охотугодьях Чулымского района. Материальный ущерб животному миру области оценили в 300 тысяч рублей.
— Полицейскими были остановлены два легковых автомобиля, в которых находились несколько мужчин. В ходе осмотра транспортных средств было обнаружено мясо, предположительно, дикого животного — лося, гладкоствольные ружья и патроны, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Было установлено расположение охотугодий, где совершались забои.
Оперативники установили личности подозреваемых в совершении преступления. Во время обысков были изъяты 285 патронов для охотничьего оружия, 55 патронов для боевого оружия, 4 единицы охотничьего оружия, 4 снегохода.
— Установлено, что подозреваемые не имели соответствующих разрешительных документов и лицензий на охоту на добычу диких животных. В ходе дознания установлена причастность фигурантов к совершению 3 эпизодов преступной деятельности, доказана причастность обвиняемых к незаконной добыче 4 диких животных, — добавили в ведомстве.
Источник НГС в Минприроды на условиях анонимности сообщил, что среди фигурантов уголовного дела бывший госинспектор министерства Даниил Казанцев (был уволен после публикации НГС, также суд запретил ему охотиться), бывший охотовед заказника «Чикманский» Владимира Кораблин (уволился по собственному желанию в феврале 2022 года), а также сын Кораблина.
Уголовное дело уже направили в Чулымский районный суд. Максимальное наказание, которое грозит браконьерам, — от трех до пяти лет лишения свободы.
Ранее браконьера задержали в Сузунском районе Новосибирской области: мужчину также подозревают в незаконной добыче лося.