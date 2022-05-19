НГС нашел техзадание мэрии по расклейке Z на гортранспорт. Мэр заявлял, что это инициатива предприятий
Мэрия объяснила, что это инициатива чиновника из управления автомобильных дорог
Источник из городской власти передал корреспонденту НГС внутренний документ — техническое задание на размещение на муниципальном транспорте Новосибирска наклеек с литерой Z. Документ составлен 5 марта 2022 года, подписан замначальника ОМК Управления автомобильных дорог Григорий Леоновым (уже бывший. — Прим. ред.) и утвержден и. о. замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, начальником УАД Евгением Антоновым.
Документ интересен тем, что ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя появление наклеек с Z на муниципальном транспорте, неоднократно утверждал, что это инициатива самих предприятий и бюджетные деньги на эту акцию не тратились.
— Нет, бюджетных денег здесь точно нет. Это я вам открыто и откровенно говорю. И предприятия сами... здесь не требуется бюджетных средств — здесь просто идея подхватилась. При этом не только муниципальные предприятия, но и коммерческие тоже. То есть вот эта тема пошла, — заявил в конце апреля в интервью федеральному ютьюб-каналу «Редакция» мэр.
Тем не менее в имеющемся в распоряжении редакции техническом задании сказано, что составлено оно в соответствии с распоряжением мэра.
— В соответствии с распоряжением мэра города Новосибирска обеспечить наличие на спецтехнике учреждений символа Z способом наклейки самоклеящейся белой пленки размером 30 на 30 сантиметров, — говорится в документе, который выдан городскому центру дорожного движения и различным дорожно-эксплуатационным управлениям.
В мэрии, отвечая на запрос журналиста, продолжили настаивать, что это проявление инициативы снизу, чем косвенно подтвердили само существование техзадания.
— Мэр в представленных материалах (новость НГС и видео «Редакции». — Прим. ред.) неоднократно подчеркивает, что на проведение акции в поддержку российской армии муниципальными предприятиями и учреждениями использовались внебюджетные источники. <…> Решение о выдаче дорожным учреждениям технического задания о наличии на спецтехнике символики было принято и утверждено самостоятельно Евгением Александровичем Антоновым, исполняющим обязанности начальника управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, — ответили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Корреспонденту НГС не удалось уточнить у Евгения Антонова, действительно ли он сам придумал клеить букву Z на транспорт и почему тогда в техническом задании написано про распоряжение мэра — по рабочему телефону его не удалось застать.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Какие деньги были потрачены на наклейки с Z, не смогла выяснить даже независимый депутат горсовета Хельга Пирогова. На депутатской сессии 16 апреля ее вопрос об источниках финансирования акции с наклейками большинством голосов сняли с рассмотрения. А вице-спикеры горсовета и депутаты от «Единой России» Евгений Лебедев и Евгений Яковенко обвинили коллегу и других депутатов независимой коалиции в сепаратизме и предложили им сдать мандаты.
18 мая НГС рассказал про секретную методичку для новосибирских властей о том, как они должны использовать литеры Z и V при организации различных патриотических активностей.