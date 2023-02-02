«Обременены другими проблемами»: Локоть не стал делать заявлений об отмене прямых выборов мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался комментировать обращение Общественной палаты НСО в Заксобрание по отмене прямых выборов мэра. По словам главы города, сейчас городская администрация занимается решением более срочных вопросов.
— Не считаю сейчас актуальным, для себя по крайней мере, делать какие-то политические заявления на этот счет. Сегодня мэрия Новосибирска как исполнительный орган муниципалитета обременена другими проблемами, которые надо решать немедленно, сейчас. Это еще обсудим, — сказал Анатолий Локоть на пресс-конференции
Также мэр ответил на вопрос о том, будет ли поддерживать Андрея Травникова на выборах губернатора Новосибирской области:
— Для заявлений политических, я считаю, сейчас не вовремя вопросы задаются, по крайней мере для меня.
Накануне бывший мэр Новосибирска сенатор Владимир Городецкий поддержал отмену прямых выборов мэров крупных городов в России. При этом он отметил, что у такого подхода есть и плюсы, и минусы.