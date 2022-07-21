Семь браконьеров будут судить за незаконную охоту: их обвиняют в убийстве четырех лосей

До суда дошло дело против семи браконьеров в Чулымском районе Новосибирской области. Мужчин обвиняют по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, семь мужчин в возрасте от 33 до 62 лет с декабря 2021 по январь 2022 года незаконно несколько раз добыли лосей. Всё происходило в охотугодьях Чулымского района. Материальный ущерб животному миру области оценили в 300 тысяч рублей.