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Спецоперация на УкраинеЭксклюзив

НГС нашел техзадание мэрии по расклейке Z на гортранспорт. Мэр заявлял, что это инициатива предприятий

Мэрия объяснила, что это инициатива чиновника из управления автомобильных дорог

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Ранее мэр города Анатолий Локоть говорил, что наклейки с Z на транспорте — идея, которую подхватили сами предприятия

Ранее мэр города Анатолий Локоть говорил, что наклейки с Z на транспорте — идея, которую подхватили сами предприятия

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Источник из городской власти передал корреспонденту НГС внутренний документ — техническое задание на размещение на муниципальном транспорте Новосибирска наклеек с литерой Z. Документ составлен 5 марта 2022 года, подписан замначальника ОМК Управления автомобильных дорог Григорий Леоновым (уже бывший. — Прим. ред.) и утвержден и. о. замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, начальником УАД Евгением Антоновым.

Документ интересен тем, что ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя появление наклеек с Z на муниципальном транспорте, неоднократно утверждал, что это инициатива самих предприятий и бюджетные деньги на эту акцию не тратились.

— Нет, бюджетных денег здесь точно нет. Это я вам открыто и откровенно говорю. И предприятия сами... здесь не требуется бюджетных средств — здесь просто идея подхватилась. При этом не только муниципальные предприятия, но и коммерческие тоже. То есть вот эта тема пошла, — заявил в конце апреля в интервью федеральному ютьюб-каналу «Редакция» мэр.

Сколько денег потратили на наклейки с литерой Z и чьи это были деньги, чиновники так и не прояснили

Сколько денег потратили на наклейки с литерой Z и чьи это были деньги, чиновники так и не прояснили

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Тем не менее в имеющемся в распоряжении редакции техническом задании сказано, что составлено оно в соответствии с распоряжением мэра.

— В соответствии с распоряжением мэра города Новосибирска обеспечить наличие на спецтехнике учреждений символа Z способом наклейки самоклеящейся белой пленки размером 30 на 30 сантиметров, — говорится в документе, который выдан городскому центру дорожного движения и различным дорожно-эксплуатационным управлениям.

Техническое задание на расклейку наклеек с Z на спецтехнику и гортранспорт

Техническое задание на расклейку наклеек с Z на спецтехнику и гортранспорт

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В мэрии, отвечая на запрос журналиста, продолжили настаивать, что это проявление инициативы снизу, чем косвенно подтвердили само существование техзадания.

— Мэр в представленных материалах (новость НГС и видео «Редакции». — Прим. ред.) неоднократно подчеркивает, что на проведение акции в поддержку российской армии муниципальными предприятиями и учреждениями использовались внебюджетные источники. <…> Решение о выдаче дорожным учреждениям технического задания о наличии на спецтехнике символики было принято и утверждено самостоятельно Евгением Александровичем Антоновым, исполняющим обязанности начальника управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, — ответили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Корреспонденту НГС не удалось уточнить у Евгения Антонова, действительно ли он сам придумал клеить букву Z на транспорт и почему тогда в техническом задании написано про распоряжение мэра — по рабочему телефону его не удалось застать.

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Какие деньги были потрачены на наклейки с Z, не смогла выяснить даже независимый депутат горсовета Хельга Пирогова. На депутатской сессии 16 апреля ее вопрос об источниках финансирования акции с наклейками большинством голосов сняли с рассмотрения. А вице-спикеры горсовета и депутаты от «Единой России» Евгений Лебедев и Евгений Яковенко обвинили коллегу и других депутатов независимой коалиции в сепаратизме и предложили им сдать мандаты.

18 мая НГС рассказал про секретную методичку для новосибирских властей о том, как они должны использовать литеры Z и V при организации различных патриотических активностей.

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