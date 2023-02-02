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«Обременены другими проблемами»: Локоть не стал делать заявлений об отмене прямых выборов мэра Новосибирска

Ранее Общественная палата региона отправила обращение с предложением об отмене в Заксобрание

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Анатолий Локоть считает, что сейчас не подходящее время для политических заявлений

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался комментировать обращение Общественной палаты НСО в Заксобрание по отмене прямых выборов мэра. По словам главы города, сейчас городская администрация занимается решением более срочных вопросов.

— Не считаю сейчас актуальным, для себя по крайней мере, делать какие-то политические заявления на этот счет. Сегодня мэрия Новосибирска как исполнительный орган муниципалитета обременена другими проблемами, которые надо решать немедленно, сейчас. Это еще обсудим, — сказал Анатолий Локоть на пресс-конференции 2 февраля.

Также мэр ответил на вопрос о том, будет ли поддерживать Андрея Травникова на выборах губернатора Новосибирской области:

— Для заявлений политических, я считаю, сейчас не вовремя вопросы задаются, по крайней мере для меня.

Накануне бывший мэр Новосибирска сенатор Владимир Городецкий поддержал отмену прямых выборов мэров крупных городов в России. При этом он отметил, что у такого подхода есть и плюсы, и минусы.

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