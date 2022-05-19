НГС нашел техзадание мэрии по расклейке Z на гортранспорт. Мэр заявлял, что это инициатива предприятий

— Нет, бюджетных денег здесь точно нет. Это я вам открыто и откровенно говорю. И предприятия сами... здесь не требуется бюджетных средств — здесь просто идея подхватилась. При этом не только муниципальные предприятия, но и коммерческие тоже. То есть вот эта тема пошла, — заявил в конце апреля в интервью федеральному ютьюб-каналу «Редакция» мэр.

