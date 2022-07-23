Россия, Турция, ООН и Украина договорились насчет зерна: новости вокруг спецоперации за 22 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 22 июля.
Россия, Турция, ООН и Украина определились, как вывозить украинское зерно
Россия подписала соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Как сообщает РИА Новости, документ предполагает подключение к этой работе ООН. Вывоз украинского зерна по Черному морю будет происходить из Одессы, Черноморска и Южного, при этом разминирования в украинских территориальных водах проводиться не будет: суда пойдут по согласованному безопасному коридору. Военное сопровождение судов не предполагается — боевым кораблям, самолетам и беспилотникам запретят приближаться к ним. За погрузкой зерна в портах будут наблюдать представители ООН, Турции и Украины.
Philip Morris уйдет из России до конца года
Компания Philip Morris — производитель IQOS и сигарет Marlboro, Parliament, L&M, Chesterfield, Bond Street — планирует уйти из России до конца 2022 года. Об этом заявил ее международный исполнительный директор Яцек Ольчак. Он отметил, что в России был седьмой по величине табачный рынок в мире по розничной стоимости, и наша доля на этом рынке составляла 27%, однако в последнее время возникли сложности с цепочками поставок и финансовыми операциями. Поэтому компания решила «изменить отношения» со страной.
Перебои с жевательной резинкой Orbit
В России из-за санкций возникли сложности с производством жевательной резинки Orbit, которая выпускается на производстве в Санкт-Петербурге. Источник «Коммерсанта» рассказал, что Mars не может ввезти в Россию резиновую основу для жвачки из синтетических полимеров, так как она попала под санкции, введенные из-за операции на Украине.
О перебоях с поставками Orbit изданию также сообщили в сети «Верный», которую Mars предупредил, что до конца года не сможет отгружать примерно половину ассортимента.
Полеты на юг остались под запретом (кроме Сочи)
Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России, на этот раз до 18 июля. Летать по-прежнему нельзя в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. В Сочи можно.
Google запретили в ДНР
Власти ДНР приняли решение о блокировании Google на территории республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, поисковая система «пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса».
Накануне с заявлением о блокировки Google выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Уголовное дело против депутата из Новосибирской области
Глава СК поручил «незамедлительно» возбудить уголовное дело против депутата из Новосибирска Хельги Пироговой из-за ее высказываний «о погибших российских военнослужащих» в социальной сети. Он также поручил центральному аппарату СК проконтролировать расследование дела. После заявления Бастрыкина стало известно, что уголовное дело возбуждено. Сама Хельга узнала об этом из сообщений в интернете.
— Мне пока никаких уведомлений не было, видела только в статьях по ссылкам о втором пресс-релизе Бастрыкина, — сообщила НГС Хельга Пирогова.
Накануне Пирогову задержали. Это произошло после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на выплаты штрафов осужденным за акции протеста в 2021 году.
Правительство расширило перечень недружественных стран
В список стран, совершающих недружественные действия по отношению к России, внесены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Ранее в этом списке были США, Украина, все страны Евросоюза и еще 19 государств. В соответствии с указом президента, этим странам будет ограничена возможность нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России.
Магазины Mango возобновят работу в России
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Магазины Mango возобновят работу в России. Как сообщают «Ведомости», ритейлер вернется в страну под управлением турецкой финансовой группы Fiba Retail. Источники издания утверждают, что точки Mango будут открываться на месте магазинов британского бренда Marks & Spencer, которыми Fiba Retail владеет по франшизе. Первая из точек может появиться в ТРК «Гагаринский» на Ленинском проспекте в Москве.