Россия, Турция, ООН и Украина договорились насчет зерна: новости вокруг спецоперации за 22 июля

Полеты на юг остались под запретом (кроме Сочи)

Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России, на этот раз до 18 июля. Летать по-прежнему нельзя в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. В Сочи можно.



Google запретили в ДНР

Власти ДНР приняли решение о блокировании Google на территории республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, поисковая система «пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса».